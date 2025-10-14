Hà Nội xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 15 đến 17-10). Một trong những nội dung quan trọng của Báo cáo Chính trị trình Đại hội là Hà Nội kiên định định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như một trụ cột chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số của thành phố. Ảnh: Viết Thành

Trước đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô đến năm 2025, định hướng năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh và thiên tai, song trong 3 năm liên tiếp (2023-2025), Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025", cho biết 5 năm qua, Thành ủy và UBND TP đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch, tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thành phố đã ban hành, sửa đổi và bổ sung nhiều văn bản pháp quy nhằm quản lý chặt chẽ nhiệm vụ khoa học - công nghệ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp. Nhờ đó, hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cho khoa học - công nghệ ngày càng được nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

Bên cạnh đó, Hà Nội triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ cao, thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp này đã tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến năm 2025, toàn thành phố có 168 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, chiếm 21% cả nước; hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và gần 300 mô hình nông nghiệp công nghệ cao hoạt động hiệu quả. Trong đó, năng lực đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp lĩnh vực chế biến thực phẩm đạt 67%, điện tử - công nghệ thông tin đạt 84,6% và thương mại - dịch vụ đạt 79,5%.

Đặc biệt, Luật Thủ đô năm 2024 với nhiều cơ chế đặc thù về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô. Luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ cao và kinh tế số, đồng thời kết nối mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong những năm tới. Để cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2024, Hà Nội sẽ phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu để ứng dụng kết quả vào thực tiễn; đồng thời vận hành hiệu quả các khu công nghệ cao – được xem là "quả đấm thép" cho sự phát triển của Thủ đô.

Hà Nội xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Văn Phong cũng nhấn mạnh việc đổi mới cách thức giao nhiệm vụ, đặt hàng nghiên cứu và ứng dụng kết quả khoa học vào thực tế; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", góp phần xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và công dân số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Những kết quả và kinh nghiệm từ Chương trình số 07-CTr/TU sẽ là hành trang quan trọng để Hà Nội bước vào giai đoạn mới với khát vọng bứt phá, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên số.

Về mục tiêu, theo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, đến năm 2030, Thủ đô sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, với nòng cốt là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, cùng các viện nghiên cứu, trường đại học. Hà Nội phấn đấu cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới, là nơi khởi nguồn của các ý tưởng, sáng chế và công nghệ có sức lan tỏa trong nước và khu vực.

"Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chính phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, phấn đấu đứng trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu cơ bản (toán, vật lý, y học), khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 5G, 6G" – Báo cáo Chính trị nêu rõ.

Cùng với đó, Hà Nội đặt mục tiêu thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu, bảo đảm kết nối đồng bộ, thông suốt và an toàn giữa các cơ quan, đơn vị.

9 tháng năm 2025, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tiến độ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. GRDP tăng 7,92%, gấp 1,25 lần mức tăng cùng kỳ, quy mô ước đạt khoảng 63,5 tỉ USD (năm 2024 đạt 58,6 tỷ USD), chiếm khoảng 12,5% GDP cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 530.000 tỉ đồng, đạt hơn 103% dự toán, tăng gần 40%.



