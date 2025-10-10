Đêm 9-10, nước lũ từ sông Cầu tiếp tục dâng cao, tràn qua nhiều tuyến đường ở xã Trung Giã (TP Hà Nội), khiến giao thông trên Quốc lộ 3 tê liệt nhiều đoạn, hàng trăm hộ dân phải thức trắng đêm canh nhà và tài sản.



Đồ đạc người dân phải kê lên cao tránh bị nước ngập

Gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi, trú xã Trung Giã) gần như không chợp mắt suốt đêm qua. Nước lũ ào ạt đổ về khiến cả nhà anh phải hối hả kê cao tủ lạnh, máy giặt, tivi, rồi căng bạt, chặn bao cát quanh nhà.

Xã Trung Giã ngập sâu trong nước

"Cửa không dám đóng vì sợ nước ép mạnh tràn vào, mà mở thì phải thức trông. Từ tối qua tới giờ, nhà tôi chẳng ai ngủ được"- anh Thắng nói, vừa đứng trông mực nước dâng sát bậc thềm.

Theo anh Thắng, nước sông Cầu bắt đầu tràn vào khu dân cư từ chiều 8-10, chỉ sau vài giờ đã chảy xiết như suối. Gia đình anh kịp đưa lúa mới thu hoạch lên gác, đồng thời đưa mẹ già sang nhà người thân tránh ngập.

Lực lượng cảnh sát di tản người dân đến nơi an toàn

Ông Nguyễn Tiến Bộ (73 tuổi, bố anh Thắng) cho biết: "Tôi sống ở đây mấy chục năm chưa thấy trận lũ nào khủng khiếp như lần này. Nước lên nhanh quá, trở tay không kịp".

Tương tự, nhà anh Nguyễn Văn Hiệp (39 tuổi) ngập sâu hơn 1 m. Đêm qua, cả nhà anh phải chuyển đồ đạc lên cao, tìm cách che chắn để nước không tràn vào phòng ngủ. "Giờ lo nhất là nước sạch và điện. Ai cũng bảo chưa bao giờ sông Cầu lên cao đến thế" – anh Hiệp nói.

Nước lũ khiến hơn 14.000 người dân ở xã Trung Giã bị cô lập

Theo UBND xã Trung Giã, lúc 14 giờ 50 phút ngày 9-10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 9,99 m, vượt báo động 3 gần 2 m. Nhiều tuyến đường trong xã bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn.

Tại Quốc lộ 3, đoạn qua Công ty Yamaha, nước ngập khoảng 200 m, sâu 1,5 m; đoạn Nhà văn hóa Xuân Sơn ngập 500 m, sâu 1,2 m. Đường Minh Trí - Bắc Sơn đi Đô Tân, đoạn Cầu Triền, ngập khoảng 500 m, sâu 1,5 m.

Hiện toàn xã có 3.799 hộ dân, hơn 14.000 nhân khẩu ở 15 thôn bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng ứng trực 24/24, hỗ trợ di dời, cấp phát nhu yếu phẩm và khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra khu vực nước sâu, chảy xiết.