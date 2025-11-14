Góp ý Dự thảo Văn kiện đại hội XIV: Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Góp ý Dự thảo Văn kiện đại hội XIV: Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Bài - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân chính là phát huy nguồn lực nội sinh to lớn của dân tộc, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết là cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, bà đặc biệt quan tâm và tâm đắc với quan điểm xuyên suốt trong Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: "Dân là gốc", nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu".

Cần để Nhân dân tham gia vào việc giám sát hoạt động của hệ thống chính trị - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An,

"Thực tiễn cho thấy khi nhân dân thật sự được làm chủ, được tham gia, được hưởng lợi, thì sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhân lên gấp bội, trở thành động lực quyết định cho mọi thành công của cách mạng. Bởi vậy, tôi cho rằng Văn kiện cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nội dung phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với quyền làm chủ thực chất của nhân dân, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi số và sắp xếp chính quyền hai cấp hiện nay.

Cần có cơ chế rõ ràng để nhân dân tham gia xây dựng, giám sát, phản biện và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" đi vào cuộc sống thực chất, không hình thức"- bà Nguyễn Thị Quyên nêu.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần được xác định rõ hơn là trung tâm đoàn kết, cầu nối chính trị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong thực hành dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận không chỉ vận động, tập hợp mà phải trở thành lực lượng tiên phong khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân; là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phản bác thông tin xấu độc, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Quyên cho rằng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân chính là phát huy nguồn lực nội sinh to lớn của dân tộc, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội - nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Góp ý văn kiện đại hội XIII của Đảng: Cần cơ chế để người dân giám sát quyền lực công

Góp ý văn kiện đại hội XIII của Đảng: Cần cơ chế để người dân giám sát quyền lực công

(NLĐO) - Xưa nay quyền lực là một vấn đề nhạy cảm, một con dao hai lưỡi. Ở đâu có quyền lực, ở đó có người đến luồn cúi, cầu cạnh... Và ai cũng biết rằng khi quyền lực không được kiểm soát hay kiểm soát không có hiệu quả thì thật tai hại.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Gắn phát triển kinh tế biển với mục tiêu Net Zero

(NLĐO)- Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Tạ Đình Thi kiến nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng "Kinh tế biển xanh".

Trí thức kiều bào góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO)- Ông Nguyễn Duy Anh, kiều bào tại Nhật Bản, nêu những ý kiến về việc kết nối giáo dục - trí thức - doanh nghiệp trong và ngoài nước.

tỉnh Nghệ An chuyển đổi số lòng yêu nước bảo vệ tổ quốc Đại đoàn kết văn kiện Đại hội Đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo