Thời sự Chính trị

CLIP: Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các sở, ngành

Tin-ảnh-video: Ca Linh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành nhằm kiện toàn bộ máy.

Ngày 8-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Trọng Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung - giữ chức Chánh Thanh tra thành phố, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Tiếp nhận , bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP Cần Thơ: Kiện toàn bộ máy chính quyền - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại hội nghị

Bổ nhiệm ông Lê Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ (cũ), giữ chức Giám đốc Sở Tài chính thành phố.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ còn giao quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đối với ông Lê Hoàng Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, kể từ ngày 1-12 cho đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Đồng thời, chuyển công tác đối với ông Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố, đến Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Tiếp nhận , bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP Cần Thơ: Kiện toàn bộ máy chính quyền - Ảnh 2.

Tiếp nhận , bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP Cần Thơ: Kiện toàn bộ máy chính quyền - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa trao quyết định cho các cán bộ

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Trứ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cái Khế - giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố.

CLIP: Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo các cán bộ bắt tay vào việc sau khi nhận nhiệm vụ mới

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lý Hoàng Phong - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an TP Cần Thơ, sĩ quan công an biệt phái - giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ biệt phái.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao nhiệm vụ "nóng" từ nay đến cuối năm

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao nhiệm vụ "nóng" từ nay đến cuối năm

(NLĐO) - Trong phiên họp thường kỳ tháng 11-2025, TP Cần Thơ ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực dù bối cảnh còn nhiều thách thức.

Cần Thơ tổ chức sự kiện quan trọng trong công tác giáo dục tình hình mới

(NLĐO) -Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác giảng dạy 5 môn lý luận chính trị

TP Cần Thơ "trải thảm" mời doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư tại thành phố.

