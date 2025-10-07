TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Đoàn công tác TP HCM trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 5 tỉ đồng khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Chiều 7-10, tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác TP HCM do ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, ông Bùi Thanh Nhân đã trao 5 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng tâm bão. Trong đó, đoàn đã trao 30 triệu đồng/hộ cho 10 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng và 70 triệu đồng/căn nhà để xây mới 2 căn nhà bị sập hoàn toàn tại xã Hòa Trạch.

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao hỗ trợ các hộ dân bị sập nhà do bão số 10

Nguồn kinh phí được Ủy ban MTTQ TP HCM vận động từ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân thành phố, như một nghĩa cử sẻ chia hướng về miền Trung thân yêu.

Cùng chuyến công tác, Sở Y tế TP HCM cũng trao tặng túi thuốc và vật tư y tế hỗ trợ Sở Y tế Quảng Trị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân sau bão.

Bày tỏ xúc động trước nghĩa tình của TP HCM, ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển nguồn hỗ trợ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng, giúp người dân vùng bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

"Tình cảm của người dân TP HCM là nguồn động viên to lớn để Quảng Trị vượt qua khó khăn, dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống sau bão" - ông Long nói.

Đoàn công tác hỗ trợ các hộ dân xã Hòa Trạch bị thiệt hại do bão số 10

Hỗ trợ túi thuốc y tế cho người dân xã Hòa Trạch



