HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sự thật vụ cặp đôi "thanh toán" nhau trong phòng trọ ở TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - Để bao biện hành vi giết người, bị cáo từng khai bị người tình tấn công trước.

Ngày 3-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng (40 tuổi, quê quán Phú Thọ) mức án tù chung thân về tội "Giết người". 

Vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi hiện trường ban đầu được mô tả như một cuộc "huyết chiến" giữa cặp tình nhân.

Hiện trường gây ám ảnh

Theo cáo trạng, Trần Văn Hưng làm nghề tài xế xe công nghệ và chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Phạm Xuân M. tại một phòng trọ ở quận 12, TPHCM trước đây. 

Đêm 21-9-2024, người dân phát hiện chị M. tử vong với nhiều vết thương, Hưng cũng nằm gục bên cạnh với thương tích trầm trọng ở vùng bụng.

Sự thật vụ cặp đôi "thanh toán" nhau trong phòng trọ ở TPHCM - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Tại cơ quan điều tra, Hưng đổ lỗi cho nạn nhân, khai rằng trong lúc cãi nhau về chuyện tiền bạc và ghen tuông, chị M. đã dùng dao đâm vào bụng Hưng dẫn đến Hưng phải "phản kháng". Tuy nhiên, kết quả điều tra và giám định pháp y sau đó đã lật tẩy lời khai này.

Lời kể của những đứa trẻ

Theo đó, vào đêm xảy ra sự việc, hai con riêng của chị M. (SN 2011 và 2014) đang chơi trên gác, nghe tiếng cãi vã và nhìn xuống thì chứng kiến Hưng đang cầm dao tấn công mẹ mình.

Cơ quan chức năng xác định do ghen tuông vô cớ, Hưng dùng tới 2 con dao để tấn công chị M cho đến khi nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Hưng đã tự dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự sát, dẫn đến tỷ lệ thương tật 68% cho chính mình.

Đến ngày 22-4-2026, Hưng mới thừa nhận toàn bộ hành vi gian dối trước đó. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Gia đình bị hại đã yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 1 tỉ đồng, bao gồm chi phí mai táng và tiền cấp dưỡng cho hai con nhỏ của chị M. đến khi trưởng thành.

Tin liên quan

TPHCM: Lừa nạn nhân "đánh đề” giùm, 2 bị cáo lãnh 24 năm tù

TPHCM: Lừa nạn nhân "đánh đề” giùm, 2 bị cáo lãnh 24 năm tù

(NLĐO) - Bằng thủ đoạn mạo danh cán bộ công ty xổ số để mời gọi đầu tư và cung cấp số đề "chắc trúng", 2 đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo.

Cựu Tổng Giám đốc SJC xin giảm án

(NLĐO) - Phiên tòa phúc thẩm mở vào tháng 4 vừa qua theo đơn kháng cáo của bị cáo đã bị hoãn ngay sau đó.

TPHCM: Truy tố đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

(NLĐO) - Đây là đường dây tội phạm biến những người từng đi bán thận trở thành những "mắt xích" dẫn dắt các nạn nhân khác vào vòng xoáy tội lỗi.

tù chung thân hành vi giết người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo