Tân binh tỏa sáng, Arsenal thắng đậm Nottingham Forest chiếm ngôi đầu

Ở trận đấu sớm nhất vòng 4 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã trình diễn lối chơi áp đảo và giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Nottingham Forest. Bộ ba tân binh Martin Zubimendi, Eberechi Eze và Viktor Gyokeres góp công quan trọng vào cả ba bàn thắng, đánh dấu sự hòa nhập rất nhanh trong đội hình của HLV Mikel Arteta.



Noni Madueke gây rối loạn hành lang trái của Nottingham Forest

Arsenal chiếm lợi thế

Kiểm soát bóng lên đến 67%, Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng dồn ép đội khách bằng những đợt tấn công hết sức nguy hiểm. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 32 khi chủ nhà Arsenal mở tỉ số sau một tình huống phối hợp đá phạt góc. Martin Zubimendi đón bóng bật ra và tung ngay cú sút xa vừa hiểm hóc vừa đẹp mắt. Bàn thắng giúp "Pháo thủ" giải tỏa sức ép và càng chơi thanh thoát hơn.

Martin Zubimendi lập siêu phẩm bàn thắng, mở tỉ số trận đấu

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Viktor Gyökeres – bản hợp đồng được kỳ vọng trên hàng công – đã lên tiếng. Phút 46, chân sút người Thụy Điển chọn vị trí chuẩn xác, đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0 sau đường chuyền dọn cỗ của Eze Eberechi. Đội khách Nottingham Forest gần như sụp đổ sau bàn thua này và mọi điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự của tân HLV Ange Postecoglu đều không mang lại hiệu quả.

Viktor Guokeres ghi bàn thứ 3 sau bốn trận cho Arsenal

Martin Zubimendi một lần nữa tỏa sáng với pha đánh đầu dũng mãnh ở phút 79, sau quả tạt chính xác của Leandro Trossard để ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal. Một trận cầu hoàn hảo với cá nhân tiền vệ người Tây Ban Nha, vốn được xem là "mảnh ghép" cần thiết để gia cố tuyến giữa.

Zubimendi hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal

Arsenal lo lắng với Odegaard

Niềm vui của Arsenal có phần không trọn vẹn khi thủ quân Martin Odegaard dính chấn thương vai, phải rời sân ngay từ phút thứ 10. HLV Arteta tỏ ra lo lắng nhưng khẳng định đội ngũ y tế sẽ sớm đánh giá tình hình.

"Chúng tôi đã chơi đúng kế hoạch, kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các cơ hội. Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của Zubimendi và Gyokeres. Điều khiến tôi bận tâm nhất lúc này là chấn thương của Odegaard, hy vọng không quá nghiêm trọng", thuyền trưởng của Arsenal chia sẻ sau trận đấu.

Arsenal tạm dẫn đầu bảng xếp hạng

Chiến thắng này giúp Arsenal duy trì phong độ ổn định ở giai đoạn đầu mùa, tạm vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng, có cùng 9 điểm với Liverpool nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Lối chơi pressing cường độ cao và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả đã chứng minh chiều sâu và bản lĩnh của Arsenal, một ứng viên nặng ký của mùa giải năm nay.

Các tân binh Arsenal đều hòa nhập rất nhanh

Trong khi đó, Nottingham Forest nhận thất bại thứ nhì từ đầu mùa, không tạo được cơ hội nguy hiểm nào suốt 90 phút. Họ đã phải thay HLV nhưng chẳng có gì bảo đảm sẽ không phải đối mặt với vô vàn thách thức ở phía trước.