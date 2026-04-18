Tân binh đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa tới: Dấu ấn HLV Frank Lampard

Coventry chính thức trở thành tân binh đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa tới, sau khi cầm hòa chủ nhà Blackburn 1-1 hôm 18-4 (giờ Hà Nội). Tiền vệ Ryoya Morishita giúp chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 54, song hậu vệ Bobby Thomas giật lại 1 điểm cho Coventry với bàn quân bình tỉ số ở phút 85.

Rời sân Ewood Park với kết quả hòa 1-1, giúp Coventry chạm mốc 86 điểm sau 43 trận tại giải hạng Nhất. Họ đang hơn tới 13 điểm so với đội đứng thứ ba là Millwall trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, do đó đã chắc chắn giành 1 trong 2 suất thăng hạng trực tiếp mùa tới.

Pha bật cao đánh đầu của Bobby Thomas đã mang về 1 điểm quý giá cho đội khách Coventry.

Các cổ động viên Coventry ăn mừng tấm vé trở lại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên của đội nhà sau 25 năm. Ảnh: Alamy

Kết quả ấy không chỉ khép lại một mùa giải thành công, mà còn chấm dứt quãng thời gian dài đằng đẵng kể từ lần cuối Coventry góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh vào tháng 5-2001.

Suốt một phần tư thế kỷ qua, Coventry không chỉ sa sút về chuyên môn mà còn trải qua nhiều năm tháng hỗn loạn. Họ từng rơi xuống League Two, từng sống cảnh phải đi thuê sân, chia sẻ sân nhà và đánh mất cảm giác thuộc về chính nơi mình đại diện.

Bởi thế, lần trở lại này mang ý nghĩa lớn hơn một suất thăng hạng thông thường. Đó là cái kết đẹp cho một hành trình nhiều lần tưởng như "đứt gánh giữa chừng".

Nền móng cho cuộc hồi sinh được đặt ra từ thời HLV Mark Robins, người đưa Coventry leo dần qua các hạng đấu. Nhưng đội bóng này cũng từng nếm nỗi đau lớn khi thua loạt luân lưu trước Luton ở trận chung kết play-off Championship 3 năm trước.

HLV Frank Lampard giúp Coventry giành quyền lên chơi ở Ngoại hạng Anh 2026-2027. Ảnh: PA

Bước ngoặt thực sự xuất hiện khi cựu danh thủ Frank Lampard được bổ nhiệm dẫn dắt Coventry vào tháng 11-2024.

Khi huyền thoại người Anh tới sân CBS Arena, Coventry vẫn chỉ lơ lửng ngay trên khu vực nguy hiểm. Nhưng thay vì mang đến thứ bóng đá dè dặt, HLV Lampard biến đội bóng này thành một tập thể giàu năng lượng, pressing mạnh mẽ và đầy chủ động.

Dấu ấn lớn nhất của chiến lược gia Lampard nằm ở cách ông nâng tầm nhiều cá nhân. Tiền đạo Haji Wright bùng nổ như một số 9 thực thụ. Tiền đạo Brandon Thomas-Asante cũng trở nên sắc bén hơn hẳn sau khi được chỉnh sửa khả năng chọn vị trí trong vòng cấm.

Còn ở tuyến giữa, tiền vệ Jack Rudoni nổi lên như một gương mặt đặc biệt, không chỉ cần mẫn mà còn biết tạo khác biệt bằng bàn thắng và nhịp điều phối. Coventry vì thế không còn là đội bóng chỉ biết chiến đấu mà đã thực sự có bản sắc rõ ràng.

HLV Lampard đã trở thành nhân vật rất được yêu mến tại Coventry. Ảnh: PA

Một điểm cộng khác nằm ở công tác chuyển nhượng của đội bóng có trụ sở tại hạt West Midlands. Trong khi nhiều đội chi mạnh nhưng kém hiệu quả, Coventry lại "mua khôn, chọn đúng".

Các ngôi sao như Milan van Ewijk, Victor Torp, Ephron Mason-Clark hay Thomas-Asante đều là những thương vụ cho thấy khả năng tuyển trạch hiệu quả và tư duy chi tiêu tỉnh táo của đội bóng được thành lập từ năm 1883.

Tất nhiên, hành trình ấy không hề bằng phẳng với tân binh Ngoại hạng Anh mùa tới.

Có thời điểm Coventry đánh mất lợi thế lớn. Họ từ chỗ hơn Middlesbrough 10 điểm vào tháng 12-2025, rồi bị chính đối thủ vượt lên sau chuỗi 8 trận chỉ thắng 2, song đội vẫn đứng dậy đúng lúc và tăng tốc tới đích.

Một bước ngoặt quan trọng khác là việc mua lại sân CBS Arena vào tháng 8 năm ngoái. Sau nhiều năm sống trong cảnh bấp bênh vì tranh chấp sân bãi, Coventry cuối cùng đã nắm lại vận mệnh của mình.

Sự ổn định ấy giúp CLB mạnh hơn về tài chính, tạo nền tảng để chủ sở hữu Doug King hậu thuẫn cho cuộc cải tổ của HLV Lampard.

Coventry đã giành lại quyền kiểm soát sân vận động Coventry Building Society Arena trước mùa giải mới. Ảnh: Shutterstock Editorial

Trở lại Ngoại hạng Anh có lẽ mới chỉ là khởi đầu của Coventry. Họ nếu muốn trụ lại giải đấu khắc nhiệt này thì chắc chắn sẽ còn phải nâng cấp đội hình, nhất là ở hàng thủ và tuyến giữa.

"Điều quan trọng hơn cả đối với Coventry chính là sau quãng thời gian 25 năm lưu lạc, giờ đây họ đã tìm được đường về"- tờ SunSport bình luận.