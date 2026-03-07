Công an TP Hà Nội ngày 6-3 tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và Kế hoạch số 383 của UBND thành phố về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.



Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Bích Nguyễn

Tại hội nghị, thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hà Nội, cho biết một tháng vừa qua kết quả giải quyết 2 điểm nghẽn này có nhiều tích cực. Trong đó, trên mặt trận trật tự đô thị, toàn thành phố đã hoàn thành thu hồi 11.595 bộ cọc chống cây bằng gỗ, tre; chỉnh trang 1.120 tuyến phố với hơn 29.000 vị trí tủ, trụ, bốt điện cũ, hỏng được sơn sửa, thay thế… Công tác xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh với hơn 3.000 lượt tuần tra kiểm soát, xử phạt 2.597 trường hợp, thu hơn 1,8 tỉ đồng…

Bên cạnh những kết quả tích cực, Trưởng phòng Tham mưu cũng thẳng thắn chỉ ra dịp Tết Nguyên đán vừa qua tình trạng chợ hoa tràn ra đường gây cản trở giao thông, tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường chậm xử lý dứt điểm, tình trạng trông giữ xe trái phép ngang nhiên diễn ra, tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh ăn uống… vẫn còn xảy ra. Đáng báo động tình trạng "nhờn luật" ở các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, vi phạm tái diễn ngay lập tức khi vắng bóng lực lượng cảnh sát trật tự.

Sau khi nghe báo cáo và theo dõi phóng sự phản ánh thực trạng vi phạm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã phê bình thái độ làm việc hời hợt, thiếu bao quát của một số chỉ huy công an phường, xã.

"Hình ảnh vi phạm rõ ràng, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tại sao công an phường, Cảnh sát trật tự lại không nắm được? Không thể có chuyện thành phố nhìn thấy mà cơ sở làm ngơ. Chỗ nào làm tốt thì biểu dương, những chỗ nào lơ là, để vi phạm tái diễn dứt khoát phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ"- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trưởng công an phường, xã sẽ "không hoàn thành nhiệm vụ" nếu tái diễn lấn chiếm vỉa hè. Ảnh minh hoạ

Giám đốc Công an TP Hà Nội giao Phòng Tham mưu và các phòng nghiệp vụ liên quan lập danh sách theo dõi sát sao, chấm điểm thi đua hàng tháng đối với từng địa bàn.

"Nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kiên quyết đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với Trưởng công an phường, xã đó"- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh

Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu chính quyền cơ sở phải cùng vào cuộc một cách "thực chất", bởi bức tranh đô thị không thể sáng lên nếu các cấp chính quyền chỉ khoán trắng cho lực lượng công an. Cùng với đó, đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường phải rà soát ngay, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tuyến phố. Tuyến phố nào, ngõ nào giao cho tổ công tác nào phụ trách thì cá nhân đó, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên khi để xảy ra tình trạng bày bán hàng tràn lan, vắng bóng lực lượng chức năng là tái vi phạm.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an Hà Nội cũng đã chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng nhằm giải quyết triệt để điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Trong đó, Trung tướng Tùng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu toàn lực lượng và các cấp chính quyền phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 3 không "không theo phong trào, không để tình trạng tái vi phạm trên các tuyến đã làm sạch; không để hình thành điểm ùn tắc giao thông mới" trong thời gian tới.

Giám đốc Công an Hà Nội nhắc nhở nếu đơn vị, địa bàn nào để vi phạm bị nhắc nhở đến lần thứ 3 liên tiếp, công an thành phố sẽ tập hợp danh sách, báo cáo thường trực Thành ủy để yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm người đứng đầu. Cùng với đó, kiên quyết xem xét xử lý kỷ luật đối với trưởng công an cấp xã theo đúng quy định, thẩm quyền.