Haaland sắp chạm mốc 100 bàn, Man City thắng nghiền ép Liverpool tại Etihad

Tiếp đón đương kim vô địch Liverpool tại sân nhà Etihad ở trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League, Man City quyết tâm "phá dớp" tệ hại mỗi lần đối đầu với đại kình địch này.

Một Liverpool không đạt trạng thái phong độ ổn định thời gian gần đây chính là điều kiện không thể tốt hơn để "The Citizens" tìm kiếm chiến thắng nhân trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp của HLV Pep Guardiola.



Trận cầu tâm điểm vòng 11 diễn ra hấp dẫn tại Etihad

Man City nhập cuộc đầy chủ động, pressing cao và kiểm soát bóng vượt trội. Phút 12, thủ môn Mamardashvili phạm lỗi với Jeremy Doku trong vòng cấm Liverpool, nhưng chính "người nhện" Georgia này đã sửa sai khi cản phá thành công pha đá phạt đền của Erling Haaland.

Thủ môn Mamardashvili cản được cú sút 11m của Haaland

Những đợt tấn công đầy chất sát thương của đội chủ nhà cuối cùng cũng được chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 29, Matheus Nunes treo bóng chuẩn xác từ cánh phải để Erling Haaland bật cao đánh đầu mở tỉ số, bất chấp nỗ lực truy cản của trung vệ Ibrahima Konaté phía đội khách.

Đây là pha lập công thứ 99 của Haaland ở trận đấu thứ 108, giúp anh tiến sát kỷ lục cầu thủ chạm mốc 100 bàn nhanh nhất tại giải Ngoại hạng.

Haaland ghi bàn thứ 99 tại Ngoại hạng Anh

Haaland có 14 bàn sau 11 trận Ngoại hạng Anh

Liverpool tưởng chừng có bàn gỡ hòa phút 38 sau pha đánh đầu của Van Dijk sau quả đá phạt góc của Mohamed Salah, nhưng VAR từ chối do Andy Robertson phạm lỗi che khuất tầm nhìn của thủ môn đội chủ nhà.

Đội khách càng thêm rệu rã khi hiệp đấu khép lại bằng bàn đá phản của chính Van Dijk sau cú sút xa của Nico González, nâng tỉ số lên 2-0 cho City.

Nico Gonzalez nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Man City

Liverpool có thời điểm vùng lên trong hiệp hai, khi Conor Bradley tạo ra hai cơ hội nguy hiểm liên tiếp, nhưng Cody Gakpo không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đến phút 63, mọi hy vọng của Liverpool bị dập tắt khi Doku có pha solo bên cánh trái, ngoặt bóng và cứa lòng đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-0.

Jeremy Doku nhấn chìm Liverpool bằng bàn thắng thứ ba

Trong ngày đặc biệt của Pep Guardiola, Man City chơi thứ bóng đá chặt chẽ, tốc độ, và hiệu quả ở mọi tuyến – đúng "thương hiệu" nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Đây là chiến thắng thứ bảy trong tám trận gần nhất của City trên mọi đấu trường, giúp họ tiếp tục thăng hoa ở cả giải quốc nội lẫn sân cỏ quốc tế.

Pep Guardiola có chiến thắng thứ 716 sau 1.000 trận đấu

Ngược lại, đoàn quân của HLV Arne Slot rơi xuống vị trí thứ 8, đã thua 6 trong bảy trận đấu quốc nội gần nhất. Họ vẫn loay hoay tìm lời giải cho sự mất cân bằng trong cách vận hành đội bóng.