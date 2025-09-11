UBND TP Hà Nội vừa thống nhất danh mục 8 công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2025).



Công viên hai bên sông Tô Lịch sẽ được khởi công trong tháng 10-2025. Ảnh: Hà Nội

Theo đó, dịp này thành phố sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và lễ công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỉ lệ 1/500; đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, thành phố sẽ khởi công các dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên; Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Đáng chú ý, dịp này thành phố sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Được biết, tổng diện tích thực hiện dự án là 191.241 m2 với tổng vốn đầu tư là 12.756 tỉ đồng. Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.

"Hồi sinh" sông Tô Lịch

Đối với dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch, hồi tháng 3-2025, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã cơ bản tán thành với phương án thiết kế với mục tiêu biến sông Tô Lịch thành không gian xanh, điểm nhấn cảnh quan và sinh thái phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu làm rõ thêm giải pháp công nghệ xử lý đáy làm sạch lòng sông. Nghiên cứu thêm nội dung biến sông Tô Lịch thành nơi trữ nước khi ngập lụt cho lưu vực sông Tô Lịch trong Quy hoạch thoát nước thủ đô.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ hơn về bờ kè hai bên sông (khu vực nào mở rộng được, khu vực nào không) để tạo không gian có nhiều cảnh quan, vừa cho phép mở rộng mặt nước sông Tô Lịch, đồng thời tạo quỹ đất phát triển công trình dịch vụ công cộng.

Hà Nội còn giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT) để báo cáo UBND thành phố xem xét.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

Để "hồi sinh" sông Tô Lịch, thời gian vừa qua, Hà Nội tiến hành nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô. Cùng với đó, thành phố cho xây đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch. Ngoài các giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Ngày 9-9 vừa qua, tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5 km đã cơ bản hoàn thành để "hồi sinh" sông Tô Lịch.