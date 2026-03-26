Các hãng xe công nghệ tiếp tục hỗ trợ tiền xăng cho đối tác tài xế đến hết tháng 3

Ngay sau đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào ngày 7-3 và tiếp tục tăng mạnh vào tối 24-3, Be Group đã chủ động triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên toàn quốc, với định hướng đồng hành xuyên suốt giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

Chương trình được thiết kế theo hướng hỗ trợ ổn định trong nhiều tuần liên tiếp, giúp tài xế an tâm hoạt động.

Mức hỗ trợ lên tới 900.000 đồng/tháng/tài xế (tuỳ loại xe và mức độ hoạt động), hiện áp dụng từ ngày 9 đến 31-3 và đã được thông báo trực tiếp qua ứng dụng bePartner.

Toàn bộ chi phí hỗ trợ được trích từ nguồn của Be, không điều chỉnh giá cước với khách hàng, góp phần giữ ổn định sinh hoạt người dùng và duy trì nhịp vận hành thị trường trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

Ngoài ra, Be Group ghi nhận số chuyến xe điện trên nền tảng tăng khoảng 10% trong tuần qua. Hiện tài xế xe điện trên nền tảng còn có cơ hội tham gia chương trình thưởng lên tới 8 triệu đồng.

Be cũng đồng hành dài hạn với tài xế thông qua hệ sinh thái BE5X, với các giải pháp như hỗ trợ vay mua hoặc thuê phương tiện từ 5% lãi suất, giảm 100% phí trước bạ, cùng các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tương tự, Grab Việt Nam tiếp tục dùng ngân sách của mình để kéo dài chương trình thưởng thêm theo tuần để hỗ trợ đối tác tài xế. Từ ngày 25 đến 31-3, tùy theo từng tỉnh, thành phố, đối tác tài xế 4 bánh sử dụng xe xăng có thể nhận thưởng lên tới 7% doanh thu/tuần, đối tác tài xế 2 bánh sử dụng xe xăng có thể nhận thưởng lên đến 135.000 đồng/tuần. Chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác.

Chương trình thưởng theo tuần dành cho đối tác tài xế được Grab Việt Nam bắt đầu triển khai từ ngày 11-3, đến nay đã bước sang tuần thứ ba liên tiếp. Grab sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thực tế trên thị trường để có các điều chỉnh phù hợp và các hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm duy trì động lực giúp đối tác tài xế giảm bớt phần nào áp lực chi phí vận hành.

Ngoài ra, Grab tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ đối tác tài xế chuyển đổi sang xe điện để tiết kiệm chi phí.