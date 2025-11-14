Góp ý Dự thảo Văn kiện đại hội XIV: Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Bà Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết là cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, bà đặc biệt quan tâm và tâm đắc với quan điểm xuyên suốt trong Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: "Dân là gốc", nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu".

"Thực tiễn cho thấy khi nhân dân thật sự được làm chủ, được tham gia, được hưởng lợi, thì sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhân lên gấp bội, trở thành động lực quyết định cho mọi thành công của cách mạng. Bởi vậy, tôi cho rằng Văn kiện cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nội dung phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với quyền làm chủ thực chất của nhân dân, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi số và sắp xếp chính quyền hai cấp hiện nay.

Cần có cơ chế rõ ràng để nhân dân tham gia xây dựng, giám sát, phản biện và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" đi vào cuộc sống thực chất, không hình thức"- bà Nguyễn Thị Quyên nêu.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần được xác định rõ hơn là trung tâm đoàn kết, cầu nối chính trị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong thực hành dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận không chỉ vận động, tập hợp mà phải trở thành lực lượng tiên phong khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân; là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phản bác thông tin xấu độc, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Quyên cho rằng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân chính là phát huy nguồn lực nội sinh to lớn của dân tộc, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội - nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.