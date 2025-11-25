Gốm Sứ Sáng Tạo ra mắt Bộ sưu tập Tượng Ngựa Bính Ngọ nâng tầm biểu tượng "Mã Đáo Thành Công"

Đón chào Tết Bính Ngọ 2026, Gốm Sứ Sáng Tạo vừa chính thức giới thiệu Bộ sưu tập (BST) Tượng Ngựa "Lộc Mã Trường An - Mã Đáo Thành Công" khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc quà tặng cao cấp kết hợp yếu tố phong thủy và di sản văn hóa.

Biểu tượng "Mã Đáo Thành Công": Xu hướng quà Tết 2026

Hình tượng Ngựa trong văn hóa Á Đông tượng trưng cho tốc độ, sự bền bỉ và sự thăng tiến. Do đó, việc tặng tượng Ngựa được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để gửi gắm lời chúc "Mã Đáo Thành Công" một cách trực tiếp và ý nghĩa, thể hiện kỳ vọng vào sự phát triển vượt bậc của đối tác. Đây là một xu hướng quà Tết mang tính biểu tượng cao mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm.

BST "Lộc Mã Trường An - Mã Đáo Thành Công" tinh hoa quà tặng Tết Bính Ngọ

Điều làm nên sự khác biệt của BST Tượng Ngựa 2026 nằm ở sự kết hợp giữa di sản gốm sứ Bát Tràng hàng trăm năm tuổi và tư duy thiết kế hiện đại. Mỗi tác phẩm không phải là sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, mà là một công trình nghệ thuật độc bản được tạo tác dưới đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân Bát Tràng ưu tú. BST được ra mắt với bốn dòng sản phẩm chủ lực, mỗi dòng mang một câu chuyện và thông điệp riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp

Dòng Tượng Mã Đáo Thành Công là dòng sản phẩm cốt lõi, thể hiện trọn vẹn tinh thần của BST với hình ảnh chú ngựa phi nước đại mạnh mẽ, vượt qua mọi chướng ngại. Đây là biểu trưng cho khát vọng chinh phục, sự thăng tiến không ngừng và chiến thắng vẻ vang, phù hợp làm quà tặng dành cho đối tác chiến lược hoặc ban lãnh đạo với lời chúc cho một năm mới đại thành công.

Tượng Ngựa Chiêu Tài tập trung hơn vào yếu tố phong thủy, được thiết kế với dáng vẻ vững chãi, hiên ngang, thường kết hợp với các biểu tượng tài lộc như túi tiền, gậy như ý. Sản phẩm thích hợp đặt tại bàn làm việc, quầy lễ tân hoặc các cung tài lộc trong văn phòng, mang ý nghĩa thu hút vượng khí và đem lại may mắn, thịnh vượng trong kinh doanh.

Với hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa bay về trời, dòng Tượng Ngựa kết hợp Phù Đổng Thiên Vương mang giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc. Đây là lựa chọn phù hợp cho các đối tác trân trọng giá trị lịch sử hoặc các doanh nghiệp mang khát vọng vươn tầm quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam.

Bên cạnh đó, dòng Tượng Ngựa Mini được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quà tặng số lượng lớn cho nhân viên hoặc kết hợp trong các set quà tặng phức hợp. Dù có kích thước nhỏ gọn, mỗi sản phẩm vẫn giữ được sự tinh xảo thủ công và truyền tải trọn vẹn thông điệp nghệ thuật.

BST Tượng Ngựa 2026 là minh chứng cho chiến lược phát triển của Gốm Sứ Sáng Tạo trong việc tôn vinh di sản nhưng không ngừng đổi mới sáng tạo. Việc sử dụng gốm sứ thể hiện cam kết về tính bền vững, một trong những yếu tố ngày càng được nhiều doanh nghiệp coi trọng. Mỗi bức tượng là một món quà thân thiện với môi trường, có giá trị sử dụng lâu dài.

Nâng tầm quà tặng thành đại sứ thương hiệu cho doanh nghiệp

Một trong những điểm nhấn chiến lược của Gốm Sứ Sáng Tạo là khả năng biến mỗi món quà tặng thành một đại sứ thương hiệu thầm lặng. Doanh nghiệp có thể cá nhân hóa logo, tên thương hiệu hoặc thông điệp riêng lên đế tượng. Bằng kỹ thuật in logo tinh xảo tại Gốm Sứ Sáng Tạo, hình ảnh thương hiệu sẽ hòa quyện vào tác phẩm và không bị phai mờ theo năm tháng.

Hơn thế nữa, trong kỷ nguyên mà phát triển bền vững trở thành một tiêu chí quan trọng, việc lựa chọn gốm sứ - một chất liệu từ tự nhiên, thân thiện với môi trường và có giá trị sử dụng lâu dài cũng là một cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội của mình. Món quà này nói lên rằng doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt mà còn hướng tới những giá trị bền vững, giống như sự trường tồn của gốm sứ qua hàng thế kỷ.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật thủ công, ý nghĩa phong thủy, và triết lý phát triển bền vững, BST Tượng Ngựa 2026 của Gốm Sứ Sáng Tạo sẽ là lựa chọn quà tặng tết độc đáo và ý nghĩa trong mùa Tết Bính Ngọ sắp tới.

BST hiện đã được giới thiệu và nhận đơn đặt hàng sớm, hứa hẹn sẽ tạo nên một xu hướng quà tặng độc đáo và ý nghĩa nhất trong mùa Tết Bính Ngọ sắp tới.

