HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Haaland “giúp” Gabriel thoát thẻ đỏ khi Man City hạ Arsenal

Đăng Minh

(NLĐO) - Gabriel Magalhaes có thể lĩnh thẻ đỏ nếu Erling Haaland chủ động ngã sau đối đầu căng thẳng trận Arsenal thua Man City 1-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Cuộc đối đầu Man City – Arsenal trên sân Etihad rạng sáng 20-4 (giờ Hà Nội) vốn có ảnh hưởng lớn đến chức vô địch đã diễn ra căng thẳng, kịch tính, hấp dẫn.

Thực tế, giới mộ điệu nhiều lần chứng kiến những màn đối đầu không khoan nhượng giữa cầu thủ đôi bên, đặc biệt tiền đạo là phía tiền đạo Haaland (Man City) với trung vệ Gabriel (Arsenal).

Trung vệ người Brazil được giao nhiệm vụ theo kèm sát sao chân sút Na Uy. Suốt trận, họ liên tục va chạm, tranh chấp quyết liệt trong hầu hết các pha bóng.

Đỉnh điểm đến ở phút 83 khi Gabriel kéo ngã Haaland ở giữa sân. Hai cầu thủ sau đó lời qua tiếng lại rồi đối mặt áp sát nhau.

Haaland "cứu" Gabriel thoát thẻ đỏ - Ảnh 1.

Màn đối đầu căng thẳng giữa Gabriel và Haaland.

Haaland "cứu" Gabriel thoát thẻ đỏ - Ảnh 2.

Các cầu thủ Man City yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ với Gabriel.

Tiếp đến, Gabriel dường như húc đầu nhẹ vào Haaland khiến cầu thủ Man City và khán giả chủ nhà đồng loạt nổi giận đòi thẻ đỏ. Tuy nhiên, sau khi ổn định tình hình, trọng tài chính đã rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai.

Dù bị tấn công nhưng Haaland không đổ xuống sân và chính điều này có lẽ đã gián tiếp giúp trung vệ người Brazil không bị truất quyền thi đấu.

"Haaland đã giúp Gabriel thoát thẻ đỏ vì không ngã xuống khi bị húc đầu" - cựu trọng tài Mark Halsey nhận định và nhấn mạnh – "Nếu như Haaland chủ động ngã xuống, khả năng Gabriel bị đuổi rất cao". 

Chính bản thân chân sút sinh năm 2000 cũng thừa nhận điều đó sau trận đấu: "Tôi nghĩ nếu mình ngã xuống sân khi đó, có lẽ Gabriel đã bị thẻ đỏ". Tiền đạo ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Man City ở phút 65 cũng tỏ ra bất ngờ khi nói "không hiểu vì sao tôi bị thẻ vàng".

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh sau trận cũng đã lên tiếng để bảo vệ quyết định của tổ trọng tài. "Hành động của Gabriel không bị xem là quá mức hung hăng hoặc bạo lực để dẫn tới một thẻ đỏ trực tiếp. Vì thế, cả Gabriel lẫn Haaland chỉ phải nhận thẻ vàng sau màn xô xát"- ban tổ chức nêu rõ.

Trước đó, trong một pha tranh chấp, trung vệ Gabriel đã kéo rách phần áo dài tay mặc bên trong áo đấu của Haaland.

Tay áo bên phải của tiền đạo Man City bị rách hoàn toàn. Sau đó, anh thay áo mới và ném chiếc áo rách lên khán đài.

Haaland "cứu" Gabriel thoát thẻ đỏ - Ảnh 3.

Haaland còn bị Gabriel kéo rách áo lót bên trong áo đấu.

Man City - Arsenal: Trận chiến định đoạt

Man City - Arsenal: Trận chiến định đoạt

Cuộc đại chiến giữa Man City và Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh được xem là trận "chung kết" sớm cho ngôi vương bóng đá xứ sở sương mù.

Man City - Arsenal có thể phải đấu play-off định đoạt Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Arsenal và Man City có thể phải đá play-off trên sân trung lập để phân định ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

"Ma thuật" Rayan Cherki giúp Man City tăng tốc, Arsenal lo lắng tận cùng

(NLĐO) - Màn trình diễn chói sáng của Rayan Cherki giúp Man City đè bẹp Chelsea 3-0, đồng thời tạo thành bước ngoặt của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City Ngoại hạng Anh Arsenal thẻ đỏ Haaland Gabriel
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo