Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 15 đến 17-10). Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trong một lần đi kiểm tra, nghe báo cáo về tiến độ thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Ảnh: Viết Thành

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Xác định "trọng tâm của trọng tâm"

Theo đại diện Thành uỷ Hà Nội, trong thời gian qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII và Thường trực Thành ủy, liên tục triệu tập các cuộc họp để nghe báo cáo, đôn đốc, đóng góp ý kiến và chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị.

Bên cạnh đó, tại các cuộc họp, Bí thư và Thường trực Thành ủy Hà Nội luôn yêu cầu Văn phòng Thành ủy, cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện đáp ứng yêu cầu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện, phải toát được sự đổi mới, đòi hỏi trong nhiệm kỳ này cũng như nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu rà soát lại và cập nhật đầy đủ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, các nhiệm vụ chính trị, nhất là những khâu đột phá, các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước để thấy rằng nhiệm kỳ 2020-2025 toàn Đảng bộ và nhân dân thủ đô đã nỗ lực rất lớn để có kết quả như hiện nay.

Cùng với đó, Bí thư Hà Nội cũng chỉ đạo các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập phải tiếp tục cố gắng với nỗ lực cao nhất để xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, làm rõ nội hàm các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bám sát theo trục chủ đề. Ngoài những nhiệm vụ chung, Bí thư Hà Nội yêu cầu phải xác định "trọng tâm của trọng tâm", "đột phá của đột phá" trong các lĩnh vực, trong đó, lấy chuyển đổi số làm động lực chính đóng góp vào phát triển kinh tế.

Được bổ cập nước, sông Tô Lịch dần hồi sinh

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cũng yêu cầu thành phố phải ưu tiên, dồn trọng tâm vào việc xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí, cải tạo các dòng sông nội đô, phát triển thêm các công viên, vườn hoa. Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp quyết liệt để đảm bảo an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho người dân, theo yêu cầu của người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội.

Tại một cuộc họp tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài, nhấn mạnh quan trọng là Văn kiện phải tạo ra luồng gió mới, thu hút được nhân dân cùng tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh quốc phòng của thành phố.

Đại diện Thành ủy Hà Nội cho biết Báo cáo chính trị Đại hội XVIII của Hà Nội có nhiều điểm mới, then chốt, cụ thể hóa các mục tiêu, tầm nhìn. Theo đó, Văn kiện Đại hội XVIII đã bổ sung 5 quan điểm phát triển trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó bao quát các mặt từ kinh tế, đô thị, nông thôn, văn hóa, con người, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, điểm mới nổi bật là Hà Nội không chỉ nhận thức đúng về vị trí, vai trò của thủ đô mà thể hiện tính hành động cao hơn, đó là tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quyết sách của Trung ương, đồng thời khai thác hiệu quả vị thế, tiềm năng lợi thế của thủ đô.

Về mục tiêu phát triển, đại diện Thành ủy Hà Nội cho biết mục tiêu đến năm 2030 tại văn kiện Đại hội XVIII được phát triển ở tầm cao hơn và cụ thể hóa bằng những khát vọng mới như Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn.

Tập trung vào vấn đề cốt lõi

Đặc biệt, mục tiêu cũng nhấn mạnh việc xây dựng thủ đô có chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, qua đó thể hiện mục tiêu cuối cùng của thành phố là mang lại hạnh phúc cho người dân.

Tầm nhìn đến năm 2045 của Đại hội XVIII so với Đại hội XVII được xác định rõ nét hơn, đó là Hà Nội có trình độ phát triển "ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới".

Về các đột phá phát triển, trong nhiệm kỳ XVIII, Đảng bộ thủ đô tiếp tục lựa chọn các đột phá trong 3 lĩnh vực gồm hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, đại diện Thành ủy Hà Nội cho biết các đột phát phát triển trong nhiệm kỳ XVIII có sự điều chỉnh về thứ tự ưu tiên và được cụ thể hóa gắn với tình hình thực tiễn của thủ đô, tập trung vào những vấn đề cốt lõi nhất để tạo ra sự phát triển bứt phá trong giai đoạn mới. Về đột phá về thể chế: Hà Nội ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô thông qua việc cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024, tạo ra các cơ chế, chính sách đột phá.

Phối cảnh dự án sông Tô Lịch sắp được Hà Nội triển khai thực hiện

Về đột phá về nguồn nhân lực, Hà Nội xác định không chỉ là "nâng cao chất lượng" như Đại hội XVII, mà tập trung vào "phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài", đồng thời nhấn mạnh cơ chế đột phá để thu hút chuyên gia giỏi.

Về đột phá về hạ tầng Hà Nội tập trung vào "hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối", đặc biệt nhấn mạnh hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng số, và phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit - Oriented Development).

Đại diện Thành ủy Hà Nội cho hay các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được rà soát, biên tập gọn, rõ, dễ hiểu, dễ thực hiện thông qua việc đề xuất các giải pháp, công trình, dự án, sản phẩm cụ thể mà thành phố phải triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Một điểm mới đáng chú ý là cùng với dự thảo Báo cáo chính trị, Hà Nội đã chuẩn bị đồng thời dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII với 62 nhiệm vụ, đề án, đề tài, chương trình hành động thuộc lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó là 122 chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ, dự án, giải pháp trọng tâm thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; 18 nhóm công trình, dự án trọng điểm cần tập trung ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030.