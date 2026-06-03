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Pháp luật

Hạ giá 2 xe sang của bà Trương Mỹ Lan để đấu giá lại

Trần Thái

(NLĐO) - Sau khi giảm giá, 2 phương tiện thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá công khai.

Ngày 3-6, Trung tâm Đấu giá TPHCM cho biết vừa ban hành quyết định giảm giá đối với các tài sản là ô tô thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để tiếp tục đưa ra đấu giá.

Tiếp tục giảm giá

Việc giảm giá được thực hiện sau khi người phải thi hành án không đồng ý thỏa thuận mức giảm giá tài sản, dẫn đến việc các bên không đạt được thống nhất chung về mức giá mới. 

Cụ thể, các tài sản được điều chỉnh giảm giá 9% so với giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó.

Hạ giá dàn xe siêu sang của bà Trương Mỹ Lan để đấu giá lại - Ảnh 1.

Chiếc ô tô BMW đấu giá không thành hồi 22-5

Các tài sản cụ thể có chiếc ô tô BMW (biển số 50LD-069.47) loại 5 chỗ, màu xanh, sản xuất năm 2015). Phương tiện này được ghi nhận đã qua sử dụng nhưng vẫn hoạt động bình thường. 

Sau khi áp dụng mức giảm 9% từ mức giá cũ (hơn 966 triệu đồng), giá khởi điểm mới cho chiếc xe này là hơn 879 triệu đồng.

Hạ giá dàn xe siêu sang của bà Trương Mỹ Lan để đấu giá lại - Ảnh 2.

Chei61c ô tô Lexus đấu giá không thành hồi 22-5

Chiếc ô tô thứ 2 là loại Lexus 5 chỗ (biển số 51A-942.85), màu đen, sản xuất năm 2013. Tình trạng hiện tại của xe là đã qua sử dụng, đang bị hư pin nên không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy. 

Giá khởi điểm mới của chiếc Lexus này là hơn 698 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức giá hơn 767 triệu đồng ở lần đấu giá trước.

Quyết định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan. 

Người phải thi hành án, người được thi hành án và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này.

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