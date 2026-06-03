Sự thật vụ cặp đôi "thanh toán" nhau trong phòng trọ ở TPHCM

Ngày 3-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng (40 tuổi, quê quán Phú Thọ) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi hiện trường ban đầu được mô tả như một cuộc "huyết chiến" giữa cặp tình nhân.



Hiện trường gây ám ảnh

Theo cáo trạng, Trần Văn Hưng làm nghề tài xế xe công nghệ và chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Phạm Xuân M. tại một phòng trọ ở quận 12, TPHCM trước đây.

Đêm 21-9-2024, người dân phát hiện chị M. tử vong với nhiều vết thương, Hưng cũng nằm gục bên cạnh với thương tích trầm trọng ở vùng bụng.

Bị cáo tại toà

Tại cơ quan điều tra, Hưng đổ lỗi cho nạn nhân, khai rằng trong lúc cãi nhau về chuyện tiền bạc và ghen tuông, chị M. đã dùng dao đâm vào bụng Hưng dẫn đến Hưng phải "phản kháng". Tuy nhiên, kết quả điều tra và giám định pháp y sau đó đã lật tẩy lời khai này.

Lời kể của những đứa trẻ

Theo đó, vào đêm xảy ra sự việc, hai con riêng của chị M. (SN 2011 và 2014) đang chơi trên gác, nghe tiếng cãi vã và nhìn xuống thì chứng kiến Hưng đang cầm dao tấn công mẹ mình.

Cơ quan chức năng xác định do ghen tuông vô cớ, Hưng dùng tới 2 con dao để tấn công chị M cho đến khi nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hưng đã tự dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự sát, dẫn đến tỷ lệ thương tật 68% cho chính mình.

Đến ngày 22-4-2026, Hưng mới thừa nhận toàn bộ hành vi gian dối trước đó. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Gia đình bị hại đã yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 1 tỉ đồng, bao gồm chi phí mai táng và tiền cấp dưỡng cho hai con nhỏ của chị M. đến khi trưởng thành.