Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế sau 2 năm khuyết vị trí

Ngày 24-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng các cán bộ được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách, trong đó tân Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện đứng ngoài cùng bên trái. Ảnh: Phú Khánh

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ đối với 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành, đơn vị của thành phố.

Theo đó, tại Quyết định số 6395/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, điều động bà Bạch Liên Hương (SN 1975), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, đến nhận công tác tại HĐND TP Hà Nội.

Tại Quyết định số 6398/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (SN 1974), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 6396/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, điều động ông Lê Thanh Nam (SN 1971), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Ngọc Hà.

Tại Quyết định số 6399/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết (SN 1979), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại Quyết định số 6397/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long (SN 1976), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất, quá trình công tác của từng cán bộ, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các sở, ngành, địa phương. Trong đó, có những cán bộ đã đảm nhiệm cương vị Giám đốc sở trong thời gian dài, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành, lĩnh vực phụ trách; có những đồng chí trưởng thành từ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nay được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ thời gian qua, TP Hà Nội nhận được sự quan tâm rất lớn của Trung ương, trong đó Quốc hội khóa XV vừa thông qua Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô (có hiệu lực từ ngày 12-12-2025).

Trong bối cảnh đó, Thành ủy và UBND TP đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, nhất là các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm. Trên tinh thần đó, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Sở Y tế Hà Nội có tân Giám đốc sau 2 năm khuyết vị trí

Ông Nguyễn Trọng Diện về làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: T.L.

Trong đó, theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND, ông Nguyễn Trọng Diện, sinh ngày 17-10-1974, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, được tiếp nhận và điều động đến công tác tại Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23-12.

Ông Nguyễn Trọng Diện là tiến sĩ y khoa, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Trước khi ông Diện được bổ nhiệm, Sở Y tế Hà Nội không có giám đốc chính thức trong gần 2 năm rưỡi, từ khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động sang làm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3-2024. Trong thời gian này, Sở Y tế được điều hành tạm thời bởi các lãnh đạo phụ trách.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển ngành y tế thủ đô, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm công tác của ông tại Quảng Ninh.