Thể thao

Soi tỉ số trận Arsenal - Leeds United: Thẳng tay với "kẻ dưới cơ"

Trung Dũng

(NLĐO) - Leeds United chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Arsenal và trận đấu lúc 23 giờ 30 ngày 23-8 cũng vậy. Vấn đề chỉ là Arsenal sẽ thắng với tỉ số nào.

Soi tỉ số trận Arsenal – Leeds United: Vùi dập kẻ dưới cơ - Ảnh 1.

Arsenal tỏ rõ quyết tâm trong cuộc đua vô địch

Sau khi vượt qua Manchester United tại Old Trafford, Arsenal sẽ hướng đến chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trong mùa giải khi đối đầu với Leeds United. Bản hợp đồng đắt giá Victor Gyokeres đã không gây ấn tượng cho Arsenal trong trận ra mắt Premier League, nhưng cựu tiền đạo Sporting CP được kỳ vọng sẽ gây khó khăn cho hàng phòng ngự của Leeds United vào cuối tuần này.

Mikel Arteta có lợi thế khi tung ra đội hình mạnh nhất của Arsenal để đối đầu với The Whites và khán giả sân Emirates sẽ chờ đón cơn mưa bàn thắng từ đội quân sắc trắng đỏ. Arsenal không giấu tham vọng khi mua ngay tiền đạo mới Eberechi Eze với giá 60 triệu bảng ngay khi Kai Havertz chấn thương. Tính ra họ đã chi 260 triệu bảng sau khi chiêu mộ Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera, Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard và Noni Madueke.

Phía đối diện, đoàn quân của Daniel Farke đã có một màn trình diễn đầy hứa hẹn trong chiến thắng 1-0 trước Everton vào tối thứ Hai, nhưng ai cũng biết rằng đội bóng mới nổi này thường gặp khó khăn trên sân khách.

Trong lần gặp nhau gần nhất tại London, Arsenal đã đánh bại Leeds United với tỷ số 4-1 và nhiều khả năng lịch sử sẽ lặp lại. Tân binh mùa hè Lucas Nmecha đang nỗ lực để được ra sân ngay từ đầu sau khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới Everton từ chấm phạt đền, trong khi đội khách không có thêm lo ngại nào về chấn thương.

Dự đoán: Arsenal - Leeds 3-0

Đối đầu trực tiếp

Lịch sử đối đầu phô bày sự chênh lệch lớn về tương quan lực lượng đôi bên khi Arsenal thắng trong 5 lần gặp gần nhất với tổng tỉ số 15-5. Thậm chí lần tiếp Leeds gần nhất họ đè bẹp với tỉ số 4-1. Mùa này, lực lượng đôi bên càng chênh lệch khi Arsenal mua sắm tưng bừng còn Leeds thì chi tiêu hạn chế.

Trận đấu này dự kiến có nhiều bàn thắng khi tân binh Viktor Gyokeres sẽ cố gắng chứng tỏ năng lực cạnh tranh với Eberechi Eze. Giới chuyên môn tiết lộ Gyokeres là chuyên gia trị các đội mới thăng hạng: Mùa qua ở Bồ Đào Nha, tiền đạo Sporting này đã góp sức 14 bàn trong 12 lần gặp các tân binh với 9 bàn thắng và 5 đường kiến tạo.

01-4-2023

Arsenal

Leeds

4-1

16-10-2022

Leeds

Arsenal

0-1

08-5-2022

Arsenal

Leeds

2-1

18-12-2021

Leeds

Arsenal

1-4

14-2-2021

Arsenal

Leeds

4-2

22-11-2020

Leeds

Arsenal

0-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

23/08 23:30

[6] Arsenal - Leeds [7]

2.00

0 : 1 3/4

1.875

1.90

3

1.95

23/08 23:30

[6] Arsenal - Leeds [7]

2.00

0 : 1 3/4

1.875

1.95

3

1.90

23/08 23:30

[6] Arsenal - Leeds [7]

2.025

0 : 1 3/4

1.875

1.95

3

1.925

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cách biệt khi Arsenal chấp hẳn 1 trái rưỡi, 2 trái, ăn đủ, thua 87. Nhưng không một chuyên gia nào dám đoán là Leeds sẽ gây khó khăn cho chủ nhà. Đơn giản vì Leeds thường chơi kém trên sân khách. Cựu danh thủ Gary Lineker thừa nhận là 'rất khó cho Leeds ở Emirates. Tôi đoán Arsenal thắng 3-1'. Trong khi cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỉ số 4-0.

Thị trường mấy ngày qua hầu như không nhúc nhích, có lẽ người chơi chỉ ra tay vào giờ chót. Nhưng thật liều lĩnh nếu theo cửa dưới.

Soi tỉ số trận Arsenal – Leeds United: Vùi dập kẻ dưới cơ - Ảnh 2.

Tỉ số 2-0 đang thu hút rất nhiều người chơi dự đoán tỉ số dù cái giá bây giờ rất thấp: Đặt 1 ăn chỉ 6.3. Ngược lại, tỉ số 1-0 và 3-0 có cùng giá 7.9, còn 2-1 đặt 1 ăn hẳn 8.8. Tỉ số 3-1 và 4-0 cũng đáng lưu tâm kho có giá lần lượt là 11 và 12. Kết quả hòa vẫn còn là một canh bạc khi tỉ số 1-1 đặt 1 ăn chỉ 12. Trong lúc 0-0 có giá 19, còn 2-2 là cái giá 'siêu thực' khi đặt 1 ăn đến 25.

Soi tỉ số trận Arsenal – Leeds United: Vùi dập kẻ dưới cơ - Ảnh 3.


