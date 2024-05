Hà Nội: Công nhân mong an cư lạc nghiệp

Vận động công nhân không rút BHXH một lần

Liên quan đến tình trạng NLĐ rút BHXH một lần, ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội, cho hay khi không tham gia BHXH nữa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội. Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội, người rút BHXH một lần không nhiều như các tỉnh phía Nam nhưng có xu hướng tăng lên.

"Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của NLĐ. BHXH là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, giúp NLĐ ổn định cuộc sống khi về già. Do vậy, NLĐ cân nhắc rời bỏ hệ thống an sinh" - ông Vũ Đức Thuật nói.