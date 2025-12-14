Hà Nội chốt xây dựng hai siêu dự án gần 1,8 triệu tỉ đồng

Sáng 14-12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỉ lệ 1/2000; thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng và Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.



Kỳ họp HĐND TP Hà Nội

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được thực hiện thuộc phạm vi 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà, TP Hà Nội. Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171 ha, dự kiến phân chia thành bốn dự án thành phần theo các phân khu chính. Quy mô dân số của dự án khoảng 800.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Đây là "siêu dự án" có quy mô rất lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Mục tiêu là đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với tổ hợp liên hiệp thể thao để Thủ đô Hà Nội đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như: Đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic…

Còn Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án có quy mô rất lớn, mang ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Dự án được kỳ vọng tạo "Kỳ tích sông Hồng", tạo động lực đột phá về hạ tầng, kinh tế và đô thị, phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thủ đô Hà Nội từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Dự án được triển khai dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 16 xã, phường của TP Hà Nội. Trong đó, phía hữu ngạn đi qua 12 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía tả ngạn đi qua 7 xã, phường gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Mô hình siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Quy mô dự án gồm hai hợp phần chính. Dự án đầu tư hữu ngạn sông Hồng với trục đại lộ giao thông với cảnh quan dài 44,82 km; 4 khu công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 1.004 ha; hệ thống kè sông dài khoảng 30 km. Dự án đầu tư tả ngạn sông Hồng gồm trục đại lộ giao thông và cảnh quan dài 35,78 km; 4 khu công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 2.250 ha; hệ thống kè sông dài khoảng 30 km.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng, kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của TP Hà Nội, dự kiến triển khai theo hình thức metro ngầm.

Dự án khu đô thị tái định cư là dự án thành phần trong tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, do nhà đầu tư thực hiện theo hình thức BT, bố trí ngoài khu vực dự án chính. Khu vực này vừa phục vụ tái định cư, vừa là quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư, với quy mô dự kiến khoảng 3.250 ha trên địa bàn huyện Đông Anh trước đây.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án tổng thể khoảng 855.000 tỉ đồng; tổng mức đầu tư cụ thể của từng dự án thành phần sẽ tiếp tục được xác định trong các bước tiếp theo.