Tóc Tiên bùng cháy tại lễ hội âm nhạc Waterbomb

Tóc Tiên - biểu tượng gợi cảm của V-biz

Waterbomb - lễ hội âm nhạc kết hợp yếu tố nước - vốn nổi tiếng từ Hàn Quốc, lần đầu đến Việt Nam với quy mô hoành tráng, sân khấu lớn và dàn nghệ sĩ cả quốc tế lẫn V-pop, thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Trong đêm diễn cuối của "Waterbomb Hồ Chí Minh" (tối 16-11), bên cạnh các giọng ca như Jay Park, Hwasa, EXID, B.I, Soobin, Chi Pu, Quang Hùng MasterD, ca sĩ Tóc Tiên thực sự nổi bật với màn trình diễn không thể rời mắt của mình.

Tóc Tiên "đốt cháy" sân khấu bởi setlist đầy sôi động và bùng nổ với loạt ca khúc "đậm đặc" không khí lễ hội như: "Khá khen", "906090", "Không ai hơn em đâu anh", "Đậm đà", "Điện cao thế"...

Đặc biệt, ngay tiết mục mở màn, Tóc Tiên khiến khán giả "dậy sóng" với bản mash-up "Khá khen" và "secret" Lướt sóng - một sáng tác mới của Hứa Kim Tuyền từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024".

Nữ ca sĩ còn mang một loạt những tấm ván trượt sóng rực rỡ lên sân khấu, giúp phần mở màn trở nên bất ngờ và ấn tượng ngay từ những phút đầu.

Tóc Tiên là ca sĩ biểu tượng của Vbiz

Không chỉ là ca sĩ, Tóc Tiên còn là biểu tượng thời trang của showbiz

Không chỉ liên tục khuấy động sân khấu bằng những phần trình diễn sôi động, Tóc Tiên còn mang đến bản mash-up 2 bản hit "Có ai thương em như anh" và "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới". Kết hợp với hiệu ứng nước, giọng hát nội lực và màn fanchant chất lượng từ khán giả, tiết mục trở thành một điểm nhấn đặc biệt, đầy cảm xúc trong không khí lễ hội sôi nổi.

Bên cạnh một "đường dây" âm nhạc phong phú, Tóc Tiên còn "gây bão" bởi loạt khoảnh khắc cực quyến rũ, táo bạo và bùng nổ năng lượng lẫn visual. Từng chia sẻ bản thân đang bị cảm ngay trước giờ G, Tóc Tiên vẫn giữ vững phong độ trình diễn, "cân trọn" từ hát đến nhảy hay giao lưu, tương tác khán giả.

Một trong những "món đặc biệt" gây chú ý của Tóc Tiên tại "Waterbomb Hồ Chí Minh" chính là màn "biến hình" khi thay đổi liên tiếp 4 bộ trang phục ngay trực tiếp trên sân khấu. Với sự dàn dựng và sắp xếp kỹ lưỡng, Tóc Tiên thành công "chiêu đãi" khán giả những tiết mục độc đáo, phong phú từ ý tưởng sân khấu, vũ đạo đến visual.

Tóc Tiên luôn rất xinh đẹp mỗi khi xuất hiện

Với màn trình diễn đầy năng lượng, sáng tạo và nhiều bất ngờ, Tóc Tiên đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả tại đêm diễn cuối cùng của "Waterbomb Hồ Chí Minh". Từ setlist sôi động, mash-up bất ngờ, X-part "bí mật" cho đến vũ đạo táo bạo, khả năng hát live ổn định và những màn thay trang phục ngay trên sân khấu, nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định phong độ và sức hút mạnh mẽ trên các sân khấu lễ hội lớn.

Không chỉ là những tiết mục giải trí, phần trình diễn của Tóc Tiên còn cho thấy sự đầu tư tỉ mỉ, tinh tế trong từng chi tiết, góp phần làm nên một đêm Waterbomb thật sự đáng nhớ đối với khán giả.