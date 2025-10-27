GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Đặt lợi ích người lao động lên trên hết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Đặt lợi ích người lao động lên trên hết

Bài và ảnh: Thanh Nga

Mỗi khi tham mưu, đề xuất thêm được một phúc lợi cho người lao động (NLĐ) là chị Đinh Thị Hường lại cảm thấy hạnh phúc.

Suốt 16 năm là Chủ tịch Công đoàn tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái (phường Hòa Lợi, TP HCM), với chị Đinh Thị Hường, công tác Công đoàn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Mỗi khi tham mưu, đề xuất thêm được một phúc lợi cho người lao động (NLĐ) là chị lại cảm thấy hạnh phúc.

Năm 2008, chị Hường vào Công ty TNHH Cao su Phong Thái làm việc với vị trí nhân viên nhân sự. Chỉ sau 1 năm, chị được tập thể NLĐ bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Thời điểm ấy, quan hệ lao động tại công ty còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp, trong khi bản thân chị không có nhiều kinh nghiệm nên hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

Mọi thứ chỉ thay đổi vào năm 2012, khi một cuộc tranh chấp giữa các chuyên gia người nước ngoài với công nhân (CN) xảy ra. Ban giám đốc chỉ được nghe sự việc từ một phía và các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do CN thiếu ý thức.

Sau một cuộc họp kéo dài đến giữa đêm, chị Hường ngổn ngang trăm mối. Lúc ấy dù đã 2 giờ sáng nhưng chị vẫn đi tìm CN, hỏi cặn kẽ sự việc. Nghe họ trải lòng, chị mới hiểu được mâu thuẫn đã xuất hiện từ lâu bởi thái độ thiếu mềm mỏng của các chuyên gia. Việc đơn giá tiền công của NLĐ bị kéo giảm nhưng lại không nhận được sự giải thích thỏa đáng như giọt nước tràn ly, khiến tranh chấp xảy ra...

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Đặt lợi ích người lao động lên trên hết - Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Hường (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng sinh nhật người lao động trong công ty

Chị Hường ngồi nghe CN trải lòng suốt 2 giờ và chờ luôn đến sáng để vào ca làm việc. Vừa vào công ty, chị đến gặp ban giám đốc, nói rõ lý do vì sao CN lại ngừng việc và phân tích rõ những thiệt hại nếu để tình trạng này kéo dài.

"Khi nghe toàn bộ câu chuyện từ cả hai phía, từ sự cứng rắn ban đầu, ban giám đốc đã thay đổi thái độ. Chúng tôi đã cùng nhau ngồi xuống thương lượng giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề" - chị Hường nhớ lại.

Cũng từ vụ tranh chấp ấy mà chị Hường thật sự thấu hiểu được vai trò, trách nhiệm của một chủ tịch Công đoàn: Phải đặt lợi ích của NLĐ lên trên hết. Từ đó, chị và Ban Chấp hành Công đoàn công ty càng quyết liệt trong việc xây dựng chính sách phúc lợi cho NLĐ. Doanh nghiệp cũng ngày càng có thiện chí, với mỗi đề xuất của Công đoàn, ban giám đốc đều cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhờ vậy, nhiều phúc lợi dần được bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ Công ty TNHH Cao su Phong Thái. Chẳng hạn, doanh nghiệp duy trì việc chi thưởng tháng thứ 13 với mức thấp nhất là 1 tháng lương cơ bản; thưởng đầu năm, thưởng vượt sản lượng, thưởng sáng kiến, thưởng đột xuất... NLĐ được bảo đảm việc làm; nếu vì lý do thiếu đơn hàng, phải sắp xếp người nghỉ luân phiên thì vẫn được chi trả 100 % lương cơ bản. Công ty cũng chi trả 100% tiền học ngoại ngữ (tiếng Trung) cho NLĐ; hỗ trợ nữ CN là mẹ đơn thân...

Chị Hường còn tham mưu cho ban giám đốc công ty thay các máy móc cũ vốn gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường, đồng thời kiến nghị lắp thêm các hệ thống quạt thông gió, làm mát hệ thống nhà xưởng giúp môi trường làm việc của NLĐ mát mẻ, thông thoáng hơn. Nhờ vậy, NLĐ ngày càng gắn bó, xem công ty như ngôi nhà chung.

Chị Hồ Thị Liên, CN Công ty TNHH Cao su Phong Thái, cảm kích: "Nhờ Công đoàn đề xuất, NLĐ ngày càng có thêm nhiều đãi ngộ. Là mẹ đơn thân, tôi rất trân trọng khi Công đoàn lắng nghe NLĐ và kiến nghị doanh nghiệp có thêm khoản hỗ trợ nuôi con hằng tháng. Điều đó giúp chúng tôi giải tỏa bớt nỗi lo khi phải nuôi con một mình".

Tin liên quan

NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Dám nghĩ, dám làm vì người lao động

NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Dám nghĩ, dám làm vì người lao động

Với nhiều sáng kiến cùng trách nhiệm cao trong công việc, anh Phạm Văn Phương được tập thể người lao động quý mến và lãnh đạo công ty tin tưởng

Vinh danh 67 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024

(NLĐO) - 67 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được vinh danh năm 2024 là những đơn vị nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo lợi ích và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động

LĐLĐ TP HCM tôn vinh 23 chủ doanh nghiệp hết lòng vì người lao động

(NLĐO)- Các chủ doanh nghiệp không chỉ năng động trong sản xuất kinh doanh mà còn quan tâm đến đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động

người lao động tấm gương sáng học ngoại ngữ ô nhiễm môi trường Môi trường làm việc người nước ngoài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo