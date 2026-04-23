Kinh tế

Grab bất ngờ tăng phí dịch vụ từ ngày 28-4

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Trong khi đó, đại diện Be Group và các nền tảng khác cho biết hiện chưa có kế hoạch điều chỉnh, mức phí vẫn được giữ nguyên

Hãng xe công nghệ Grab Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh tăng một số loại phí trên nhiều dịch vụ, áp dụng từ ngày 28-4 tới. Việc này khiến chi phí mỗi chuyến xe và đơn hàng của người dùng tăng so với trước.

Theo doanh nghiệp, việc tăng phí nhằm bù đắp chi phí vận hành, đầu tư cải tiến công nghệ, bổ sung tính năng và triển khai các chương trình ưu đãi. Nguồn thu này cũng được kỳ vọng góp phần tăng nguồn lực hỗ trợ đối tác tài xế.

Thông báo tăng phí mà Grab gửi đến người dùng

Cụ thể, với dịch vụ xe hai bánh GrabBike, phí nền tảng được điều chỉnh từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng mỗi cuốc. 

Ở nhóm dịch vụ 4 bánh (không bao gồm GrabTaxi), mức phí tăng từ 4.000-14.000 đồng lên 5.000-19.000 đồng, tùy khu vực đón khách và quãng đường di chuyển. 

Phí dịch vụ của GrabExpress (giao hàng) cũng tăng từ 3.000-10.000 đồng lên 4.000-11.000 đồng mỗi đơn. Trong khi đó, GrabFood và GrabMart áp dụng mức phí 4.000-6.000 đồng mỗi đơn, so với mức cũ 3.000-6.000 đồng.

Grab sẽ tăng phí dịch vụ từ dịp lễ này

Trong khi đó, đại diện Be Group và các nền tảng khác cho biết hiện chưa có kế hoạch điều chỉnh, mức phí vẫn được giữ nguyên.

Thay vào đó, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, các hãng xe công nghệ đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng. 

Theo đó, Be triển khai chuỗi ưu đãi trên nhiều dịch vụ. Ở nhóm di chuyển, doanh nghiệp giảm 10% giá vé xe khách liên tỉnh (tối đa 50.000 đồng), vé máy bay giảm đến 500.000 đồng và ưu đãi nội đô lên tới 50.000 đồng. 

Riêng dịch vụ beBike và beCar, khách hàng nhập mã VIETNAM để được giảm 20% (tối đa 30.000 đồng) trong thời gian từ 22-4 đến 30-4.

Ở nhóm dịch vụ ăn uống, beFood áp dụng mức giảm giá lên tới 30%, đồng thời giảm thêm tối đa 30.000 đồng cho đơn hàng nhóm. Dịch vụ giao hàng beDelivery triển khai các chương trình "Giao gấp đón lễ" và "Giao hàng xuyên lễ" (từ 30-4 đến 3-5), với ưu đãi giảm đến 25% khi nhập mã GIAOSIEURE. 

Với dịch vụ beGiúpviệc, chương trình "Dọn nhà đón lễ" áp dụng mức giảm 50% (tối đa 75.000 đồng) với mã NGHILETHOI, giảm 15% (tối đa 50.000 đồng) vào cuối tuần và tặng thêm 50.000 đồng cho khách hàng tại Hà Nội.

Trong khi đó, Grab cũng triển khai nhiều ưu đãi như giảm 8.000-12.000 đồng phí giao hàng, giảm 20% cho mỗi chuyến GrabBike, giảm 5% đối với GrabCar và giảm 20% với dịch vụ GrabCar Plus.

Để thu hút tài xế hoạt động trong dịp cao điểm lễ, các nền tảng cũng đưa ra chính sách thưởng. Theo đó, đối tác tài xế GrabBike có thể nhận thưởng đến 300.000 đồng/ngày, trong khi tài xế GrabCar được thưởng theo doanh thu lên tới 12%. 

Be cũng triển khai hỗ trợ tài xế trong mùa nắng nóng, với mức thưởng từ 40.000-70.000 đồng cho các chuyến xe hoạt động trong khung giờ từ 11 - 14 giờ.

Lãnh đạo Vinasun nói gì trước làn sóng gọi xe công nghệ đang bùng nổ?

(NLĐO) – Lãnh đạo Vinasun khẳng định từ năm 2015 đến nay, doanh nghiệp vẫn duy trì được thương hiệu và hoạt động ổn định.

Động thái mới của các hãng gọi xe công nghệ từ đầu tháng 4

(NLĐO) – Các nền tảng gọi xe tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế, với mức thưởng lên đến hàng trăm ngàn đồng

Các hãng xe công nghệ tiếp tục hỗ trợ tiền xăng cho đối tác tài xế đến hết tháng 3

(NLĐO) – Các hãng xe công nghệ Be, Grab vừa có thông báo tiếp tục gia hạn hỗ trợ đối tác tài xế do biến động giá xăng

    Thông báo