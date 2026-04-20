Thể thao

Manchester City phả hơi nóng vào gáy Arsenal sau chiến thắng nghẹt thở

Trần Đoàn - Ảnh: AP

(NLĐÔ) - Erling Haaland sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định, giúp Man City thắng Arsenal 2-1, chỉ còn kém Pháo thủ 3 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu

Trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt: Rayan Cherki mở tỷ số sau pha xử lý đẳng cấp, nhưng chỉ 107 giây sau, sai lầm của thủ thành Donnarumma đã biếu không cho Kai Havertz bàn gỡ. Hiệp hai chứng kiến màn ăn miếng trả miếng kịch tính trước khi Haaland dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-1. 

Manchester City phả hơi nóng vào gáy Arsenal sau chiến thắng nghẹt thở - Ảnh 1.

Haaland với bàn thắng quyết định của trận đấu và ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch

Dù Arsenal đã nỗ lực đến phút cuối với cú đánh đầu chệch cột của Gabriel hay cơ hội bỏ lỡ của Havertz, City vẫn đứng vững để giành 3 điểm vô giá.

Cuộc đối đầu vừa kết thúc vào rạng sáng nay, 20-4, tại sân Etihad không chỉ là một trận bóng đá; đó là bài kiểm tra tàn khốc về tâm lý vương quyền. Manchester City, với sự lạnh lùng thường thấy, đã gửi đi một thông điệp đanh thép: Khi cuộc đua bước vào giai đoạn nước rút, "The Citizens" không chỉ chơi bóng bằng đôi chân, họ chơi bằng bản năng của một kẻ săn mồi đại tài.

Chiến thắng này là sự tổng hòa giữa "Lụa và Thép". Chúng ta thấy một Rayan Cherki đầy ma mị với đôi chân nhảy múa trong vòng cấm, nhưng cũng thấy một Bernardo Silva – người sắp chia tay đội bóng – vẫn miệt mài lùi sâu 50 mét để đánh chặn như một chiến binh thực thụ. 

Chính cái ôm nồng nhiệt của Pep Guardiola dành cho Silva - cầu thủ được BBC chấm điểm cao nhất sau trận - là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc, thứ DNA đã giúp City thống trị nước Anh bấy lâu nay. Dù Donnarumma có mắc sai lầm ngớ ngẩn, City vẫn biết cách "đào sâu" vào túi dự trữ bản lĩnh để tìm thấy Haaland – người luôn xuất hiện đúng lúc để kết liễu số phận đối thủ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Arsenal có quyền cảm thấy nghiệt ngã. Họ không hề bạc nhược. Đoàn quân của Mikel Arteta đã chơi sòng phẳng, dũng cảm và tạo ra đủ cơ hội để ra về với ít nhất 1 điểm. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa người hùng và tội đồ đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc do dự. 

Manchester City phả hơi nóng vào gáy Arsenal sau chiến thắng nghẹt thở - Ảnh 2.

Rice ôm mặt tiếc nuối - hình ảnh mà CĐV Arsenal không muốn thấy sau thất bại ở trận cầu "6 điểm"

Kai Havertz có thể ghi bàn từ sai lầm của đối phương, nhưng chính cú đánh đầu vọt xà trong tư thế không người kèm ở phút bù giờ cuối cùng có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh định nghĩa cả mùa giải của Pháo thủ.

Arsenal không thua vì thiếu bản lĩnh, họ thua vì Man City quá toàn diện và "già rơ". Khi khoảng cách chỉ còn là 3 điểm và Man City vẫn còn một trận chưa đấu, cảm giác về một cuộc lật đổ vĩ đại đang hiện rõ hơn bao giờ hết. 

Pháo thủ đã dẫn đầu cuộc đua suốt thời gian dài, nhưng khi con quái vật Man City đã nhìn thấy "gáy" của đối thủ, họ hiếm khi để con mồi trốn thoát. Sân Etihad rạng sáng nay không chỉ mở ra hy vọng cho City, mà còn có thể là khởi đầu cho một chương bi kịch khi Arsenal đang vô vọng tìm cách viết lại.

Man City - Arsenal: Trận chiến định đoạt

Man City - Arsenal: Trận chiến định đoạt

Cuộc đại chiến giữa Man City và Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh được xem là trận "chung kết" sớm cho ngôi vương bóng đá xứ sở sương mù.

Man City - Arsenal có thể phải đấu play-off định đoạt Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Arsenal và Man City có thể phải đá play-off trên sân trung lập để phân định ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

"Ma thuật" Rayan Cherki giúp Man City tăng tốc, Arsenal lo lắng tận cùng

(NLĐO) - Màn trình diễn chói sáng của Rayan Cherki giúp Man City đè bẹp Chelsea 3-0, đồng thời tạo thành bước ngoặt của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

