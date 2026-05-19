Thể thao

Neymar tái xuất tuyển Brazil sau 3 năm

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau gần 3 năm vắng mặt, Neymar chính thức tái xuất đội tuyển Brazil, sẵn sàng đến Bắc Mỹ dự World Cup 2026.

Sự trở lại của Neymar

Mới đây, HLV Carlo Ancelotti đã công bố danh sách 26 cầu thủ của tuyển Brazil cho World Cup 2026. Điểm nhấn lớn nhất đương nhiên là sự trở lại của Neymar, cái tên chưa từng được triệu tập chính thức dưới thời nhà cầm quân người Ý.

Neymar tái xuất tuyển Brazil sau 3 năm - Ảnh 1.

Lần gần nhất Neymar khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil là vào tháng 10-2023 (Ảnh: ESPN)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Rio de Janeiro, thuyền trưởng đội tuyển Brazil cho biết: "Thể lực của Neymar đã được cải thiện. Cậu ấy có kinh nghiệm ở những giải đấu tầm cỡ, được các đồng đội yêu mến và có thể tạo ra bầu không khí tốt hơn cho toàn đội".

Không chỉ sở hữu khả năng tạo đột biến, tiền đạo đang khoác áo Santos FC còn mang tới giá trị tinh thần và kinh nghiệm mà một tập thể tương đối trẻ như Brazil hiện nay rất cần. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ tư của chân sút sinh năm 1992, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho những "vũ công Samba". Trong bối cảnh nhiều tài năng lần đầu dự World Cup như Endrick Felipe (Lyon) hay Rayan Vitor (Bournemouth), sự hiện diện của Neymar giúp "Selecao" có thêm điểm tựa về bản lĩnh thi đấu.

Tuy nhiên, khác với những kỳ World Cup trước, tuyển Brazil của Ancelotti không còn đặt toàn bộ trọng trách lên vai Neymar. Đó cũng là điều mà huyền thoại Cafu nhiều lần nhấn mạnh. Theo nhà vô địch World Cup 2002, Brazil trong hơn một thập kỷ qua đã phụ thuộc quá nhiều vào Neymar, khiến anh thường xuyên phải gánh vác nhiệm vụ vượt quá khả năng của một cá nhân.

"Năm 2002, chúng tôi có bộ ba tấn công Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho, đảm bảo đội bóng không dựa vào một ngôi sao duy nhất. Nếu Neymar nhận được sự hỗ trợ như năm 2002, cậu ấy sẽ không cần phải luôn là người giỏi nhất trên sân" - Cafu phân tích.

Gia hạn hợp đồng với Ancelotti

Lần này, đại diện Nam Mỹ sở hữu cấu trúc đội hình cân bằng hơn đáng kể. Những cái tên như Vinicius Junior hay Raphinha đang ở "độ chín" của sự nghiệp và đủ khả năng "chia lửa" trên hàng công. Đặc biệt, Raphinha dần lấy lại phong độ sau chấn thương đùi, vừa lập cú đúp cho Barcelona đầu tuần này.

Neymar tái xuất tuyển Brazil sau 3 năm - Ảnh 2.

Vinicius (phải) và Raphinha được kỳ vọng gánh vác hàng công Brazil cùng Neymar (Ảnh: Marca)

Ở chiều ngược lại, một số cầu thủ sẽ không thể đến Bắc Mỹ mùa hè này vì chấn thương hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Đáng chú ý, Andrey Santos không thể cạnh tranh một suất tiền vệ sau mùa giải thiếu ổn định tại Chelsea. Những cái tên giàu kinh nghiệm như Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho và Lucas Paqueta tiếp tục được ưu tiên.

Tuần trước, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã gia hạn hợp đồng với Ancelotti tới năm 2030. Động thái này cho thấy niềm tin dài hạn mà bóng đá Brazil dành cho chiến lược gia từng 5 lần vô địch Champions League. Dù vậy, sau 2 lần liên tiếp những "vũ công Samba" dừng bước tại tứ kết World Cup, áp lực dành cho chiến lược gia sinh năm 1959 là cực lớn.

Ở Bắc Mỹ, Brazil sẽ khởi đầu hành trình chinh phục Cúp Thế giới bằng cuộc chạm trán tương đối khó nhằn với Morocco, đội xếp hạng 4 tại World Cup 2022 và là ĐKVĐ châu Phi.

Trong khi đó, 2 đối thủ còn lại ở bảng C là Haiti và Scotland bị đánh giá thấp hơn hẳn.

Đội hình Brazil tham dự World Cup 2026:

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Éderson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Hậu vệ: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg)

Tiền vệ: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Man United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Man United), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth)


World Cup 2026: Messi và Neymar đều có mặt

Hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ là Argentina và Brazil vừa công bố danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026.

Neymar xuống nước, xin lỗi con trai Robinho

(NLĐO) - Siêu sao Neymar lần đầu lên tiếng “nhận sai” vì phản ứng quá mức với đồng đội trẻ Robinho Jr trong buổi tập của Santos.

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil

(NLĐO) - Bất ngờ được điền tên vào danh sách sơ bộ của tuyển Brazil dự loạt trận giao hữu tháng 3, Neymar xem ra vẫn còn 50% cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

