Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế sau 2 năm khuyết vị trí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế sau 2 năm khuyết vị trí

Ngọc Dung

(NLĐO)- Sau hơn 2 năm khuyết vị trí người đứng đầu Sở Y tế, Hà Nội đã tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện làm tân giám đốc.

Ngày 24-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng các cán bộ được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách, trong đó tân Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện đứng ngoài cùng bên trái. Ảnh: Phú Khánh

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ đối với 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành, đơn vị của thành phố.

Theo đó, tại Quyết định số 6395/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, điều động bà Bạch Liên Hương (SN 1975), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, đến nhận công tác tại HĐND TP Hà Nội.

Tại Quyết định số 6398/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (SN 1974), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 6396/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, điều động ông Lê Thanh Nam (SN 1971), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Ngọc Hà.

Tại Quyết định số 6399/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết (SN 1979), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại Quyết định số 6397/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long (SN 1976), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất, quá trình công tác của từng cán bộ, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các sở, ngành, địa phương. Trong đó, có những cán bộ đã đảm nhiệm cương vị Giám đốc sở trong thời gian dài, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành, lĩnh vực phụ trách; có những đồng chí trưởng thành từ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nay được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ thời gian qua, TP Hà Nội nhận được sự quan tâm rất lớn của Trung ương, trong đó Quốc hội khóa XV vừa thông qua Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô (có hiệu lực từ ngày 12-12-2025).

Trong bối cảnh đó, Thành ủy và UBND TP đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, nhất là các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm. Trên tinh thần đó, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Sở Y tế Hà Nội có tân Giám đốc sau 2 năm khuyết vị trí
- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Diện về làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: T.L.

Trong đó, theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND, ông Nguyễn Trọng Diện, sinh ngày 17-10-1974, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, được tiếp nhận và điều động đến công tác tại Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23-12.

Ông Nguyễn Trọng Diện là tiến sĩ y khoa, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Trước khi ông Diện được bổ nhiệm, Sở Y tế Hà Nội không có giám đốc chính thức trong gần 2 năm rưỡi, từ khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động sang làm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3-2024. Trong thời gian này, Sở Y tế được điều hành tạm thời bởi các lãnh đạo phụ trách.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển ngành y tế thủ đô, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm công tác của ông tại Quảng Ninh.

Tin liên quan

An Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

An Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn các cán bộ ở cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm

CLIP: Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các sở, ngành

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành nhằm kiện toàn bộ máy.

Ông Nguyễn Hoài Nam được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Hoài Nam được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm.

Hà Nội bổ nhiệm cán bộ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo