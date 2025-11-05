TP HCM: Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 4-11-2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn TP HCM.

Xây dựng nếp sống văn minh

Theo đó, TP HCM xác định công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia vừa có tính cấp bách trước mắt để giảm ngay tai nạn giao thông, bạo lực và tệ nạn xã hội do rượu, bia; vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm nâng cao sức khỏe, chất lượng sống của nhân dân.

Huy động các nguồn lực xã hội, tăng cường phối hợp liên ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

CSGT thu giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

TP HCM đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong toàn xã hội. Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đến năm 2030, tạo chuyển biến căn bản trong việc kiểm soát tình trạng lạm dụng rượu, bia; giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia; xây dựng văn hóa "Đã uống rượu, bia - không lái xe" trở thành nếp sống của người dân thành phố.

Xử lý vi phạm ngay từ cơ sở

Về giải pháp, Đảng ủy UBND TP HCM lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh rượu, bia trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý địa bàn; thường xuyên rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở kinh doanh rượu, bia; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Chủ động phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, y tế để xử lý triệt để các điểm bán lẻ không phép, cơ sở tái phạm hoặc vi phạm.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải quán triệt để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nói không với rượu, bia khi lái xe. Việc xử lý người vi phạm trong các lực lượng này phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, kịp thời. Nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

Áp dụng các giải pháp kỹ thuật

Đảng ủy Công an TP HCM lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tập trung kiểm tra vào các khung giờ, tuyến đường, địa bàn trọng điểm; kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật (sử dụng camera, thiết bị đo nồng độ cồn hiện đại, hệ thống giám sát hành trình đối với xe kinh doanh vận tải...) để hỗ trợ công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm, cơ quan công an phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an bao che, bảo kê hoặc làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông đúng quy định của pháp luật, trong quá trình điều tra phải xác định nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông; xem xét đưa ra xét xử công khai, lưu động đối với một số vụ án xâm phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng có liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.