Tấm lòng Việt Nam vượt bão lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những ngày qua mưa rất to, cùng với việc nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về đã khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao vượt các mực nước lũ kỷ lục. Đến chiều 10-10, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như Bố Hạ, Tiên Lục, Hợp Thịnh… vẫn chìm trong biển nước.

Cảnh tượng chưa từng thấy trong lịch sử

Ông Trần Văn Ngãi (thôn Đông Kênh, xã Bố Hạ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn dòng nước lũ bao vây xã Bố Hạ trong những ngày vừa qua. "Tôi sống 70 năm ở đây, chưa bao giờ thấy cảnh ngập lụt như thế này. Ngay cả trận ngập lụt kỷ lục năm 1986 cũng vẫn thấp hơn mực nước bây giờ 1 m" - ông nói.

Dọc sông Thương, nước chảy cuồn cuộn. Trên đường vào Bố Hạ trưa 10-10, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động phải đi nhờ xe của Lữ đoàn tăng 409, Quân khu 1 và những xe của các đoàn cứu trợ. Bà La Thị Bốn (thôn Cà Ngo, xã Bố Hạ) cho biết cả thôn gần 200 hộ bị cô lập. Khi người dân sắp cạn kiệt nước sạch, thực phẩm, thuốc chữa bệnh thì hàng cứu trợ đã đến. "Rất cảm ơn các nhà hảo tâm cũng như chính quyền đã cứu trợ bà con kịp thời trong lúc khốn khó này" - bà Bốn nói.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều cùng ngày, nhiều khu dân cư tại xã Bố Hạ vẫn bị cô lập, đặc biệt là các khu dân cư dọc sông Thương do nước lũ dâng cao, chảy xiết. Cùng với các lực lượng chức năng địa phương, nhiều đoàn thiện nguyện đã tham gia cứu hộ, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu dân cư bị cô lập do nước lũ tại xã Bố Hạ.

Lực lượng chức năng xã Bố Hạ phải huy động phương tiện mở đường để xe tải chở hàng cứu trợ tiếp cận gần nhất khu vực ngập lụt. Sau đó, các ca-nô sẽ chở hàng đi ngược sông Thương đến các khu dân cư thôn Cà Ngo, nơi có hàng chục hộ dân bị cô lập.

Anh Cao Văn Hiệp (đoàn thiện nguyện ở TP Hà Nội) là người lái ca-nô chở hàng cứu trợ, cho biết nước sông dâng cao, chảy xiết, việc di chuyển ngược dòng rất khó khăn, nguy hiểm. Song, nhiều người dân đang bị cô lập, thiếu đồ ăn, thức uống nên đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị cẩn thận nhất, bảo đảm an toàn cho đoàn để di chuyển đến các khu vực này.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện mực nước trên sông Thương, sông Cầu xuống chậm. Các tuyến đê trọng yếu bị đe dọa bởi nước lũ những ngày qua, nhưng tình hình đều được kiểm soát, bảo đảm an toàn. Các lực lượng tiếp tục gia cố những khu vực đã đắp, đồng thời tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân khu vực bị cô lập; tổ chức vệ sinh các khu vực nước rút, tiếp tục ứng trực ở những nơi trọng yếu để kịp thời ứng cứu.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ ổn định đời sống, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh đã phân bổ đợt 1 gồm 20 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường, như Yên Thế, Bố Hạ, Tiên Lục… để mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm cấp thiết khác…

Hàng chục tấn hàng hóa được chở từ Cần Thơ để trao cho người dân Hà Tĩnh. Ảnh: CA LINH

Sẻ chia, khắc phục thiệt hại

Trước những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) gây ra cho đồng bào các địa phương vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Ủy ban MTTQ TP HCM đã ra lời kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người đóng góp ít nhất 1 ngày lương, đến hết ngày 30-11. TP HCM cũng thành lập điểm tiếp nhận tại 168 xã, phường, đặc khu để nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc giao dịch và tham gia đóng góp.

Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã tổ chức đoàn đi trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thăm hỏi, động viên nhân dân tại các địa phương và gửi tặng số tiền ủng hộ 47 tỉ đồng. Đặc biệt, các cơ quan báo chí TP HCM đã thể hiện tinh thần xung kích. Ông Nguyễn Thanh Bình, cán bộ hưu trí, bày tỏ: "Tôi hưu trí, lương hưu gần 5 triệu đồng/tháng. Nay đem góp 1 tháng lương hưu để hỗ trợ với những mong bà con vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Ngày 10-10, các chuyến xe chở hàng hóa mang tên "Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão, lũ" do Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp với LĐLĐ thành phố tổ chức đã lăn bánh. Ông Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành Đoàn, cho hay sau thời gian vận động, đến nay đã tiếp nhận khoảng 20 tấn hàng hóa, 4 máy thở ôxy và vật dụng y tế, hơn 19 tấn nhu yếu phẩm, 7,5 tấn gạo, 511 thùng mì, 338 thùng sữa, thuốc…

Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ còn tổ chức phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đã quyên góp, ủng hộ số tiền trên 5,7 tỉ đồng gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ - cho biết đơn vị đã trích từ nguồn quỹ cứu trợ để hỗ trợ trước mắt cho 5 tỉnh bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và Quảng Trị, mỗi tỉnh 500 triệu đồng, với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng.

Những ngày qua, tại TP Đà Nẵng, Đội thiện nguyện SOS và CLB Chuyến xe Vạn Tình 0 đồng đang tổ chức 6 điểm tiếp nhận hàng hóa để gửi đến người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Dự kiến trưa 11-10 bắt đầu vận chuyển hàng ra Bắc. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng, cho biết trước đó, thành phố đã trích 6 tỉ đồng hỗ trợ 4 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 10, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Sẵn sàng vì cộng đồng

Sáng cùng ngày, 2 tổ công tác gồm 62 viên chức y tế của tỉnh Gia Lai đã lên đường ra tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, để chung tay cùng lực lượng y tế các địa phương này chăm sóc sức khỏe người dân bị ảnh hưởng bão, lũ.

Các cán bộ y tế được giao nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế các địa phương trên vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng. Trước đó, đêm 9-10, cán bộ y tế cùng các lực lượng khác đã xuyên đêm đóng gói vật tư, thuốc men thiết yếu xuất phát vận chuyển ra vùng lũ để phục vụ công tác y tế.

Trong đó, Công ty CP Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tài trợ 4.000 túi thuốc gia đình (mỗi tỉnh 2.000 túi). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai xuất kho 600 kg bột chloramin B (mỗi tỉnh 300 kg) phục vụ công tác khử khuẩn, xử lý môi trường.

Tiễn các đoàn công tác xuất phát, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng của đội ngũ y - bác sĩ.

Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong trụ sở phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", chung tay góp sức cùng đồng bào vùng bão vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, UBND các phường, xã đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bão, lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ xã Đa Kia, gia đình anh Trần Thuận đã dành số tiền tiết kiệm 7 triệu đồng để gửi ủng hộ. Anh cho biết gia đình không có gì nhiều, chỉ mong góp chút tấm lòng. Đây là số tiền mà mỗi ngày gia đình anh dành ra 20.000 đồng từ thu nhập ít ỏi để phòng khi ốm đau.

Còn cụ bà Nguyễn Thị Hương, dù đã 100 tuổi vẫn nhờ cháu chở từ phường Tam Phước đến trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh để đóng góp 1 tháng lương hưu (4,65 triệu đồng) ủng hộ đồng bào bão lũ. Cụ Hương mong muốn thông qua hội để chia sẻ với bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tính đến 16 giờ ngày 10-10, Ủy ban MTTQ TP HCM đã tiếp nhận hơn 60 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ hơn 1,6 tỉ đồng qua Zalopay và MoMo Tính đến chiều 10-10, số tiền bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 qua các ví Zalopay và MoMo là hơn 1,6 tỉ đồng. Trong đó, chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 do Báo Người Lao Động phát động trên Zalopay đã có hơn 15.700 lượt người dùng chung tay quyên góp với số tiền hơn 1,14 tỉ đồng. Đồng thời, qua MoMo, trên 500 triệu đồng được quyên góp từ tấm lòng của hơn 11.000 lượt người dùng. Từ nguồn vận động này, Báo Người Lao Động đã trao đợt 1 số tiền 1,2 tỉ đồng thông qua Ủy ban MTTQ TP HCM để kịp chuyển đến bà con vùng bão lũ. T.Phương



