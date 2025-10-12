Gượng dậy sau lũ dữ

Ngày 11-10, sau hơn 3 ngày ngập lụt, nhiều khu dân cư ở các xã Bố Hạ, Tiên Lục, Hợp Thịnh… (tỉnh Bắc Ninh) vẫn chìm trong biển nước. Theo thống kê, đến 10 giờ ngày 11-10, còn khoảng 11.750 hộ dân vẫn đang bị nước lũ cô lập.

Chủ động xử lý sự cố đê điều

Đến sáng 11-10, căn nhà ông Nguyễn Văn Nguyên (68 tuổi, ngụ xã Tiên Lục) ở đầu thôn Bến Phà vẫn ngập sâu gần 2 m. Ông Nguyên và nhiều gia đình sống lâu năm tại đây (trước thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) nhưng chưa từng gặp trận lũ lụt nào lại lớn và kéo dài như lần này.

Cách đó vài chục mét, căn nhà 3 tầng của anh Đàm Văn Tĩnh (45 tuổi) trở thành nơi trú ẩn cho 4 hộ dân khác, với gần 20 người. Những ngày qua, họ sử dụng nước và thực phẩm cứu trợ. Tại thôn Bến Phà, khu đồi cao là nơi tránh lũ, với gia súc được di dời lên. Cộng đồng hỗ trợ nhau di chuyển và bảo vệ tài sản.

Người dân thôn Bến Phà, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh dùng phương tiện tự chế vận chuyển hàng cứu trợ. Ảnh: VĂN DUẨN

Hiện tại, nước lũ trên các triền sông đang xuống nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt, trượt, tràn mái đê. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường ven sông tiếp tục thực hiện chế độ tuần tra canh gác, chủ động phát hiện và xử lý sự cố đê điều, công trình thủy lợi.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương bị ngập lụt khi nước rút đến đâu tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt cho người dân.

Dồn lực tổng vệ sinh môi trường

Tại tỉnh Thái Nguyên, ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết thống kê sơ bộ, thiệt hại ghi nhận trên toàn tỉnh khoảng 4.000 tỉ đồng. Con số này sẽ tăng lên bởi còn rất nhiều thiệt hại trong dân cư chưa thống kê được. Ở một số khu vực nước đã rút, chính quyền, các lực lượng và người dân đang khẩn trương triển khai dọn dẹp đường sá, nhà cửa, sửa chữa trường lớp để học sinh trở lại trường an toàn.

Tại tỉnh Lạng Sơn, những khu vực nước đã rút như xã Vân Nham, chính quyền địa phương và các lực lượng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường. Xã Vân Nham có 15/30 thôn bị ngập lụt với hơn 10.000 người dân bị ảnh hưởng (đến nay còn khoảng 7.000 hộ). Mưa và lũ lớn gây thiệt hại cho Lạng Sơn ước tính trên 1.050 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại các xã Đa Phúc và Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ). Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đến trưa 11-10, tại xã Trung Giã vẫn còn 2 thôn là An Lạc và Hòa Bình có điểm ngập sâu khoảng 1,5 m, lực lượng chức năng phải sử dụng thuyền đưa người và nhu yếu phẩm vào hỗ trợ. Các thôn còn lại nước đã rút, chính quyền tập trung làm vệ sinh môi trường.

Tại xã Đa Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hồng Minh cho biết đến chiều 11-10, nước đã rút dần, song 13 thôn vẫn còn chịu ảnh hưởng. Còn theo Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh, trên địa bàn còn 7 thôn vẫn ngập, dự kiến đến chiều nay (12-10) mới cơ bản thoát nước.

Tổn thất kinh tế hơn 7.000 tỉ đồng Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17 giờ 30 phút ngày 11-10, mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc, khiến 18 người chết và mất tích; 1.577 nhà bị hư hỏng nặng, 230.197 nhà bị ngập. Đến 17 giờ cùng ngày, còn khoảng 10.267 nhà bị ngập. Mưa lũ cũng khiến 34.388 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 13.054 con gia súc và 701.389 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ do lũ lớn, song 803 hộ dân đã được sơ tán an toàn... Công tác đê điều ghi nhận 56 sự cố tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội. Giao thông còn 5 điểm quốc lộ bị ách tắc; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng chạy tàu tuyến Đa Phúc - Trung Giã - Đông Anh - Quán Triều do ngập sâu. Tổng thiệt hại kinh tế do mưa lũ sau bão số 11 ước khoảng 7.050 tỉ đồng. L.Thúy

Hơn 1,9 tỉ đồng ủng hộ đồng bào Theo thống kê của Báo Người Lao Động, đến chiều tối 11-10, đã có hơn 1,9 tỉ đồng bạn đọc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) qua các ví Zalopay và MoMo. Trong đó, chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 do Báo Người Lao Động phát động trên Zalopay đã có hơn 16.400 lượt người dùng chung tay quyên góp với số tiền hơn 1,18 tỉ đồng. Trên MoMo, trên 720 triệu đồng được quyên góp từ tấm lòng của hơn 15.740 lượt người dùng. T.Phương



