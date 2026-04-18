Tân binh đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa tới: Dấu ấn HLV Frank Lampard

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tân binh đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa tới: Dấu ấn HLV Frank Lampard

Đăng Minh

(NLĐO) – Trải qua hành trình đầy biến động và cú bứt phá mạnh mẽ dưới thời HLV Frank Lampard đã đưa Coventry City trở lại Ngoại hạng Anh sau 25 năm vắng bóng.

Coventry chính thức trở thành tân binh đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa tới, sau khi cầm hòa chủ nhà Blackburn 1-1 hôm 18-4 (giờ Hà Nội). Tiền vệ Ryoya Morishita giúp chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 54, song hậu vệ Bobby Thomas giật lại 1 điểm cho Coventry với bàn quân bình tỉ số ở phút 85.

Rời sân Ewood Park với kết quả hòa 1-1, giúp Coventry chạm mốc 86 điểm sau 43 trận tại giải hạng Nhất. Họ đang hơn tới 13 điểm so với đội đứng thứ ba là Millwall trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, do đó đã chắc chắn giành 1 trong 2 suất thăng hạng trực tiếp mùa tới.

Pha bật cao đánh đầu của Bobby Thomas đã mang về 1 điểm quý giá cho đội khách Coventry.

Các cổ động viên Coventry ăn mừng tấm vé trở lại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên của đội nhà sau 25 năm. Ảnh: Alamy

Kết quả ấy không chỉ khép lại một mùa giải thành công, mà còn chấm dứt quãng thời gian dài đằng đẵng kể từ lần cuối Coventry góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh vào tháng 5-2001.

Suốt một phần tư thế kỷ qua, Coventry không chỉ sa sút về chuyên môn mà còn trải qua nhiều năm tháng hỗn loạn. Họ từng rơi xuống League Two, từng sống cảnh phải đi thuê sân, chia sẻ sân nhà và đánh mất cảm giác thuộc về chính nơi mình đại diện.

Bởi thế, lần trở lại này mang ý nghĩa lớn hơn một suất thăng hạng thông thường. Đó là cái kết đẹp cho một hành trình nhiều lần tưởng như "đứt gánh giữa chừng".

Nền móng cho cuộc hồi sinh được đặt ra từ thời HLV Mark Robins, người đưa Coventry leo dần qua các hạng đấu. Nhưng đội bóng này cũng từng nếm nỗi đau lớn khi thua loạt luân lưu trước Luton ở trận chung kết play-off Championship 3 năm trước.

HLV Frank Lampard giúp Coventry giành quyền lên chơi ở Ngoại hạng Anh 2026-2027. Ảnh: PA

Bước ngoặt thực sự xuất hiện khi cựu danh thủ Frank Lampard được bổ nhiệm dẫn dắt Coventry vào tháng 11-2024.

Khi huyền thoại người Anh tới sân CBS Arena, Coventry vẫn chỉ lơ lửng ngay trên khu vực nguy hiểm. Nhưng thay vì mang đến thứ bóng đá dè dặt, HLV Lampard biến đội bóng này thành một tập thể giàu năng lượng, pressing mạnh mẽ và đầy chủ động.

Dấu ấn lớn nhất của chiến lược gia Lampard nằm ở cách ông nâng tầm nhiều cá nhân. Tiền đạo Haji Wright bùng nổ như một số 9 thực thụ. Tiền đạo Brandon Thomas-Asante cũng trở nên sắc bén hơn hẳn sau khi được chỉnh sửa khả năng chọn vị trí trong vòng cấm.

Còn ở tuyến giữa, tiền vệ Jack Rudoni nổi lên như một gương mặt đặc biệt, không chỉ cần mẫn mà còn biết tạo khác biệt bằng bàn thắng và nhịp điều phối. Coventry vì thế không còn là đội bóng chỉ biết chiến đấu mà đã thực sự có bản sắc rõ ràng.

HLV Lampard đã trở thành nhân vật rất được yêu mến tại Coventry. Ảnh: PA

Một điểm cộng khác nằm ở công tác chuyển nhượng của đội bóng có trụ sở tại hạt West Midlands. Trong khi nhiều đội chi mạnh nhưng kém hiệu quả, Coventry lại "mua khôn, chọn đúng".

Các ngôi sao như Milan van Ewijk, Victor Torp, Ephron Mason-Clark hay Thomas-Asante đều là những thương vụ cho thấy khả năng tuyển trạch hiệu quả và tư duy chi tiêu tỉnh táo của đội bóng được thành lập từ năm 1883. 

Tất nhiên, hành trình ấy không hề bằng phẳng với tân binh Ngoại hạng Anh mùa tới. 

Có thời điểm Coventry đánh mất lợi thế lớn. Họ từ chỗ hơn Middlesbrough 10 điểm vào tháng 12-2025, rồi bị chính đối thủ vượt lên sau chuỗi 8 trận chỉ thắng 2, song đội vẫn đứng dậy đúng lúc và tăng tốc tới đích.

Một bước ngoặt quan trọng khác là việc mua lại sân CBS Arena vào tháng 8 năm ngoái. Sau nhiều năm sống trong cảnh bấp bênh vì tranh chấp sân bãi, Coventry cuối cùng đã nắm lại vận mệnh của mình. 

Sự ổn định ấy giúp CLB mạnh hơn về tài chính, tạo nền tảng để chủ sở hữu Doug King hậu thuẫn cho cuộc cải tổ của HLV Lampard.

Coventry đã giành lại quyền kiểm soát sân vận động Coventry Building Society Arena trước mùa giải mới. Ảnh: Shutterstock Editorial

Trở lại Ngoại hạng Anh có lẽ mới chỉ là khởi đầu của Coventry. Họ nếu muốn trụ lại giải đấu khắc nhiệt này thì chắc chắn sẽ còn phải nâng cấp đội hình, nhất là ở hàng thủ và tuyến giữa.

"Điều quan trọng hơn cả đối với Coventry chính là sau quãng thời gian 25 năm lưu lạc, giờ đây họ đã tìm được đường về"- tờ SunSport bình luận.

Coventry có biệt danh "Sky Blues", được thành lập năm 1883, ban đầu mang tên Singers FC, trước khi đổi thành Coventry City vào năm 1898. Trong lịch sử, Coventry đã từng vô địch Cup FA năm 1987.

Tin liên quan

Khó lường cuộc đua tốp 5 Ngoại hạng Anh - vé dự Champions League

(NLĐO) - Siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự đoán khó lường về tốp 5 Ngoại hạng Anh mùa này, tức đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

“Kịch bản điên rồ” chờ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Man City thổi bùng cuộc đua vô địch với Arsenal khi hạ Chelsea 3-0, khiến những vòng cuối Ngoại hạng Anh có thể phải phân định bằng hiệu số.

Man City khó từ chối "món quà" Ngoại hạng Anh từ Arsenal

(NLĐO) - Cú sẩy chân khó tin của Arsenal trước Bournemouth khiến cuộc đua vô địch Premier League nóng trở lại, mở ra cơ hội cho Man City ở giai đoạn quyết định.

Ngoại hạng Anh HLV Frank Lampard Coventry tân binh Ngoại hạng Anh Lampark
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo