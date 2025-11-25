HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Gốm Sứ Sáng Tạo: quà Tết 2026 nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp

PV

Mỗi dịp Tết, doanh nghiệp đối mặt bài toán chọn quà tri ân để vừa sang trọng vừa truyền tải được giá trị cốt lõi và tầm nhìn bền vững của thương hiệu.

Trong bối cảnh ưu tiên vật liệu "xanh" và ý nghĩa văn hóa lên hàng đầu, Gốm Sứ Sáng Tạo đã kiến tạo nên chiến lược quà Tết Bính Ngọ 2026 đột phá, với các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng chính hiệu.

Gốm Sứ Sáng Tạo: quà Tết 2026 nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp - Ảnh 1.

Quà Tết chính là một trong những tuyên ngôn thương hiệu

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, một món quà Tết được chuẩn bị chu đáo sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp, thể hiện sự chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Món quà không còn đơn thuần mang giá trị vật chất, mà đã trở thành một phương tiện truyền thông hữu hiệu, giúp doanh nghiệp ghi dấu ấn trong lòng khách hàng và đối tác.

Năm Bính Ngọ 2026 mang hình ảnh con ngựa rực lửa, biểu tượng cho sự năng động, mạnh mẽ, tốc độ và ý chí kiên trì. Đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp truyền tải thông điệp về khát vọng vươn lên, sự phát triển không ngừng và tinh thần đổi mới sáng tạo thông qua những món quà tặng mang đậm dấu ấn của năm.

Gốm Sứ Sáng Tạo: quà Tết 2026 nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp - Ảnh 2.

Giải pháp quà Tết 2026 giúp nâng tầm giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp

Thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp về một món quà không chỉ đẹp về hình thức mà còn sâu sắc về ý nghĩa, Gốm Sứ Sáng Tạo giới thiệu dòng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng chính hiệu, được chế tác thủ công tinh xảo, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một món quà Tết đẳng cấp.

Các sản phẩm của Gốm Sứ Sáng Tạo được làm từ đất sét tự nhiên, nung ở nhiệt độ cao, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, hướng đến xu hướng tiêu dùng "xanh" và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Gốm Sứ Sáng Tạo: quà Tết 2026 nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp - Ảnh 3.

Mỗi sản phẩm gốm sứ Bát Tràng là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh từ tinh hoa làng nghề trăm năm. Việc lựa chọn gốm sứ làm quà tặng giúp doanh nghiệp gửi gắm thông điệp trân trọng các giá trị cội nguồn, tôn vinh văn hóa dân tộc.

Doanh nghiệp cũng có thể cá nhân hóa sản phẩm bằng cách in logo, slogan hoặc thông điệp riêng, qua đó tăng nhận diện thương hiệu một cách tinh tế và thể hiện sự trân trọng và quan tâm đến từng người nhận.

Với thiết kế đa dạng từ ấm chén, lọ hoa, bình hút tài lộc hay các bộ đồ ăn cao cấp, gốm sứ Bát Tràng vừa mang vẻ đẹp sang trọng, vừa có tính ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày. Món quà sẽ hiện diện dài lâu trong không gian của người nhận, giúp thương hiệu của bạn luôn được ghi nhớ.

Gốm Sứ Sáng Tạo: quà Tết 2026 nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp - Ảnh 4.

Chiến lược quà Tết Bính Ngọ 2026 đầu tư cho giá trị dài hạn

Việc lựa chọn quà Tết không còn là một khoản chi phí, mà là một khoản đầu tư chiến lược vào hình ảnh thương hiệu và các mối quan hệ kinh doanh. Bằng việc chọn gốm sứ Bát Tràng tại Gốm Sứ Sáng Tạo, doanh nghiệp không chỉ trao đi một món quà Tết ý nghĩa mà còn khẳng định cam kết về sự phát triển bền vững, sự trân trọng văn hóa và một tầm nhìn đẳng cấp, khác biệt.

Gốm Sứ Sáng Tạo: quà Tết 2026 nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp - Ảnh 5.

Hiện tại, doanh nghiệp có thể đặt hàng sớm các giải pháp quà Tết 2026 mới nhất tại Gốm Sứ Sáng Tạo với nhiều ưu đãi đặc biệt:

Website: gomsusangtao.vn

Fanpage: GOMSUSANGTAOVIETNAM

Email: baogia.gsst@gmail.com

Hotline: 0912 409 299

Văn phòng: 06 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, (quận Tân Phú cũ), TP Hồ Chí Minh

Xưởng sản xuất: Làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

An Thổ Túc tại triển lãm Gốm và Trà - Hành trình lan tỏa văn hóa trà Việt trong kỷ nguyên mới

Tọa đàm "Hành trình lan tỏa văn hóa Trà Việt trong kỷ nguyên mới" mở ra không gian ngập hương trà, sắc gốm và những câu chuyện văn hóa sâu lắng.

Tọa đàm “Hành trình lan tỏa văn hóa Trà Việt trong kỷ nguyên mới” mở ra không gian ngập hương trà, sắc gốm và những câu chuyện văn hóa sâu lắng.

gốm sứ Gốm sứ Bát Tràng
