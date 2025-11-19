Hà Trần: "Tôi trân trọng sự tri ân của các bạn trẻ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hà Trần: "Tôi trân trọng sự tri ân của các bạn trẻ"

Thùy Trang

(NLĐO) - Hà Trần nói chị làm sản phẩm như thả một nguồn năng lượng vào vũ trụ, việc kế thừa như thế nào tuỳ thuộc ở thế hệ sau.

Hà Trần ấn tượng ở Vườn hồng

Hà Trần: "Tôi trân trọng sự tri ân của các bạn trẻ" - Ảnh 1.

Hà Trần ấn tượng ở Vườn hồng

Sự xuất hiện của diva Hà Trần trong sản phẩm âm nhạc "Vườn hồng" cùng Văn Mai Hương và Chi Pu để lại nhiều ấn tượng. Đoạn ngâm nga mở đầu ca khúc "Ra ngõ tụng kinh" (2008) của chị đã được Hứa Kim Tuyền và producer 2pillz "interpolated"- kỹ thuật lấy một phần giai điệu hoặc câu hát từ một bài hát có sẵn và sử dụng theo cách riêng trong bài hát mới.

Trong "Vườn hồng", câu hook đầy chất thổ dân của Hà Trần vang lên ngắn ngủi nhưng đủ để mở ra một không gian âm nhạc huyền ảo, mang đậm tính Á Đông, trở thành điểm tựa cảm xúc cho hai nghệ sĩ trẻ.

Sự kết hợp lần này cũng là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa của ba thế hệ: một nhạc sĩ trẻ đang định hình ngôn ngữ riêng như Hứa Kim Tuyền, hai nghệ sĩ trẻ đầy sức sống như Văn Mai Hương và Chi Pu, cùng một biểu tượng sáng tạo của nhạc Việt như Hà Trần.

Mỗi người mang đến một thế giới của riêng mình, và khi hòa vào "Vườn hồng", họ tạo nên một tổng thể đương đại nhưng vẫn giàu bản sắc.

Với chính Hà Trần, được nghe lại chất liệu mình tạo ra từ mười bảy năm trước qua một phiên bản mới đem đến nhiều thú vị. Chị nói bài "Ra ngõ tụng kinh" vốn rất ngắn, chỉ có tiếng guitar và một đoạn loop beat. Chị đã nảy ra ý tưởng thêm một câu ngâm nga để mở đầu. Bản demo thu tại home studio của chị ở Mỹ, cùng với Marzuz. Sau đó thêm dàn đồng ca thiếu nhi ở Việt Nam.

Hà Trần với lối đi khác biệt

Hà Trần: "Tôi trân trọng sự tri ân của các bạn trẻ" - Ảnh 2.

Hà Trần luôn tinh tế trong mọi sự tính toán

"Tôi trân trọng sự tri ân của các bạn trẻ. Khi sản xuất nhạc, tôi chỉ tập trung vào chất lượng và cảm xúc của tác phẩm đúng với "chất" của mình nhất trong từng giai đoạn. Không quá câu nệ ai sẽ học theo. Âm nhạc là "thông điệp trong chai" mỗi ngày tôi thả trôi giữa biển. Có những chiếc chai được nhặt lên ngay, có cái nhiều năm sau mới tìm được đúng người cần nhận" - Hà Trần chia sẻ.

"Vườn hồng" không phải là lần đầu tiên chất liệu âm nhạc của Hà Trần được thế hệ trẻ đón nhận. Trước đó, chị từng kết hợp với Orange trong Có bao lần, tham gia Space Jam cùng SOOBIN, Hà Lê… Những cuộc gặp gỡ này đến với chị rất tự nhiên, đôi khi từ những người trẻ chị "chưa từng biết mặt", nhưng lại tìm đến với sự trân trọng dành cho âm nhạc của chị.

Với Hà Trần, đó là niềm vui của sáng tạo: khi những điều làm từ tâm trở thành chất liệu truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khác nhau.

3 thập kỷ nghề của Hà Trần

Hà Trần: "Tôi trân trọng sự tri ân của các bạn trẻ" - Ảnh 3.

Hà Trần đã có 3 thập kỷ nghề

Hơn ba thập kỷ hoạt động, Hà Trần vẫn giữ được vị thế đặc biệt của một nghệ sĩ tiên phong. Âm nhạc của chị chưa bao giờ thuộc về một thể loại cố định, thay vào đó là sự hòa quyện nhiều chất liệu, nhiều thể loại cùng lúc.

Âm nhạc của Hà Trần không thể đóng khung trong tính thể loại. Chính sự độc lập thẩm mỹ ấy khiến các sáng tạo của chị luôn có chiều "mở", để người khác tìm thấy trong đó những cánh cửa mới. Và "Vườn hồng" là một minh chứng rõ nét: âm nhạc không bị thời gian giới hạn, chỉ đợi đúng người đến để tiếp tục sinh sôi.

Hơn ba thập kỷ hoạt động, Hà Trần ra mắt 11 album phòng thu cùng nhiều dự án hợp tác đặc sắc, trải rộng từ pop đương đại đến world music, jazz và thử nghiệm điện tử. Độ nhận diện về Hà Trần là nghệ sĩ tiên phong ở hành trình âm nhạc vừa táo bạo vừa trong sáng, vừa bản sắc và đương đại.


Tin liên quan

Lý do Hà Trần đổi địa điểm tổ chức live concert tại TP HCM

Lý do Hà Trần đổi địa điểm tổ chức live concert tại TP HCM

(NLĐO) - Hà Trần "tung chiêu" đầu tiên cho live concert Thiên hà tinh khôi, sẽ "bơi" từ đầu đến cuối trong live concert

Bùng nổ sự kết hợp lần đầu của Văn Mai Hương cùng Chi Pu, Hà Trần

(NLĐO)- Văn Mai Hương - Chi Pu hòa giọng, múa bụng cực "cháy" trong lần đầu kết hợp.

Tóc Tiên - Biểu tượng gợi cảm của V-biz

(NLĐO) - Tóc Tiên "đốt cháy" Waterbomb Hồ Chí Minh 2025, thay 4 bộ đồ liên tục ngay trên sân khấu, xứng danh biểu tượng gợi cảm của V-biz.

Hà Trần Trần Thu Hà Hà Trần ở Vườn hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo