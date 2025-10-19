Hà Trần: Những gì tôi tiếp tục là một hành trình thiêng liêng

. Phóng viên: Là một trong những ca sĩ hàng đầu của nhạc Việt, danh hiệu này có tạo áp lực cho chị trong hành trình sự nghiệp?

- Ca sĩ HÀ TRẦN: Tôi không cảm thấy áp lực nào cả. Danh hiệu này là sự công nhận của công chúng. Tôi không bao giờ tự đóng khung mình trong bất cứ một danh hiệu nào. Hiện tại, tôi vẫn làm những việc mà bản thân thấy có ý nghĩa, mang lại niềm vui cho bản thân và cộng đồng người hâm mộ. Vẫn là ca hát và sống đúng với bản chất, tính cách của mình.

. Nếu tình cờ nghe ai đó nói rằng "Hà Trần hết thời", cảm xúc của chị sẽ ra sao?

- Kể cả với một câu hỏi phỏng vấn như vậy, tôi cũng thấy bình thường. Thời của một nghệ sĩ chính là thời của những giá trị họ tạo ra. Nó không ở trước hay sau, cũng không phụ thuộc vào tần số xuất hiện hay những con số. Công chúng thường xếp hạng nghệ sĩ đương thời dựa trên thông số. Nhưng một nghệ sĩ không phải là sản phẩm thương mại, và sở thích khán giả thì thay đổi theo từng thế hệ. Nghệ sĩ đương thời là người có khả năng dẫn dắt công chúng, chứ không phải chỉ tạo ra những sản phẩm trúng "gu" đại chúng.

Ca sĩ Hà Trần Ảnh: TANG TANG; Giám đốc sáng tạo: ĐÀO ĐỨC THÀNH

. Khoảng cách địa lý rõ ràng ảnh hưởng không ít đến tên tuổi và vị thế của chị ở thị trường nhạc Việt. Chị có bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì đã đi xa?

- Tôi chưa từng hối hận về những quyết định của mình, dù là đi xa hay trở về. Vì tôi hiểu những lựa chọn đó tác động như thế nào đến cuộc sống cá nhân. Những gì tôi được nhận, những gì tôi đạt được, và những gì tôi tiếp tục cho đi đều là một hành trình thiêng liêng của riêng mình. Còn người ngoài nhìn vào, hay đánh giá, chỉ là cách họ phản chiếu tâm tư của họ mà thôi.

. Sắc màu âm nhạc Hà Trần cá tính đến mức chỉ dành cho khán giả đồng điệu. Thế nhưng có lúc, thương hiệu Hà Trần bị lung lay bởi khán giả phát hiện chị hát cả boléro. Lựa chọn đó vì lẽ gì thưa chị?

- Một cuộc dạo chơi, với những món (được cho là) đại diện khẩu vị người Việt. Tôi hát boléro 1 - 2 bài thì cũng như tôi hát vài bài kiểu chầu văn, ả đào hay nhạc đỏ thôi.

. Khán giả yêu mến chị bởi vẻ liêu trai từ hình dáng đến giọng ca. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chị "vốn ma mãnh đến mức biến những nhược điểm thành ưu thế". Chị thấy nhận định nào đúng với mình hơn?

- Không điều nào đúng cả. Tôi vẫn đang tiếp tục phát triển, mỗi ngày bạn thấy một "kiểu Hà" thì hãy coi đó như chuyện bình thường.

. Khi ở xa, chị có dõi theo sự phát triển của nhạc Việt không? Và đâu là giọng ca mà chị đánh giá cao?

- Tôi dành nhiều thời gian quan sát giới nghệ sĩ indie (những nghệ sĩ độc lập, tự sáng tác, sản xuất và phát hành âm nhạc). Tôi thấy mình liên quan và kết nối với họ nhiều hơn nghệ sĩ đại chúng. Tôi thích Marzuz (đương nhiên) nhưng không phải vì nó là cháu mình, mà bởi Marzuz có ngôn ngữ và phong cách âm nhạc đậm đặc. Ngoài ra, tôi thích Chillies, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tùng, Thịnh Suy, SuBoi, Minh Đinh, Hacrayon, ChiCha22 và đặc biệt vẫn thích Thắng. Thích Thắng trong ban "Ngọt" và ngoài ban nhạc. Không quan trọng thể nhạc hay độ nổi tiếng, tôi chỉ thích những nghệ sĩ có tư duy và biết tạo dựng phong cách riêng.

. Nhiều khán giả trẻ có lẽ chưa biết đến chị vì nhiều lý do. Điều này có ảnh hưởng đến cảm xúc của chị?

- Bình thường. Bạn không thể biết hết mọi người, mọi thứ. Trái lại, bạn chỉ nên tìm đến những ai cộng hưởng tâm hồn bạn.

. Khán giả vẫn chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mới hay liveshow của chị?

- Tôi là người ra sản phẩm nhiều và đều đặn nhất trong số các nghệ sĩ cùng trang lứa. Từ năm ngoái đến nay, tôi đã phát hành một đĩa than, một album, vài single, và cứ mỗi tháng hoặc 2 tháng, tôi đều tổ chức mini liveshow ở nhiều nơi.

. Nhạc Việt hiện nay đang bị chi phối mạnh mẽ bởi gameshow. Đã từng rất thành công ở gameshow "Ca sĩ mặt nạ", liệu chị có tiếp tục đường đua này?

- Sau "Ca sĩ mặt nạ", tôi chạy sô miệt mài. Với tôi, đó là một thành công lớn (về mặt thương mại). Nhưng, mọi quyết định của chúng ta đều cần đúng thời điểm. Khi tham gia "Ca sĩ mặt nạ", tôi cho rằng đó là thời điểm thích hợp. Còn lúc này, tôi không thấy phù hợp với gameshow nào nữa, nên thôi. Hơn nữa, như tôi đã nói, tôi thích sự thong dong của hiện tại.

. Cuộc sống của chị bây giờ thế nào?

- Cuộc sống riêng tư của tôi vẫn luôn luôn kín đáo, nhẹ nhàng. Điều đó giữ cân bằng cho tôi làm nghệ sĩ.

. Phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên thường có những đổi khác. Chị có cảm thấy bản thân mình thay đổi gì không?

- Tôi rất thích cái cách "chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe" của mình trong 5 năm qua, trong và sau đợt đại dịch. Đây là giai đoạn bản lề của cá nhân với rất nhiều bài học không lệ thuộc vào sự xoay chuyển của thế giới bên ngoài. Hiện nay, tôi sống nhiều cho bản thân hơn và điều này thật kỳ diệu. Điều tuyệt diệu nhất là bạn cho phép mình, chứ không lệ thuộc vào ai cho phép bạn được sống như thế nào.

. Chị định nghĩa thế nào về quan niệm cuộc sống viên mãn và hạnh phúc của mình?

- Như bây giờ, và hơn thế nữa, theo xu hướng trong những năm tới, mà tôi đã nhìn thấy trước, là cho đi, là trả lại những gì cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Như một cái cây đủ lớn mạnh tỏa bóng mát.

Nếu có khả năng xoay chuyển mọi việc, chị muốn thay đổi điều gì? "Nếu câu hỏi này đến với tôi 5-10 năm trước, có lẽ tôi sẽ nói A-B-C-D. Nhưng ở thời điểm này, tôi không tác động hay cố gắng điều khiển gì hết. Tôi chỉ sống đúng với bản thân và điều đó sẽ truyền cảm hứng, tạo tác động đến cộng đồng những người cùng tần số" - Hà Trần chia sẻ.



