Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội và một số địa phương cùng hơn 1.500 đại biểu là doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là công bố một đồ án quy hoạch mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Đặc biệt, khi Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học - công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội để Thủ đô tạo bước phát triển đột phá, hiện thực hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội trong xây dựng Quy hoạch tổng thể trên cơ sở Luật Thủ đô và Quy hoạch quốc gia, bảo đảm tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý, trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan không gian trưng bày Khu công nghiệp số, Chính quyền số, Trung tâm đổi mới sáng tạo tại Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Nhấn mạnh yêu cầu quan trọng trong giai đoạn tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai hiệu quả. Vì vậy, Hà Nội cần nhanh chóng chuyển các định hướng trong quy hoạch thành các chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy kết quả thực hiện và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo năng lực quản trị.

Ông đề nghị thành phố ưu tiên nguồn lực cho các dự án chiến lược về hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các chính sách được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội, đầu tư lâu dài, có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Ông khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống văn hiến, khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, Hà Nội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa đối với cả Vùng Thủ đô và cả nước; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, trung tâm kết nối toàn cầu, đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại và dịch vụ của khu vực.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định thành phố sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo bằng những chương trình hành động và kết quả phát triển cụ thể. Hà Nội cam kết tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trên tinh thần kỷ cương, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu, các doanh nghiệp, nhà đầu tư dự Hội nghị

Thành phố cũng sẽ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội làm trung tâm của quá trình phát triển.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội kiên định quan điểm phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống để lấy tăng trưởng, mà ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp.

"Hà Nội mong muốn đồng hành với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị hiện đại và trách nhiệm xã hội để cùng xây dựng các không gian phát triển mới, các ngành kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô"- Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, đại diện các hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trong nước, quốc tế đã chia sẻ đánh giá về môi trường đầu tư của Hà Nội, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, phát triển đô thị, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.