Động thái này khá mạnh mẽ nhưng thật ra Quảng Nam là một trong số ít địa phương chậm ban hành những văn bản như thế này. Trước đó, từ năm 2022, Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Hải Dương, Bình Định… đều có văn bản tương tự. Thậm chí có không ít cán bộ bị nhắc nhở, kỷ luật vì can thiệp vào các vụ vi phạm giao thông.



Phía sau những quy định trên ẩn chứa rất nhiều vấn đề gây bức xúc dư luận trong một thời gian dài. Nhiều cảnh sát giao thông thừa nhận họ rất bất bình vì những sự can thiệp kiểu này. Có những sự vụ có thể kiên quyết từ chối nhưng cũng có nhiều sự vụ họ phải ấm ức xếp lại biên bản. Có cả sự vụ sai phạm rành rành như các đoàn xe quá khổ quá tải, các bến bãi trái quy định…, họ thấy nhưng cũng đành như không thấy vì sau đó là nhiều mối quan hệ rắc rối.

Không ai tự làm khó mình khi can thiệp vào những sự vụ vi phạm giao thông. Những vụ việc được cảnh báo này đều là người thân, quen biết với những cán bộ, công chức liên quan. Can thiệp xin thoát một biên bản vi phạm là việc không quá nghiêm trọng nhưng hành vi này thường "nuôi dưỡng" một tâm lý rất nguy hiểm là ỷ lại vào mối quan hệ đã có và càng xem thường pháp luật về giao thông. Những hành vi thách thức cảnh sát khi vi phạm, những câu nói kiểu "mày biết tao là ai không?", hoặc khinh khỉnh bỏ đi… hầu hết xuất phát từ tâm lý này. Tâm lý này tiếp tục được "phát huy" trên đường thì không khó để có thể hình dung ra hậu quả.

Một thực tế đau đớn mà ít người quan tâm là Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tỉ lệ người chết vì giao thông thuộc diện cao của khu vực. Trong năm 2022, chúng ta có đến hơn 6.300 người chết vì tai nạn giao thông. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm 2023, con số này đã hơn 1.000 người. Hậu quả tai nạn giao thông rất khủng khiếp và liên lụy đến số phận hàng vạn gia đình. Can thiệp những trường hợp vi phạm thì đơn giản nhưng hãy tưởng tượng những hành vi này có thể gây tang tóc cho gia đình khác thì vấn đề trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Việc cán bộ công chức can thiệp vào các vụ vi phạm giao thông đã quá thô bạo và gián tiếp ảnh hưởng đến chương trình bảo đảm trật tự an toàn giao thông của quốc gia nên mới có những chỉ thị như trên. Việc này cũng cho thấy nhiều người xem nhẹ đạo đức công vụ và hời hợt với kỷ cương. Thói quen này đã ăn lan sang nhiều lĩnh vực khác chứ không riêng gì giao thông. Chính nó đã tạo nên bức tranh chưa đẹp của nền công vụ tại nhiều địa phương. Những vỡ lỡ của không ít vụ án kinh tế thường có bóng dáng những người trong bộ máy công quyền. Ban đầu là can thiệp, đến một lúc can thiệp nảy sinh lợi ích thì sẽ trở thành đồng lõa.

Thông điệp đã được gửi đi rất cụ thể, việc cần làm ngay là xử lý mạnh tay. Hiện tại không khó để tìm ra người can thiệp vào vi phạm nếu hành xử đủ công minh và nghiêm khắc.