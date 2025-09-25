Ukraine liên tiếp phá hủy máy bay Nga, Moscow kiểm soát làng quan trọng ở Donbass

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 25-9 cho biết đã phá hủy 2 máy bay vận tải An-26 và 2 trạm radar của Nga trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào bán đảo Crimea. Đây được xem là một phần trong chiến dịch nhằm loại bỏ các tài sản quân sự quan trọng của Nga tại khu vực này.

HUR cho hay lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã làm cháy 2 chiếc An-26 và phá hủy hệ thống radar giám sát mặt biển cùng trạm radar ven biển MR-10M1 Mys M1.

"Xem những chiếc An-26 của Nga cháy tốt thế nào đi!"- Kyiv Independent dẫn nội dung HUR đăng trên mạng xã hội.

Hình ảnh được cho là Ukraine phá hủy hai máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga ở bán đảo Crimea. Ảnh: HUR

An-26 là dòng máy bay vận tải cánh quạt hai động cơ, được Liên Xô sản xuất và sử dụng rộng rãi cho nhiệm vụ chở quân và hàng hóa, có thể chở tối đa 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng.

Ngoài ra, các trạm radar bị phá hủy vốn là hệ thống phòng thủ ven biển, có chức năng cảnh báo sớm và theo dõi mục tiêu trên mặt biển của Nga.

Bán đảo Crimea thời gian qua tiếp tục là mục tiêu trọng điểm trong các đợt tấn công của Ukraine, với nhiều trận tập kích nhằm vào sân bay, trạm radar và cơ sở quân sự của Nga.

Trước đó, ngày 21-9, HUR thông báo đã phá hủy 3 trực thăng Mi-8 và một trạm radar ở Crimea. Chỉ một ngày sau, Ukraine còn tuyên bố đã tổ chức tấn công và phá hủy 2 máy bay đổ bộ Be-12 Chayka cũng ở nơi đây.

Không quân Ukraine cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-34 của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia hôm 25-9. Chiếc Su-34 bị hạ lúc khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương) khi đang thực hiện nhiệm vụ ném bom dẫn đường tấn công Zaporizhzhia.

Su-34 là dòng máy bay ném bom tầm trung do Liên Xô phát triển và trong thời gian qua nó nhiều lần bị Ukraine nhắm mục tiêu cả trên không lẫn tại các căn cứ quân sự của Nga.

Trong khi Kiev nói đã phá hủy nhiều tài sản quân sự quan trọng của Moscow thì phía Nga tuyên bố họ đã tiến vào thị trấn quan trọng của Ukraine ở vùng Donbass.

Đài RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-9 khẳng định lực lượng của họ đã tấn công bất ngờ và kiểm soát làng Kirovsk (Ukraine gọi là Zarechnoye) ở phía Bắc Donetsk. Đây từng là cứ điểm phòng thủ kiên cố của Ukraine với nhiều nhà dân và hầm ngầm được gia cố, cùng hệ thống mìn dày đặc.

Quân đội Nga được cho là đã chiếm được làng Kirovsk của Ukraine ở vùng Donbass. Ảnh: Sputnik

Nguồn tin nhấn mạnh dù Ukraine triển khai tới 19 tiểu đoàn bảo vệ khu vực nhưng lực lượng Nga vẫn vượt sông, xuyên thủng tuyến phòng ngự và tiến vào ngoại ô phía Tây Kirovsk. Hiện quân Nga đang truy quét các đơn vị còn lại của Lữ đoàn cơ giới số 63 Ukraine.

Việc chiếm Kirovsk giúp Nga mở đường tấn công thị trấn Krasny Liman – trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, cách khoảng 8 km về phía Tây. Krasny Liman từng do Nga kiểm soát đầu xung đột nhưng đã bị Ukraine giành lại cuối năm 2022.