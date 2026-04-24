HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

V-League 2025-2026: Đà Nẵng dễ chìm sâu vào khủng hoảng

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Đà Nẵng đang ở đáy bảng xếp hạng V-League và hành trình trụ hạng càng trở nên chông gai khi phải tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18 giờ ngày 26-4.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel ở vòng 20 V-League 2025-2026 mang ý nghĩa trái ngược khi một bên vùng vẫy trụ hạng còn bên kia nuôi tham vọng vô địch.

V-League 2025-2026: Đà Nẵng dễ chìm sâu vào khủng hoảng - Ảnh 1.

Đà Nẵng từng thua Thể Công ở trận lượt đi

Đà Nẵng đang chìm sâu trong khủng hoảng khi trải qua 6 trận liên tiếp không thắng, trong đó có tới 4 thất bại. Trận thua trên sân nhà ở vòng 19 trước Nam Định khiến đội bóng sông Hàn tiếp tục chôn chân ở đáy bảng với vỏn vẹn 12 điểm.

Trong bối cảnh giải chỉ còn vài vòng, cuộc tiếp đón thể Công Viettel chẳng khác nào thử thách khó đối với đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn. Nếu tiếp tục trắng tay ở vòng 20, nguy cơ rớt hạng của Đà Nẵng càng thêm lớn.

V-League 2025-2026: Đà Nẵng dễ chìm sâu vào khủng hoảng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, vấn đề của CLB Đà Nẵng không chỉ nằm ở tinh thần mà còn ở thực lực. Họ thiếu sự ổn định, hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, trong khi hàng công chưa đủ sắc bén. Ngay cả lợi thế sân nhà Chi Lăng cũng không còn là điểm tựa khi đội bóng này mới chỉ có 1 chiến thắng kể từ đầu mùa V-League 2025-2026.

Trái ngược hoàn toàn, Thể Công Viettel đang thể hiện phong độ ấn tượng. Đội bóng áo lính xếp nhì bảng, sở hữu chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có tới 6 chiến thắng. Sự ổn định trong lối chơi cùng tinh thần hưng phấn giúp Viettel trở thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch, dù vẫn đang bám đuổi đội đầu bảng Công an Hà Nội với khoảng cách 7 điểm.

V-League 2025-2026: Đà Nẵng dễ chìm sâu vào khủng hoảng - Ảnh 3.

V-League 2025-2026: Đà Nẵng dễ chìm sâu vào khủng hoảng - Ảnh 4.

Thể Công hoàn toàn vượt trội Đà Nẵng về lực lượng nòng cốt

Vì vậy, dù phải làm khách ở vòng đấu thứ 20, đoàn quân HLV Popov vẫn được đánh giá vượt trội so với Đà Nẵng. Khoảng cách giữa hai đội lúc này gần như là "đỉnh và đáy". Nếu không giành trọn 3 điểm, chính Viettel mới là đội chịu áp lực lớn khi có nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

TIN LIÊN QUAN

Về lực lượng, Đà Nẵng chịu tổn thất đáng kể khi thủ môn Văn Biểu bị treo giò vì thẻ đỏ ở vòng 19, buộc phải đặt niềm tin vào Văn Toản. Trong khi đó, Viettel thiếu Hoàng Minh vì án treo giò và đặc biệt không có HLV Popov chỉ đạo trực tiếp do kỷ luật.

V-League 2025-2026: Đà Nẵng dễ chìm sâu vào khủng hoảng - Ảnh 5.

Nguy cơ rớt hạng đang hiện hữu với đội bóng sông Hàn

Thế trận một chiều được dự đoán nghiêng về Viettel nhưng trong tình cảnh không còn đường lui, CLB Đà Nẵng sẽ có thể dốc toàn lực, chơi với hơn 100% quyết tâm để ít nhất giành lại 1 điểm.

TIN LIÊN QUAN

Khi cả hai đều buộc phải thắng vì những mục tiêu khác nhau, trận đấu hứa hẹn căng thẳng và khó lường. Dẫu vậy, nếu nhìn vào tương quan lực lượng và phong độ, một chiến thắng cho Viettel là kịch bản dễ xảy ra hơn.

CLB Đà Nẵng clb thể công V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo