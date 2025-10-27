GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Đặt lợi ích người lao động lên trên hết

Suốt 16 năm là Chủ tịch Công đoàn tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái (phường Hòa Lợi, TP HCM), với chị Đinh Thị Hường, công tác Công đoàn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Mỗi khi tham mưu, đề xuất thêm được một phúc lợi cho người lao động (NLĐ) là chị lại cảm thấy hạnh phúc.

Năm 2008, chị Hường vào Công ty TNHH Cao su Phong Thái làm việc với vị trí nhân viên nhân sự. Chỉ sau 1 năm, chị được tập thể NLĐ bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Thời điểm ấy, quan hệ lao động tại công ty còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp, trong khi bản thân chị không có nhiều kinh nghiệm nên hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

Mọi thứ chỉ thay đổi vào năm 2012, khi một cuộc tranh chấp giữa các chuyên gia người nước ngoài với công nhân (CN) xảy ra. Ban giám đốc chỉ được nghe sự việc từ một phía và các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do CN thiếu ý thức.

Sau một cuộc họp kéo dài đến giữa đêm, chị Hường ngổn ngang trăm mối. Lúc ấy dù đã 2 giờ sáng nhưng chị vẫn đi tìm CN, hỏi cặn kẽ sự việc. Nghe họ trải lòng, chị mới hiểu được mâu thuẫn đã xuất hiện từ lâu bởi thái độ thiếu mềm mỏng của các chuyên gia. Việc đơn giá tiền công của NLĐ bị kéo giảm nhưng lại không nhận được sự giải thích thỏa đáng như giọt nước tràn ly, khiến tranh chấp xảy ra...

Chị Đinh Thị Hường (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng sinh nhật người lao động trong công ty

Chị Hường ngồi nghe CN trải lòng suốt 2 giờ và chờ luôn đến sáng để vào ca làm việc. Vừa vào công ty, chị đến gặp ban giám đốc, nói rõ lý do vì sao CN lại ngừng việc và phân tích rõ những thiệt hại nếu để tình trạng này kéo dài.

"Khi nghe toàn bộ câu chuyện từ cả hai phía, từ sự cứng rắn ban đầu, ban giám đốc đã thay đổi thái độ. Chúng tôi đã cùng nhau ngồi xuống thương lượng giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề" - chị Hường nhớ lại.

Cũng từ vụ tranh chấp ấy mà chị Hường thật sự thấu hiểu được vai trò, trách nhiệm của một chủ tịch Công đoàn: Phải đặt lợi ích của NLĐ lên trên hết. Từ đó, chị và Ban Chấp hành Công đoàn công ty càng quyết liệt trong việc xây dựng chính sách phúc lợi cho NLĐ. Doanh nghiệp cũng ngày càng có thiện chí, với mỗi đề xuất của Công đoàn, ban giám đốc đều cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhờ vậy, nhiều phúc lợi dần được bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ Công ty TNHH Cao su Phong Thái. Chẳng hạn, doanh nghiệp duy trì việc chi thưởng tháng thứ 13 với mức thấp nhất là 1 tháng lương cơ bản; thưởng đầu năm, thưởng vượt sản lượng, thưởng sáng kiến, thưởng đột xuất... NLĐ được bảo đảm việc làm; nếu vì lý do thiếu đơn hàng, phải sắp xếp người nghỉ luân phiên thì vẫn được chi trả 100 % lương cơ bản. Công ty cũng chi trả 100% tiền học ngoại ngữ (tiếng Trung) cho NLĐ; hỗ trợ nữ CN là mẹ đơn thân...

Chị Hường còn tham mưu cho ban giám đốc công ty thay các máy móc cũ vốn gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường, đồng thời kiến nghị lắp thêm các hệ thống quạt thông gió, làm mát hệ thống nhà xưởng giúp môi trường làm việc của NLĐ mát mẻ, thông thoáng hơn. Nhờ vậy, NLĐ ngày càng gắn bó, xem công ty như ngôi nhà chung.

Chị Hồ Thị Liên, CN Công ty TNHH Cao su Phong Thái, cảm kích: "Nhờ Công đoàn đề xuất, NLĐ ngày càng có thêm nhiều đãi ngộ. Là mẹ đơn thân, tôi rất trân trọng khi Công đoàn lắng nghe NLĐ và kiến nghị doanh nghiệp có thêm khoản hỗ trợ nuôi con hằng tháng. Điều đó giúp chúng tôi giải tỏa bớt nỗi lo khi phải nuôi con một mình".