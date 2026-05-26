Hà Nội yêu cầu đón trẻ sớm, không tổ chức hoạt động ngoài trời khi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực thành phố Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thời điểm từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; nền nhiệt cao, độ ẩm thay đổi, thời tiết oi bức kéo dài.

Dự báo thời tiết nắng nóng có thể kéo dài trong thời gian tới, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Để bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD-ĐT) đề nghị các nhà trường điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, thời khóa biểu, lịch sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoài trời theo hướng linh hoạt, an toàn; ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

Các nhà trường không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ.

Các trường chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng phù hợp với điều kiện thực tế, phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, học sinh. Đặc biệt, các đơn vị cần quan tâm đến các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, học sinh thể trạng yếu, học sinh đang điều trị bệnh, học sinh tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Quán triệt chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe học sinh.