Clip người dân khẩn trương cắt, tỉa cành cây

Ngày 24-8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường về công tác phòng chống bão. Công điện được gửi tới các sở, ngành, chủ đầu tư công trình trọng điểm, lực lượng quân sự, biên phòng và chính quyền cơ sở để huy động tổng lực ứng phó. (Ảnh người dân đang khẩn trương cắt, tỉa cành cây)

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường ven biển, cửa sông hoàn thành việc di dời dân trước 17 giờ ngày 24-8. Các hộ sống tại vùng trũng, ven sông suối, khu vực nguy cơ cao phải khẩn cấp sơ tán, trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Bộ đội Biên phòng, quân sự và công an tỉnh được huy động hỗ trợ sơ tán, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn.

Các đơn vị quản lý hồ đập, thủy lợi, thủy điện phải bố trí lực lượng trực 24/24, gia cố công trình, đặc biệt là hồ chứa nhỏ xuống cấp. Việc vận hành điều tiết phải chủ động, đảm bảo an toàn hạ du.

Chính quyền cơ sở được giao hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch diện tích lúa hè thu, rau màu, cây ăn quả đã đến kỳ. Toàn tỉnh hiện có hơn 45.800 ha lúa hè thu, 9.300 ha rau màu, 11.000 ha cây ăn quả cần được bảo vệ.

Các sở, ngành được yêu cầu triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục, y tế, khu du lịch, bãi tắm, hạ tầng giao thông. Học sinh có thể nghỉ học tùy theo diễn biến bão.

Sở Tài chính đã cấp 6,9 tỉ đồng hỗ trợ 69 địa phương ứng phó. Ngành viễn thông triển khai phương án dự phòng để duy trì thông tin liên lạc thông suốt.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cập nhật thường xuyên bản tin mưa bão chi tiết từng vùng. Các địa phương tổ chức trực ban 24/24, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai.

Sáng 24-8, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương vận chuyển vật liệu gia cố các vị trí xung yếu dọc bờ biển xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh để ứng phó bão số 5

Tính đến trưa nay (24-8), đã có khoảng gần 600 tàu, thuyền nội và ngoại tỉnh vào cập bờ tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quảng Trị khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ hôm nay

Ngày 24-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ký công điện khẩn về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) và mưa lớn.

Theo công điện, cơn bão số 5 đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh về phía vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15; dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị trong ngày 25-8 với sức gió vùng gần tâm bão có thể tới cấp 11-12, giật cấp 14.

Người dân đưa tàu thuyền vào neo đậu tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Để khẩn trương ứng phó với bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu thủ trưởng các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23-8 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện triệt để Công điện ngày 23-8 của UBND tỉnh.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, nhất là ở địa bàn các xã, phường phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Rà soát lại trụ sở cơ quan, các trạm, chốt trực sản xuất, chiến đấu, chủ động di dời, tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, trong trường hợp cần thiết tạm thời rút lực lượng khỏi các trạm, chốt để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động.

Kiên quyết yêu cầu các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi trú tránh an toàn.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu kiên quyết di dời, sơ tán dân ra khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, nước dâng, khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Đặc biệt, các địa phương vùng miền núi cần tổ chức sơ tán, di dời dân tại khu vực đã và đang có nguy cơ sạt lở đất, nguy cơ cao lũ ống, lũ quét nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Tuyệt đối không để người ở lại trong các lán trại công trình đang xây dựng, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền khi bão đổ bộ, trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hoàn thành trước 18 giờ ngày 24-8.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố kho tàng, trụ sở, trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, biển hiệu quảng cáo... Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống, pin dự phòng, nhất là ở các điểm di dời tập trung và có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày 24-8 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, trừ các lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn và các trường hợp đặc biệt...