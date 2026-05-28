Neymar lại khiến Brazil thấp thỏm trước thềm World Cup 2026

Brazil đã hội quân ở Teresópolis, Neymar vắng buổi tập đầu

Sáng 27-5 (giờ địa phương), Neymar cùng toàn đội tuyển Brazil đã hội quân tại đại bản doanh ở Teresópolis, ngoại ô Rio de Janeiro nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Santos FC không tham gia buổi tập đầu tiên.

Neymar khẳng định bản thân sẵn sàng ra sân cho tuyển Brazil ở World Cup 2026 (Ảnh: AP)

Theo ESPN Brazil, chân sút sinh năm 1992 được đích thân trưởng ban y tế của tuyển Brazil, Rodrigo Lasmar, tháp tùng đến phòng khám để chụp cộng hưởng từ (MRI). Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cho biết bộ phận y tế cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán chính xác vết bầm tím ở bắp chân phải của Neymar.

Đây cũng là chấn thương khiến siêu sao này phải nghỉ thi đấu từ sau trận Santos thua Coritiba 0-3 ngày 17-5 vừa qua.

Trái ngược với sự thận trọng từ các bác sĩ, Neymar lại tỏ ra khá lạc quan. Tiền đạo 34 tuổi nhiều lần khẳng định bản thân đủ khả năng góp mặt cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Trên khán đài theo dõi trận Santos gặp Deportivo Cuenca đầu tuần này, Neymar cho biết vết thương "vẫn ổn, không hề hấn gì".

Neymar, niềm hy vọng của người hâm mộ Brazil

Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ cho thấy quá trình hồi phục có thể kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Điều đó đồng nghĩa khả năng Neymar ra sân trong 2 trận giao hữu cuối cùng của "Selecao" trước World Cup là không cao.

Gabriel Magalhães (trái) và Gabriel Martinelli sẽ hội quân cùng tuyển Brazil sau trận chung kết Champions League (Ảnh: Arsenal FC)

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), các đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn còn cơ hội thay đổi lực lượng trong danh sách cuối cùng nếu cầu thủ gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Trước đây, HLV trưởng tuyển Brazil Carlo Ancelotti chưa từng triệu tập Neymar, liên tục nhấn mạnh rằng ông chỉ chọn những cầu thủ có 100% thể lực sung mãn.

Đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của Neymar là điều không thể phủ nhận. Với 79 bàn thắng cho "Selecao", anh tiếp tục là niềm hy vọng lớn của người hâm mộ Brazil trong hành trình tìm kiếm chức vô địch thế giới thứ 6.

Trong buổi tập đầu tiên của tuyển Brazil, ngoài Neymar còn có 4 cầu thủ khác chưa thể góp mặt vì nghĩa vụ với CLB chủ quản. Trung vệ Danilo đã thi đấu trọn 90 phút cho Flamengo ở trận cuối vòng bảng Copa Libertadores.

Còn hậu vệ Marquinhos của PSG và bộ đôi Gabriel Magalhães - Gabriel Martinelli của Arsenal sẽ hội quân sau trận chung kết Champions League cuối tuần này.

Nhiều khả năng, thể trạng của Neymar sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng đăng quang của Brazil mùa hè năm nay.



