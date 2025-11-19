Hà Trần: "Tôi trân trọng sự tri ân của các bạn trẻ"

Hà Trần ấn tượng ở Vườn hồng

Hà Trần ấn tượng ở Vườn hồng

Sự xuất hiện của diva Hà Trần trong sản phẩm âm nhạc "Vườn hồng" cùng Văn Mai Hương và Chi Pu để lại nhiều ấn tượng. Đoạn ngâm nga mở đầu ca khúc "Ra ngõ tụng kinh" (2008) của chị đã được Hứa Kim Tuyền và producer 2pillz "interpolated"- kỹ thuật lấy một phần giai điệu hoặc câu hát từ một bài hát có sẵn và sử dụng theo cách riêng trong bài hát mới.

Trong "Vườn hồng", câu hook đầy chất thổ dân của Hà Trần vang lên ngắn ngủi nhưng đủ để mở ra một không gian âm nhạc huyền ảo, mang đậm tính Á Đông, trở thành điểm tựa cảm xúc cho hai nghệ sĩ trẻ.

Sự kết hợp lần này cũng là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa của ba thế hệ: một nhạc sĩ trẻ đang định hình ngôn ngữ riêng như Hứa Kim Tuyền, hai nghệ sĩ trẻ đầy sức sống như Văn Mai Hương và Chi Pu, cùng một biểu tượng sáng tạo của nhạc Việt như Hà Trần.

Mỗi người mang đến một thế giới của riêng mình, và khi hòa vào "Vườn hồng", họ tạo nên một tổng thể đương đại nhưng vẫn giàu bản sắc.

Với chính Hà Trần, được nghe lại chất liệu mình tạo ra từ mười bảy năm trước qua một phiên bản mới đem đến nhiều thú vị. Chị nói bài "Ra ngõ tụng kinh" vốn rất ngắn, chỉ có tiếng guitar và một đoạn loop beat. Chị đã nảy ra ý tưởng thêm một câu ngâm nga để mở đầu. Bản demo thu tại home studio của chị ở Mỹ, cùng với Marzuz. Sau đó thêm dàn đồng ca thiếu nhi ở Việt Nam.

Hà Trần với lối đi khác biệt

Hà Trần luôn tinh tế trong mọi sự tính toán

"Tôi trân trọng sự tri ân của các bạn trẻ. Khi sản xuất nhạc, tôi chỉ tập trung vào chất lượng và cảm xúc của tác phẩm đúng với "chất" của mình nhất trong từng giai đoạn. Không quá câu nệ ai sẽ học theo. Âm nhạc là "thông điệp trong chai" mỗi ngày tôi thả trôi giữa biển. Có những chiếc chai được nhặt lên ngay, có cái nhiều năm sau mới tìm được đúng người cần nhận" - Hà Trần chia sẻ.

"Vườn hồng" không phải là lần đầu tiên chất liệu âm nhạc của Hà Trần được thế hệ trẻ đón nhận. Trước đó, chị từng kết hợp với Orange trong Có bao lần, tham gia Space Jam cùng SOOBIN, Hà Lê… Những cuộc gặp gỡ này đến với chị rất tự nhiên, đôi khi từ những người trẻ chị "chưa từng biết mặt", nhưng lại tìm đến với sự trân trọng dành cho âm nhạc của chị.

Với Hà Trần, đó là niềm vui của sáng tạo: khi những điều làm từ tâm trở thành chất liệu truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khác nhau.

3 thập kỷ nghề của Hà Trần

Hà Trần đã có 3 thập kỷ nghề

Hơn ba thập kỷ hoạt động, Hà Trần vẫn giữ được vị thế đặc biệt của một nghệ sĩ tiên phong. Âm nhạc của chị chưa bao giờ thuộc về một thể loại cố định, thay vào đó là sự hòa quyện nhiều chất liệu, nhiều thể loại cùng lúc.

Âm nhạc của Hà Trần không thể đóng khung trong tính thể loại. Chính sự độc lập thẩm mỹ ấy khiến các sáng tạo của chị luôn có chiều "mở", để người khác tìm thấy trong đó những cánh cửa mới. Và "Vườn hồng" là một minh chứng rõ nét: âm nhạc không bị thời gian giới hạn, chỉ đợi đúng người đến để tiếp tục sinh sôi.

Hơn ba thập kỷ hoạt động, Hà Trần ra mắt 11 album phòng thu cùng nhiều dự án hợp tác đặc sắc, trải rộng từ pop đương đại đến world music, jazz và thử nghiệm điện tử. Độ nhận diện về Hà Trần là nghệ sĩ tiên phong ở hành trình âm nhạc vừa táo bạo vừa trong sáng, vừa bản sắc và đương đại.



