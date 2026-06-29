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Sức khỏe

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, qua đời

Hồng Đào

(NLĐO)- Di sản mà GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối để lại không chỉ là các công trình khoa học mà là một hệ giá trị bền vững về trí tuệ, tinh thần tận hiến cho ngành y

Ngày 29-6, Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối - Nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM qua đời.

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối sinh 2-1-1936 tại Thanh Hóa.

GS Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, qua đời - Ảnh 1.

Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối - nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - qua đời

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tận tình chăm sóc, gia đình hết lòng quan tâm, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã qua đời lúc 2 giờ 3 phút ngày 29-6-2026 (nhằm ngày 15-5 năm Bính Ngọ), thượng thọ 91 tuổi.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với ngành y tế Việt Nam, Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cùng nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và người bệnh.

GS Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, qua đời - Ảnh 2.

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối cùng ê-kíp trong một ca phẫu thuật

Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối là nhà khoa học tài năng, người thầy lỗi lạc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục và y học. Ông đồng thời là nhà quản trị có tầm nhìn vượt thời gian, người đặt nền móng cho mô hình trường – viện đầu tiên tại Việt Nam và cho sự hình thành, phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM hôm nay.

Trong suốt cuộc đời cống hiến, ông đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường y khoa nhân văn, chuẩn mực. Không chỉ là người thầy của nhiều thế hệ cán bộ y tế, học viên và sinh viên ngành y, ông còn truyền lại những giá trị quý báu về y đức, tinh thần phụng sự và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với cộng đồng.

GS Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, qua đời - Ảnh 3.

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối cùng các đại biểu tại lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Di sản mà ông để lại không chỉ là những công trình khoa học, giáo trình hay thành tựu chuyên môn, mà sâu sắc hơn là một hệ giá trị bền vững về trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến cho ngành y, tiếp tục được các thế hệ viên chức, người lao động của nhà trường và bệnh viện kế thừa, phát huy.

GS Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, qua đời - Ảnh 4.

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối phát biểu tại lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y Dược TPHCM

GS Nguyễn Đình Hối được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (năm 1990), Nhà giáo Nhân dân (1996), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2000),  Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba,  Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng,  Giải thưởng Ngoại khoa Tôn Thất Tùng (2004).

Đặc biệt, năm 2025, ông nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời – Lifetime Achievement Award" do Hiệp hội Quản lý Bệnh viện Châu Á trao tặng, ghi nhận cho những đóng góp to lớn của GS Nguyễn Đình Hối đối với nền y học Việt Nam.

THÔNG TIN LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG

Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia Phía Nam – số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Lễ viếng bắt đầu từ 15 giờ ngày 29-6 đến 8 giờ 30 ngày 1-7.

Lễ truy điệu được tổ chức lúc 8 giờ 30 ngày 1-7 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam.

An táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM

Lộ trình di quan: Nhà tang lễ, Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đến Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương, phường Chánh Phú Hòa.



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Đại học Y Dược TPHCM GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối
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