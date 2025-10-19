Hà Trần: Những gì tôi tiếp tục là một hành trình thiêng liêng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hà Trần: Những gì tôi tiếp tục là một hành trình thiêng liêng

THÙY TRANG thực hiện

Ca sĩ Hà Trần chia sẻ: "Hiện tại tôi thích chính mình nhất, vì được thong dong hát ca…"

. Phóng viên: Là một trong những ca sĩ hàng đầu của nhạc Việt, danh hiệu này có tạo áp lực cho chị trong hành trình sự nghiệp?

- Ca sĩ HÀ TRẦN: Tôi không cảm thấy áp lực nào cả. Danh hiệu này là sự công nhận của công chúng. Tôi không bao giờ tự đóng khung mình trong bất cứ một danh hiệu nào. Hiện tại, tôi vẫn làm những việc mà bản thân thấy có ý nghĩa, mang lại niềm vui cho bản thân và cộng đồng người hâm mộ. Vẫn là ca hát và sống đúng với bản chất, tính cách của mình.

TIN LIÊN QUAN

. Nếu tình cờ nghe ai đó nói rằng "Hà Trần hết thời", cảm xúc của chị sẽ ra sao?

- Kể cả với một câu hỏi phỏng vấn như vậy, tôi cũng thấy bình thường. Thời của một nghệ sĩ chính là thời của những giá trị họ tạo ra. Nó không ở trước hay sau, cũng không phụ thuộc vào tần số xuất hiện hay những con số. Công chúng thường xếp hạng nghệ sĩ đương thời dựa trên thông số. Nhưng một nghệ sĩ không phải là sản phẩm thương mại, và sở thích khán giả thì thay đổi theo từng thế hệ. Nghệ sĩ đương thời là người có khả năng dẫn dắt công chúng, chứ không phải chỉ tạo ra những sản phẩm trúng "gu" đại chúng.

Hà Trần: Nghệ sĩ phải là người dẫn dắt công chúng - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Trần Ảnh: TANG TANG; Giám đốc sáng tạo: ĐÀO ĐỨC THÀNH

. Khoảng cách địa lý rõ ràng ảnh hưởng không ít đến tên tuổi và vị thế của chị ở thị trường nhạc Việt. Chị có bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì đã đi xa?

- Tôi chưa từng hối hận về những quyết định của mình, dù là đi xa hay trở về. Vì tôi hiểu những lựa chọn đó tác động như thế nào đến cuộc sống cá nhân. Những gì tôi được nhận, những gì tôi đạt được, và những gì tôi tiếp tục cho đi đều là một hành trình thiêng liêng của riêng mình. Còn người ngoài nhìn vào, hay đánh giá, chỉ là cách họ phản chiếu tâm tư của họ mà thôi.

. Sắc màu âm nhạc Hà Trần cá tính đến mức chỉ dành cho khán giả đồng điệu. Thế nhưng có lúc, thương hiệu Hà Trần bị lung lay bởi khán giả phát hiện chị hát cả boléro. Lựa chọn đó vì lẽ gì thưa chị?

- Một cuộc dạo chơi, với những món (được cho là) đại diện khẩu vị người Việt. Tôi hát boléro 1 - 2 bài thì cũng như tôi hát vài bài kiểu chầu văn, ả đào hay nhạc đỏ thôi.

. Khán giả yêu mến chị bởi vẻ liêu trai từ hình dáng đến giọng ca. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chị "vốn ma mãnh đến mức biến những nhược điểm thành ưu thế". Chị thấy nhận định nào đúng với mình hơn?

- Không điều nào đúng cả. Tôi vẫn đang tiếp tục phát triển, mỗi ngày bạn thấy một "kiểu Hà" thì hãy coi đó như chuyện bình thường.

. Khi ở xa, chị có dõi theo sự phát triển của nhạc Việt không? Và đâu là giọng ca mà chị đánh giá cao?

- Tôi dành nhiều thời gian quan sát giới nghệ sĩ indie (những nghệ sĩ độc lập, tự sáng tác, sản xuất và phát hành âm nhạc). Tôi thấy mình liên quan và kết nối với họ nhiều hơn nghệ sĩ đại chúng. Tôi thích Marzuz (đương nhiên) nhưng không phải vì nó là cháu mình, mà bởi Marzuz có ngôn ngữ và phong cách âm nhạc đậm đặc. Ngoài ra, tôi thích Chillies, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tùng, Thịnh Suy, SuBoi, Minh Đinh, Hacrayon, ChiCha22 và đặc biệt vẫn thích Thắng. Thích Thắng trong ban "Ngọt" và ngoài ban nhạc. Không quan trọng thể nhạc hay độ nổi tiếng, tôi chỉ thích những nghệ sĩ có tư duy và biết tạo dựng phong cách riêng.

. Nhiều khán giả trẻ có lẽ chưa biết đến chị vì nhiều lý do. Điều này có ảnh hưởng đến cảm xúc của chị?

- Bình thường. Bạn không thể biết hết mọi người, mọi thứ. Trái lại, bạn chỉ nên tìm đến những ai cộng hưởng tâm hồn bạn.

. Khán giả vẫn chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mới hay liveshow của chị?

- Tôi là người ra sản phẩm nhiều và đều đặn nhất trong số các nghệ sĩ cùng trang lứa. Từ năm ngoái đến nay, tôi đã phát hành một đĩa than, một album, vài single, và cứ mỗi tháng hoặc 2 tháng, tôi đều tổ chức mini liveshow ở nhiều nơi.

. Nhạc Việt hiện nay đang bị chi phối mạnh mẽ bởi gameshow. Đã từng rất thành công ở gameshow "Ca sĩ mặt nạ", liệu chị có tiếp tục đường đua này?

- Sau "Ca sĩ mặt nạ", tôi chạy sô miệt mài. Với tôi, đó là một thành công lớn (về mặt thương mại). Nhưng, mọi quyết định của chúng ta đều cần đúng thời điểm. Khi tham gia "Ca sĩ mặt nạ", tôi cho rằng đó là thời điểm thích hợp. Còn lúc này, tôi không thấy phù hợp với gameshow nào nữa, nên thôi. Hơn nữa, như tôi đã nói, tôi thích sự thong dong của hiện tại.

. Cuộc sống của chị bây giờ thế nào?

- Cuộc sống riêng tư của tôi vẫn luôn luôn kín đáo, nhẹ nhàng. Điều đó giữ cân bằng cho tôi làm nghệ sĩ.

. Phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên thường có những đổi khác. Chị có cảm thấy bản thân mình thay đổi gì không?

- Tôi rất thích cái cách "chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe" của mình trong 5 năm qua, trong và sau đợt đại dịch. Đây là giai đoạn bản lề của cá nhân với rất nhiều bài học không lệ thuộc vào sự xoay chuyển của thế giới bên ngoài. Hiện nay, tôi sống nhiều cho bản thân hơn và điều này thật kỳ diệu. Điều tuyệt diệu nhất là bạn cho phép mình, chứ không lệ thuộc vào ai cho phép bạn được sống như thế nào.

. Chị định nghĩa thế nào về quan niệm cuộc sống viên mãn và hạnh phúc của mình?

- Như bây giờ, và hơn thế nữa, theo xu hướng trong những năm tới, mà tôi đã nhìn thấy trước, là cho đi, là trả lại những gì cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Như một cái cây đủ lớn mạnh tỏa bóng mát. 

Nếu có khả năng xoay chuyển mọi việc, chị muốn thay đổi điều gì? "Nếu câu hỏi này đến với tôi 5-10 năm trước, có lẽ tôi sẽ nói A-B-C-D. Nhưng ở thời điểm này, tôi không tác động hay cố gắng điều khiển gì hết. Tôi chỉ sống đúng với bản thân và điều đó sẽ truyền cảm hứng, tạo tác động đến cộng đồng những người cùng tần số" - Hà Trần chia sẻ.


Tin liên quan

Hà Trần kỷ niệm 30 năm hát bằng "Thiên hà tinh khôi"

Hà Trần kỷ niệm 30 năm hát bằng "Thiên hà tinh khôi"

(NLĐO) - Live concert "Thiên hà tinh khôi" là live concert đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài 3 thập niên ca hát của ca sĩ Hà Trần.

Hà Trần - Giọng ca biến hóa

Luôn tìm kiếm màu sắc mới trong trình diễn âm nhạc của mình, trong số các ca sĩ được gọi là diva của làng nhạc Việt, có lẽ Hà Trần sở hữu phong cách đa dạng nhất

Vì sao Hà Trần, Mỹ Tâm, Thủy Tiên... vắng mặt trong đêm nhạc Quốc Bảo?

(NLĐO)- Kỷ niệm 30 năm sáng tác, nhạc sĩ Quốc Bảo thực hiện liveshow "Bình yên" như sơ kết lại hành trình của mình nhưng đáng tiếc, nhiều bóng hồng gắn liền với nhạc của anh không có mặt.

truyền cảm hứng Hà Trần ca sĩ Hà Trần dẫn dắt công chúng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo