Giải trí

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên

Thùy Trang

(NLĐO)- Thần thái tự tin trên sàn catwalk của Destination Runway Fashion Week – Tropical Jungle, Tú Uyên để lại nhiều ấn tượng.

Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam: Khám phá “Tropical Jungle” - Điểm đến Runway Fashion Week với những bất ngờ!

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên - Ảnh 1.

Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam – Destination Runway Fashion Week, do siêu mẫu Xuân Lan sáng lập và tổ chức, là một trong những sự kiện thời trang uy tín và quy mô dành cho các tài năng nhí. 

Năm nay, chương trình mang chủ đề "Tropical Jungle", quy tụ hàng loạt nhà thiết kế nổi tiếng và những gương mặt mẫu nhí triển vọng.

Trong không gian trình diễn đầy sắc màu ấy, Tú Uyên – một trong những gương mặt nhỏ tuổi nhất sàn runway – đã gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện cùng các bạn diễn trong bộ sưu tập của Nhà thiết kế Tommy Lê và thương hiệu Thỏ Nhím Kids.

Dù tuổi còn nhỏ, Tú Uyên (thường gọi với cái tên Candy) đã thể hiện sự tự tin, dạn dĩ và thần thái đáng khen ngợi. Từng bước catwalk và nụ cười hồn nhiên đã giúp cô bé chiếm trọn tình cảm của khán giả. 

Nhiều người nhận xét, hình ảnh Tú Uyên trên sân khấu không chỉ toát lên sự trong trẻo mà còn mang đến năng lượng tích cực góp phần làm nổi bật tinh thần của bộ sưu tập.

Tú Uyên: khả năng biểu cảm và sự tự tin đánh bại mọi giới hạn!

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên - Ảnh 2.

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên - Ảnh 3.

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên - Ảnh 4.

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên - Ảnh 5.

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên

Sự tự tin và khả năng biểu cảm tự nhiên đã giúp Tú Uyên trở thành điểm sáng trong ngày diễn, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt giới chuyên môn lẫn khán giả. Với sự dũng cảm khi bước ra ánh đèn sân khấu từ rất sớm, Tú Uyên được kỳ vọng sẽ còn tiến xa nếu tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và thời trang.

Destination Runway Fashion Week – Tropical Jungle một lần nữa khẳng định đây là sân chơi không chỉ dành cho các NTK và thương hiệu, mà còn là nơi ươm mầm, tôn vinh những tài năng nhí giàu tiềm năng như bé Tú Uyên.

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên - Ảnh 6.

Gương mặt nhí ấn tượng gọi tên Tú Uyên

Trong thời gian tới, Tú Uyên tiếp tục đồng hành cùng nhiều chương trình và dự án ý nghĩa, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Hình ảnh một cô bé nhỏ tuổi nhưng đầy tự tin trên sàn diễn đã chứng minh rõ ràng cho câu nói: "Tuổi nhỏ, hành động lớn" – khi mỗi bước đi của Tú Uyên (Candy) không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho tinh thần dám ước mơ, dám tỏa sáng của thế hệ trẻ.

