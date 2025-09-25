Google bán gói AI giá 122.000 đồng/tháng tại Việt Nam

Google AI Plus là gói AI mới nhất của hãng, lần đầu ra mắt tại Indonesia vào đầu tháng 9-2025 và nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực.

Theo Google, gói AI Plus là công cụ hỗ trợ toàn diện cho sáng tạo, học tập và làm việc hằng ngày, giúp người dùng Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý

Với Google AI Plus, người dùng có thể khai thác tối đa sức mạnh sáng tạo từ AI. Ngay trong ứng dụng Gemini, bạn được truy cập mô hình tạo video Veo 3 Fast, cùng các công cụ hình ảnh và dựng phim bằng AI như Whisk và Flow.

Đặc biệt, gói này mở quyền sử dụng Gemini 2.5 Pro - mô hình mạnh nhất của Google - giúp xử lý các truy vấn phức tạp và hỗ trợ nghiên cứu, học tập cũng như công việc ở cấp độ cao hơn.

Sinh viên và người nghiên cứu có thêm lợi thế nhờ các tính năng mở rộng trong NotebookLM, giúp tóm tắt tài liệu và rút ra kết luận nhanh chóng. Gói còn đi kèm 200 GB dung lượng lưu trữ đám mây cho ảnh, tài liệu và sao lưu.

Điểm nổi bật khác là tích hợp Gemini vào Gmail, Google Docs, Google Sheets và nhiều ứng dụng Google quen thuộc. Nhờ vậy, người dùng có thể soạn thảo email, lập kế hoạch dự án, viết báo cáo hay chuẩn bị thuyết trình một cách nhanh chóng và chính xác.

Google giới thiệu với sự hỗ trợ này, ngay cả nhân viên mới trong ngày làm việc đầu tiên cũng có thể xử lý công việc chuyên nghiệp chẳng khác gì người dày dạn kinh nghiệm.

AI Plus cũng hỗ trợ chia sẻ quyền lợi với tối đa 5 thành viên trong gia đình, bao gồm cả dung lượng lưu trữ và các tính năng cao cấp của Gemini trong Workspace. Đây được xem là giải pháp tiết kiệm để người trải nghiệm Google nâng cấp chỉ với một gói duy nhất.

Tại Việt Nam, Google AI Plus có giá 122.000 đồng/tháng, giảm 50% trong 6 tháng đầu cho người đăng ký lần đầu, tức chỉ còn 61.000 đồng/tháng.