Thời sự

Hà Tĩnh: 485 "ma men" bị xử phạt gần 1,8 tỉ đồng

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Trong số 485 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, có 433 trường hợp điều khiển xe máy, 46 trường hợp điều khiển ô tô.

Sáng 13-11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn trên toàn tỉnh.

Hà Tĩnh: Phát hiện 485 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt gần 1,8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn đối với một tài xế xe tải

Theo đó, từ ngày 18-10 đến nay, 734 tổ tuần tra, kiểm soát với sự tham gia của gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã, phường triển khai công tác tuần tra, kiểm soát vào khung giờ trưa và tối tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm.

Hà Tĩnh: Phát hiện 485 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt gần 1,8 tỉ đồng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe máy

Qua kiểm tra phát hiện 485 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 433 trường hợp đi xe máy, 46 trường hợp đi ô tô). Tổng số tiền xử phạt gần 1,8 tỉ đồng.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì kiểm tra nồng độ cồn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự ATGT.

Hai người đàn ông ở TP HCM có nồng độ cồn "cao ngất" bị CSGT phát hiện

(NLĐO) - Người đàn ông ở TP HCM dù nói chỉ uống vài lon bia nhưng kết quả cho thấy vi phạm nồng độ cồn ở mức gần 3 lần kịch khung.

TP HCM: Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong toàn xã hội

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn

Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an bao che, bảo kê hoặc làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ

lực lượng chức năng xử lý nghiêm Công an tỉnh Hà Tĩnh vi phạm nồng độ cồn đo nồng độ cồn
