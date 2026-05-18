Thời sự

TPHCM: Sau sáp nhập, hồ sơ xin cấp phép sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất thí điểm phần mềm quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè nhằm số hóa cấp phép, thu phí và tăng hiệu quả quản lý đô thị.

Sở Xây dựng TPHCM vừa kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo đề xuất của VNPT HCM. Việc triển khai được xem là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu sử dụng lòng đường, vỉa hè phục vụ kinh doanh, dịch vụ và hạ tầng giao thông xanh tăng mạnh sau khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khu vực vỉa hè trước đây được cấp phép buôn bán

Nhu cầu sử dụng vỉa hè sản xuất, kinh doanh tăng 200%

Theo Sở Xây dựng, TPHCM hiện có khoảng 14 triệu dân, diện tích hơn 6.772 km2 với tổng chiều dài đường bộ khoảng 24.745 km. Nhu cầu xin phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tăng hơn 200% so với trước đây, đặc biệt tại các khu vực phát triển du lịch, dịch vụ như Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng.

Khu vực vỉa hè tại phường Vũng Tàu

Ngoài ra, xu hướng chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch cũng kéo theo nhu cầu lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin trên vỉa hè và hệ thống hạ tầng đô thị. Dự kiến đến cuối năm 2026, thành phố sẽ có hơn 20.000 trạm sạc, tủ đổi pin.

Sở Xây dựng cho biết quá trình giải quyết hồ sơ hiện còn nhiều bất cập khi cơ quan quản lý chưa có công cụ theo dõi tức thời tình hình cấp phép, việc tổng hợp số liệu và đối soát thu phí vẫn thực hiện thủ công nên mất nhiều thời gian, thiếu tính cập nhật.

Thành phố cũng chưa có bản đồ số tập trung để quản lý các vị trí đã cấp phép, dữ liệu chưa kết nối với các hệ thống chuyên ngành như quy hoạch, giao thông hay công trình ngầm, gây khó khăn trong kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đối với người dân và doanh nghiệp, thông tin về thủ tục, mức phí và tuyến đường được phép sử dụng còn phân tán. Quy trình nộp phí chưa tích hợp trực tuyến đồng bộ, người dân vẫn phải nộp tiền trực tiếp rồi mang chứng từ đối soát, khiến nhiều trường hợp ngại làm thủ tục và phát sinh tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè không phép.

Số hóa quản lý lòng đường, vỉa hè

Từ thực tế trên, Sở Xây dựng đánh giá việc xây dựng nền tảng số để quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Khu vực vỉa hè của phường An Đông vừa tích hợp số hóa quản lý vỉa hè

Theo đề xuất của VNPT HCM, phần mềm sẽ tích hợp các chức năng tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; quản lý cấp phép trên nền bản đồ số; quản lý thu phí; báo cáo thống kê và hỗ trợ điều hành. Ứng dụng dự kiến triển khai trên cả Android và iOS.

Thời gian thí điểm được đề xuất là 18 tháng kể từ khi được chấp thuận, dự kiến triển khai từ quý II/2026. Toàn bộ kinh phí do VNPT HCM tự thu xếp và không yêu cầu hoàn trả. Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã cơ bản thống nhất chủ trương thí điểm, đồng thời yêu cầu đảm bảo liên thông dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình vận hành.

6 nhóm mục đích được sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường

Theo quy định hiện hành, việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chỉ được xem xét cấp phép đối với 6 nhóm mục đích, trường hợp phục vụ nhu cầu công cộng và dân sinh. Các trường hợp gồm tổ chức sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt; tổ chức tang lễ, đám cưới và bố trí điểm giữ xe trong trường hợp cần thiết.

Cơ quan chức năng cho biết các hoạt động buôn bán, kinh doanh trên lòng đường, vỉa hè hiện không thuộc nhóm được xem xét cấp phép.

