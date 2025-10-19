Hạ Anh đánh dấu bước chuyển hình ảnh sau "Mưa đỏ"

Hạ Anh với bước chuyển mình ấn tượng!

O Hồng của "Mưa đỏ" khác lạ

Khác với hình ảnh nữ tính, trẻ trung thường thấy, Hạ Anh xuất hiện trong diện mạo trưởng thành, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ, hiện đại. Diện thiết kế ôm sát cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, sang trọng, nữ diễn viên mang đến nét cuốn hút tự tin, đồng thời đánh dấu bước chuyển hình ảnh sau thành công của "Mưa đỏ".

Sau một tháng kể từ khi "Mưa đỏ" - bộ phim đang giữ kỷ lục phòng vé Việt tính đến hiện tại - chính thức ra mắt và tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong điện ảnh Việt, đội ngũ sản xuất cùng các nghệ sĩ tham gia đã được Bộ Quốc phòng trao bằng khen ghi nhận đóng góp trong việc tái hiện những câu chuyện lịch sử đầy xúc động.

Trong số đó, diễn viên Hạ Anh - đảm nhận vai Hồng đã vinh dự nhận được phần thưởng danh giá này. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ - một niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp.

Hạ Anh chia sẻ: "Được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng là niềm vinh dự lớn cho O Hồng và cả Hạ Anh trong suốt hành trình làm nghề của mình. Cảm giác lắng nghe tên mình được xướng lên trong hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền cho bộ phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tổ chức, được phát biểu tại hội nghị tổng kết thực sự là một trải nghiệm đặc biệt vô cùng, điều này khiến mình lâng lâng hạnh phúc suốt nhiều ngày sau đó".

Hạ Anh trong "Mưa đỏ"

O Hồng Hạ Anh trong "Mưa đỏ"

Trong Mưa Đỏ, Hạ Anh vào vai O Hồng - cô lái đò kiêm y tá đưa những chuyến đò qua sông Thạch Hãn giữa bom đạn khốc liệt. Để hóa thân trọn vẹn, nữ diễn viên phải học chèo đò, quay liên tục trên sông nước lạnh giá suốt nhiều ngày liền. Hạ Anh chia sẻ, những cảnh quay khói lửa, tiếng đạn pháo, hay khoảnh khắc Hồng tiễn người yêu ra chiến trường đã khiến bản thân không ít lần bật khóc ngay tại trường quay.

Không chỉ là vai diễn đòi hỏi thể lực và kỹ năng, Hồng còn là thử thách cảm xúc lớn nhất với Hạ Anh. Nhân vật không mang súng, nhưng lại là biểu tượng của niềm tin và tình yêu giữa chiến tranh - điều mà nữ diễn viên thể hiện bằng ánh mắt, sự nén cảm xúc và tiết chế nội tâm.

"Hạ Anh vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì có cơ hội được "sống" trong một nhân vật đẹp như thế. Đó là một cơ duyên quý giá, vì Hồng đã giúp Hạ Anh trưởng thành hơn trong nghề và trong cách nhìn về cuộc sống" - Hạ Anh bộc bạch.

Hạ Anh với đam mê và khát khao với những vai diễn

Trước khi đến với "Mưa đỏ", Hạ Anh đã là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua các phim truyền hình ăn khách như "Cả một đời ân oán", "Đánh cắp giấc mơ", "Lưới trời", "Chiếc vòng ngọc bích", "Cô gái đến từ hôm qua", "Lật Mặt: 48h"… Nữ diễn viên để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi diễn xuất chân thật, tự nhiên, cũng như khả năng biến hóa đa dạng khi đảm nhận nhiều tuyến nhân vật từ chính diện đến phản diện.

"Hạ Anh chưa bao giờ ngừng chờ đợi một vai diễn thực sự chạm đến cảm xúc của khán giả. Đối với mình, mỗi vai diễn dù lớn hay nhỏ, dù là phim truyền hình hay điện ảnh, đều là một cái duyên, giúp Hạ Anh từng bước chạm đến trái tim khán giả. O Hồng trong "Mưa đỏ" cũng như vậy, khiến mình càng thêm tin rằng: Chỉ cần tiếp tục kiên trì và đam mê, chắc chắn sẽ tìm thấy được vai diễn để đời đúng nghĩa" - Hạ Anh nói.