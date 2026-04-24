V-League 2025-2026: Đà Nẵng dễ chìm sâu vào khủng hoảng

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel ở vòng 20 V-League 2025-2026 mang ý nghĩa trái ngược khi một bên vùng vẫy trụ hạng còn bên kia nuôi tham vọng vô địch.

Đà Nẵng từng thua Thể Công ở trận lượt đi

Đà Nẵng đang chìm sâu trong khủng hoảng khi trải qua 6 trận liên tiếp không thắng, trong đó có tới 4 thất bại. Trận thua trên sân nhà ở vòng 19 trước Nam Định khiến đội bóng sông Hàn tiếp tục chôn chân ở đáy bảng với vỏn vẹn 12 điểm.

Trong bối cảnh giải chỉ còn vài vòng, cuộc tiếp đón thể Công Viettel chẳng khác nào thử thách khó đối với đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn. Nếu tiếp tục trắng tay ở vòng 20, nguy cơ rớt hạng của Đà Nẵng càng thêm lớn.

Tuy nhiên, vấn đề của CLB Đà Nẵng không chỉ nằm ở tinh thần mà còn ở thực lực. Họ thiếu sự ổn định, hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, trong khi hàng công chưa đủ sắc bén. Ngay cả lợi thế sân nhà Chi Lăng cũng không còn là điểm tựa khi đội bóng này mới chỉ có 1 chiến thắng kể từ đầu mùa V-League 2025-2026.

Trái ngược hoàn toàn, Thể Công Viettel đang thể hiện phong độ ấn tượng. Đội bóng áo lính xếp nhì bảng, sở hữu chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có tới 6 chiến thắng. Sự ổn định trong lối chơi cùng tinh thần hưng phấn giúp Viettel trở thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch, dù vẫn đang bám đuổi đội đầu bảng Công an Hà Nội với khoảng cách 7 điểm.

Thể Công hoàn toàn vượt trội Đà Nẵng về lực lượng nòng cốt

Vì vậy, dù phải làm khách ở vòng đấu thứ 20, đoàn quân HLV Popov vẫn được đánh giá vượt trội so với Đà Nẵng. Khoảng cách giữa hai đội lúc này gần như là "đỉnh và đáy". Nếu không giành trọn 3 điểm, chính Viettel mới là đội chịu áp lực lớn khi có nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Về lực lượng, Đà Nẵng chịu tổn thất đáng kể khi thủ môn Văn Biểu bị treo giò vì thẻ đỏ ở vòng 19, buộc phải đặt niềm tin vào Văn Toản. Trong khi đó, Viettel thiếu Hoàng Minh vì án treo giò và đặc biệt không có HLV Popov chỉ đạo trực tiếp do kỷ luật.

Nguy cơ rớt hạng đang hiện hữu với đội bóng sông Hàn

Thế trận một chiều được dự đoán nghiêng về Viettel nhưng trong tình cảnh không còn đường lui, CLB Đà Nẵng sẽ có thể dốc toàn lực, chơi với hơn 100% quyết tâm để ít nhất giành lại 1 điểm.

Khi cả hai đều buộc phải thắng vì những mục tiêu khác nhau, trận đấu hứa hẹn căng thẳng và khó lường. Dẫu vậy, nếu nhìn vào tương quan lực lượng và phong độ, một chiến thắng cho Viettel là kịch bản dễ xảy ra hơn.