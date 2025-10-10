Tối muộn 9-10, UBND xã Đa Phúc (TP Hà Nội) ban hành thông báo khẩn cấp về việc tiếp tục di dời khẩn cấp nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do lũ lụt.



Ngập lụt xảy ra tại nhiều xã ngoại thành Hà Nội

Theo thông báo, lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu vẫn rất mạnh, đến 17 giờ ngày 9-10, mực nước trên sông Cầu đạt 10,12 m, vượt mức báo động 3 là 2,12 m, mực nước sông Cà Lồ đạt 9,65 m, vượt mức báo động 3 là 1,65 m; tràn khoảng 5 km đê chính, gây ngập sâu tại các thôn ngoài đê. Sự cố cũng làm vỡ đường tàu đoạn qua xã Trung Giã dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực trong đê.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai bất ngờ có thể xảy ra, UBND xã Đa Phúc yêu cầu toàn thể nhân dân trên địa bàn xã khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực mất an toàn. Tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm, đề phòng nước lũ dâng nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cùng với đó, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho tài sản như kê cao, chằng chống đồ đạc, tài sản, vật dụng thiết yếu. Di chuyển ngay gia súc, gia cầm, phương tiện, máy móc, thiết bị có giá trị đến nơi cao ráo, an toàn.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước

UBND xã Đa Phúc yêu cầu toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, chung tay bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của cộng đồng, gia đình, cá nhân mình.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc, khi xảy ra mưa lũ đã có 1.511 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn. Các điểm tránh trú được xã bố trí tại trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và khu vực cao ráo trong xã. Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên, thanh niên được huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi và đồ dùng thiết yếu.

Lực lượng chức năng khẩn cấp di dời dân tới nơi an toàn. Ảnh: OFFB

Trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, UBND xã Đa Phúc đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã tổ chức 25 đoàn kiểm tra, bám sát địa bàn, huy động lực lượng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu.