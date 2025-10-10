HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, khẩn cấp di dân

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nước lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu đang rất mạnh, UBND xã Đa Phúc đã yêu cầu khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tối muộn 9-10, UBND xã Đa Phúc (TP Hà Nội) ban hành thông báo khẩn cấp về việc tiếp tục di dời khẩn cấp nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do lũ lụt.

Lũ sông Cầu vượt mức báo động 3 , Hà Nội khẩn cấp di dời dân - Ảnh 1.

Ngập lụt xảy ra tại nhiều xã ngoại thành Hà Nội

Theo thông báo, lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu vẫn rất mạnh, đến 17 giờ ngày 9-10, mực nước trên sông Cầu đạt 10,12 m, vượt mức báo động 3 là 2,12 m, mực nước sông Cà Lồ đạt 9,65 m, vượt mức báo động 3 là 1,65 m; tràn khoảng 5 km đê chính, gây ngập sâu tại các thôn ngoài đê. Sự cố cũng làm vỡ đường tàu đoạn qua xã Trung Giã dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực trong đê.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai bất ngờ có thể xảy ra, UBND xã Đa Phúc yêu cầu toàn thể nhân dân trên địa bàn xã khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực mất an toàn. Tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm, đề phòng nước lũ dâng nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cùng với đó, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho tài sản như kê cao, chằng chống đồ đạc, tài sản, vật dụng thiết yếu. Di chuyển ngay gia súc, gia cầm, phương tiện, máy móc, thiết bị có giá trị đến nơi cao ráo, an toàn.

Lũ sông Cầu vượt mức báo động 3 , Hà Nội khẩn cấp di dời dân - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước

UBND xã Đa Phúc yêu cầu toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, chung tay bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của cộng đồng, gia đình, cá nhân mình.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc, khi xảy ra mưa lũ đã có 1.511 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn. Các điểm tránh trú được xã bố trí tại trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và khu vực cao ráo trong xã. Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên, thanh niên được huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi và đồ dùng thiết yếu.

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, khẩn cấp di dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khẩn cấp di dời dân tới nơi an toàn. Ảnh: OFFB

Trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, UBND xã Đa Phúc đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã tổ chức 25 đoàn kiểm tra, bám sát địa bàn, huy động lực lượng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, do ảnh hưởng của lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ, nhiều xã ven sông tiếp tục phát sinh ảnh hưởng ngập úng (Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã) phải triển khai phương án sơ tán dân; các khu vực còn lại bị ảnh hưởng và số người sơ tán do hậu quả đợt mưa lớn tiếp tục giảm.

Tổng số hộ bị ảnh hưởng ngập phát sinh trong ngày là 3.288 hộ (10.511 người). Tổng số sơ tán dân phát sinh trong ngày là 8.493 người chủ yếu của Trung Giã (6.272 người), Thư Lâm (678 người), Tiến Thắng (82 người), Đa Phúc (1.511 người).

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, khẩn cấp di dân - Ảnh 2.

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, khẩn cấp di dân - Ảnh 3.

Lũ sông Cầu vượt báo động 3, khẩn cấp di dân - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển

(NLĐO) - Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên một số đoạn bị ngập sâu, lực lượng chức năng hạn chế phương tiện di chuyển.

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội.

VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử

(NLĐO) - Lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều thôn, xã tại tỉnh Bắc Ninh bị cô lập bởi có nơi nước ngập mái nhà và giao thông tê liệt.

lũ lụt mưa lũ lũ ở Hà Nội lũ sông Cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo