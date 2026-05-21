Thời sự Xã hội

Hà Nội đề xuất tăng tiền phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhiều hành vi giao thông và sử dụng không gian công cộng bị đề xuất tăng gấp đôi mức phạt, trong đó có hành vi lấn chiếm vỉa hè.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ trên địa bàn, thực hiện theo Luật Thủ đô.

Hà Nội đề xuất tăng phạt lấn chiếm vỉa hè , lòng đường năm 2026 - Ảnh 1.

Hà Nội đề xuất tăng tiền phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh minh hoạ

Theo đề xuất, mức tiền phạt đối với 47 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ tại nghị quyết này cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định.

Đáng chú ý, một số vi phạm liên quan cư trú được đề xuất tăng 1,5 lần mức phạt. Trong đó, hành vi cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ cư trú hoặc hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú có thể bị xử phạt 3-6 triệu đồng.

Nhiều hành vi giao thông và sử dụng không gian công cộng bị đề xuất tăng gấp đôi mức phạt.

Theo đó, hành vi đỗ xe không sát lề đường, vỉa hè hoặc bánh xe gần nhất cách lề quá 0,25 m có thể bị phạt 1,6-2 triệu đồng. Hành vi dừng xe, đỗ xe hoặc quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông có thể bị xử phạt 8-12 triệu đồng.

Đáng chú ý, các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh tiếp tục nằm trong nhóm bị siết quản lý. Người bán hàng rong hoặc kinh doanh nhỏ lẻ trên các tuyến phố cấm có thể bị phạt 400.000-500.000 đồng.

Việc sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, rửa xe hoặc đặt biển quảng cáo có thể bị xử phạt 4-6 triệu đồng.

Trong khi tăng chế tài xử lý vi phạm, Hà Nội cũng đang nghiên cứu hướng quản lý mới đối với vỉa hè. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất thí điểm cho tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh thuê một phần lòng đường, vỉa hè để phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Theo dự kiến, mức phí sử dụng tại khu vực 4 quận nội thành cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các tuyến phố ẩm thực, chợ đêm là 45.000 đồng/m2/tháng.

Các quận cũ gồm: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm dự kiến áp dụng mức 40.000 đồng/m2/tháng; các khu vực còn lại từ 20.000-25.000 đồng/m2/tháng.

Sở Xây dựng cho rằng việc thí điểm cho thuê vỉa hè có trả phí giúp cá nhân, hộ kinh doanh có điều kiện mở rộng kinh doanh, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép. Cùng với đó, ngân sách nhà nước cũng có thể tăng nguồn thu.

TPHCM: Sau sáp nhập, hồ sơ xin cấp phép sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%

TPHCM: Sau sáp nhập, hồ sơ xin cấp phép sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất thí điểm phần mềm quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè nhằm số hóa cấp phép, thu phí và tăng hiệu quả quản lý đô thị.

Số hóa quản lý vỉa hè, lòng đường

Từ ngày 15-5, phường An Đông trở thành địa phương đầu tiên tại TP HCM thí điểm cấp phép, thu phí sử dụng vỉa hè qua app

Hà Nội muốn thu phí tối đa tới 400.000 đồng/m2 vỉa hè, lòng đường làm nơi trông giữ ô tô

(NLĐO)- Hà Nội đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ ô tô và xe máy tại nhiều tuyến phố trong Vành đai 1.

