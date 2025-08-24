Clip người dân khẩn trương cắt, tỉa cành cây
Quảng Trị khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ hôm nay
Ngày 24-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ký công điện khẩn về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) và mưa lớn.
Theo công điện, cơn bão số 5 đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh về phía vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15; dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị trong ngày 25-8 với sức gió vùng gần tâm bão có thể tới cấp 11-12, giật cấp 14.
Để khẩn trương ứng phó với bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu thủ trưởng các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23-8 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện triệt để Công điện ngày 23-8 của UBND tỉnh.
Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, nhất là ở địa bàn các xã, phường phía Bắc tỉnh Quảng Trị.
Rà soát lại trụ sở cơ quan, các trạm, chốt trực sản xuất, chiến đấu, chủ động di dời, tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, trong trường hợp cần thiết tạm thời rút lực lượng khỏi các trạm, chốt để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động.
Kiên quyết yêu cầu các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi trú tránh an toàn.
Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu kiên quyết di dời, sơ tán dân ra khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, nước dâng, khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét.
Đặc biệt, các địa phương vùng miền núi cần tổ chức sơ tán, di dời dân tại khu vực đã và đang có nguy cơ sạt lở đất, nguy cơ cao lũ ống, lũ quét nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Tuyệt đối không để người ở lại trong các lán trại công trình đang xây dựng, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền khi bão đổ bộ, trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hoàn thành trước 18 giờ ngày 24-8.
Khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố kho tàng, trụ sở, trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, biển hiệu quảng cáo... Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống, pin dự phòng, nhất là ở các điểm di dời tập trung và có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày 24-8 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, trừ các lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn và các trường hợp đặc biệt...
