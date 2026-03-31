Thể thao

Tuyển Ý vướng nghi án "do thám" trước trận play-off World Cup

Đông Linh (theo Mirror)

(NLĐO) - Trận play-off quyết định tấm vé dự World Cup 2026 giữa tuyển Ý và Bosnia bất ngờ bị phủ bóng bởi nghi án "do thám đối thủ" từ phía người Ý.

Theo truyền thông Bosnia, trong buổi tập của đội chủ nhà tại Butmir hôm 30-3, một người đàn ông mặc áo quân phục rằn ri - nghi phục vụ cho tuyển Ý - bị phát hiện quay phim toàn bộ quá trình chuẩn bị. Đáng chú ý, người này được cho là một binh sĩ thuộc lực lượng EUFOR và mang quốc tịch Ý. 

Dù việc ghi hình được phép trong 15 phút đầu mở cửa cho công chúng, nhân vật nói trên bị cáo buộc đã ở lại quá thời gian quy định – thời điểm các bài tập chiến thuật thường được triển khai kín.

Thông tin này lập tức làm dấy lên nghi vấn tuyển Ý cử người theo dõi đối thủ nhằm thu thập dữ liệu chiến thuật trước trận đấu then chốt. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy người bị phát hiện có liên hệ trực tiếp với đội bóng của HLV Gennaro Gattuso.

Tuyển Ý vướng nghi án "do thám" trước trận play-off World Cup - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ý bị nghi ngờ quay phim buổi tập chiến thuật của tuyển Bosnia & Herzegovina

Thực tế, căn cứ EUFOR nằm sát khu vực sân tập của Bosnia, trong khi Butmir cũng là nơi đặt trụ sở NATO cùng lực lượng quân sự đa quốc gia, trong đó có đơn vị Carabinieri của Ý. 

Nhiều nguồn tin cho rằng người xuất hiện trong đoạn ghi hình có thể chỉ theo dõi buổi tập như một hoạt động cá nhân, thay vì hành vi "gián điệp" có tổ chức.

Tuyển Ý vướng nghi án "do thám" trước trận play-off World Cup - Ảnh 2.

Gianluigi Donnarumma, Bryan Cristante và Giovanni Di Lorenzo khảo sát mặt sân Zenica

Bất chấp những ồn ào bên lề, tuyển Ý vẫn tập trung tối đa cho trận đấu mang tính sống còn. Thủ môn Gianluigi Donnarumma nhấn mạnh đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của anh.

"Chúng tôi hiểu rõ áp lực của trận đấu này. Điều quan trọng là phải kiểm soát cảm xúc và dồn toàn bộ năng lượng cho 90 phút sắp tới", Donnarumma chia sẻ. Người gác đền số một của tuyển Ý cũng khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng đối mặt thử thách.

Tuyển Ý vướng nghi án "do thám" trước trận play-off World Cup - Ảnh 3.

Tuyển Ý khát khao trở lại World Cup sau 12 năm

Đối với tuyển Ý, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để trở lại sân chơi World Cup sau hai kỳ liên tiếp vắng mặt, dù họ từng đăng quang tại Euro 2020. 

Trong khi đó, Bosnia &Herzegovina cũng quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà tại Zenica để viết lại lịch sử. Cuộc đối đầu này vì thế hứa hẹn sẽ rất căng thẳng về chuyên môn lẫn các yếu tố bên ngoài sân cỏ.

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ vé đến Bắc Mỹ

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ vé đến Bắc Mỹ

(NLĐO) - Với sự tỏa sáng của Sandro Tonali và Moise Kean, chủ nhà Ý vượt qua Bắc Ireland với tỉ số 2-0 ở trận bán kết play-off, chờ vé dự World Cup sau 12 năm

Tuyển Ý trước khúc quanh lịch sử

Chỉ có giành chiến thắng trước Bắc Ireland ở bán kết play-off vòng loại World Cup khu vực châu Âu rạng sáng 27-3, tuyển Ý mới tránh sa chân vào thảm họa.

Na Uy ngược dòng hạ chủ nhà Ý, đoạt vé dự World Cup sau 28 năm

(NLĐO) – Hy vọng giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 của Ý tan vỡ sau thất bại nặng nề 1-4 trước Na Uy ngay tại sân nhà San Siro rạng sáng 17-11.

