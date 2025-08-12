Góp tâm huyết, trí tuệ cho tương lai TP HCM

Ngày 11-8, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo thành phố nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hướng đến sự bền vững

Chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM - đánh giá thời gian tới TP HCM sẽ gặp thách thức trong việc bảo đảm tăng trưởng kinh tế trên nền tảng phát triển bền vững về con người.

Dẫn thông tin từ năm 1979 đến trước khi sáp nhập, TP HCM có mức sinh rất thấp (từ 1,35 đến 1,39 con/phụ nữ). Khi nhập TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu lại thì mức sinh mới đạt 1,45 con/phụ nữ.

Với mức sinh như vậy và để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì trong 5 năm tới, thành phố cần khoảng 800.000 đến 1 triệu người nhập cư. Do đó, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nội dung TP HCM phải có kế hoạch xây nhà cho người nhập cư.

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM - cho rằng nên khắc họa đậm nét đặc trưng của TP HCM, đồng thời đưa ra gợi ý "Xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống".

"Cụm từ đáng sống đã bao hàm chỉ số hạnh phúc, cả những nội hàm về con người với con người, con người với môi trường. Chúng ta phấn đấu để xây dựng môi trường xanh, sạch, không bị ô nhiễm bởi rác thải, ánh sáng, tiếng ồn… Thực hiện những điều này chính là đang xây dựng thành phố đáng sống" - bà Phạm Phương Thảo phân tích.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, chất lượng liên quan nhiều nội dung

Đáp ứng xu thế thời đại

Góp ý tại hội nghị, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước - đánh giá cao TP HCM khi chỉ mới hơn 1 tháng sau sáp nhập đã chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội kết hợp được thế mạnh, chỉ ra những điểm cần khắc phục của 3 địa phương TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Dự thảo văn kiện thể hiện trí tuệ, tiếp cận được những vấn đề mới, vấn đề lớn.

Nguyên Phó Chủ tịch nước đề nghị chủ đề đại hội bổ sung yếu tố nghĩa tình, bởi trong bối cảnh TP HCM hội nhập quốc tế sâu rộng thì đây là yếu tố rất cần thiết.

Ông Huỳnh Đảm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, TP HCM đứng trước thời cơ, nhiều thuận lợi xen kẽ khó khăn, thách thức.

Muốn đạt mục tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị nêu thì thành phố phải phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết. Ông khẳng định người dân có khát vọng vươn mình thì cả dân tộc mới vươn mình, vì vậy, văn kiện cần làm nổi bật đoàn kết là nhân tố quyết định thắng lợi, những thành tựu của TP HCM và cả nước.

Chung nhận xét dự thảo văn kiện được thực hiện công phu, có quá trình đầu tư về trí tuệ, bà Nguyễn Thị Hoài Thu - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - đánh giá TP HCM đã nghiên cứu rất kỹ các chủ trương của Đảng và kế thừa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP HCM và hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập.

"Dự thảo văn kiện rất tốt, bắt kịp với xu thế trong nước và xu thế của thời đại, chứa đựng nhiều nội dung mới" - bà Nguyễn Thị Hoài Thu nói và góp ý để hoàn thiện hơn, thành phố cần đánh giá đầy đủ những thách thức để đưa ra các biện pháp khắc phục tương thích.

Kết tinh của ý chí và nguyện vọng Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh việc tổ chức góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố rất quan trọng nhằm bảo đảm văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố có chất lượng. Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá các ý kiến đóng góp tại hội nghị rất sâu sắc, chất lượng, đa dạng, liên quan nhiều nội dung. Đây đều là những góp ý để giúp TP HCM phát triển nhanh, bền vững trên mọi mặt. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: THIỆN AN Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Thanh Nghị trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, có tính thực tiễn cao của các đại biểu và cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM sẽ tiếp thu và chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện của Đại hội Đảng bộ thành phố tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Văn kiện cũng sẽ được chỉnh sửa để cô đọng, súc tích, ngắn gọn, khái quát. Qua đó, bảo đảm văn kiện trình đại hội thật sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.



