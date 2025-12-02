Kỳ diệu ca ghép tim xuyên Việt, đưa trái tim từ Bắc vào Nam cứu sống bé trai 9 tuổi

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa phối hợp khẩn cấp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố kích hoạt quy trình lấy - vận chuyển - ghép tim xuyên Việt cho một bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Thông tin về nguồn tạng hiến được chuyển đến trong bối cảnh thời gian trở thành yếu tố quyết định, mỗi giây phút trôi qua đều mang theo hy vọng sống mong manh của bệnh nhi.

Trái tim được vận chuyển hơn 1.600 km vào TPHCM để kịp ghép cho bệnh nhi

Hành trình đưa trái tim từ Bắc vào Nam

Ngay sau nhận được thông tin, Hội đồng ghép tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức cuộc họp khẩn với sự chủ trì của GS-TS-BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng, cùng lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố nhằm đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi và lên phương án phẫu thuật.

Ca ghép là câu chuyện nhân văn sâu sắc về việc hiến tạng cứu người

Tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não. Trong đó, phần phẫu thuật lấy tim do TS-BS Cao Đằng Khang, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim bệnh viện, trực tiếp thực hiện.

Trái tim sau đó được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển hơn 1.600 km vào TP HCM để kịp thời đưa vào phòng mổ trong điều kiện tối ưu. Trước hành trình này, ê-kíp dành sự tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình với quyết định đầy nhân văn ngay trong khoảnh khắc đau thương nhất.

Đây là một ca ghép đặc biệt khó khăn. Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (phẫu thuật viên chính trực tiếp thực hiện ca ghép), bệnh nhi lần này là trường hợp nhỏ tuổi nhất mà bệnh viện từng ghép tim.

Người hiến là người trưởng thành nặng 57 kg, trong khi bé chỉ nặng 33 kg. Sự chênh lệch đáng kể này buộc ê-kíp phải tính toán tỉ mỉ để trái tim người lớn phù hợp với khoang ngực trẻ.

Thêm vào đó, bệnh nhi vừa trải qua đợt viêm phổi, còn sốt cao và nhiễm trùng trước mổ - yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng sau ghép. Áp lực động mạch phổi của bé cũng ở mức cao, làm tăng nguy cơ suy thất phải sau ghép. Đặc biệt, thời gian trái tim nằm ngoài cơ thể lên đến 6 giờ khiến khả năng hồi phục chức năng co bóp sau ghép càng trở nên thách thức.

Khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15 giờ 11 phút ngày 29-11. Đến khoảng 19 giờ, khoảnh khắc trái tim hiến tặng đập lại trong lồng ngực bé trai khiến cả ê-kíp vỡ òa.

Những nhịp đập đầu tiên, mạnh mẽ và đều đặn, là tín hiệu đầy hy vọng. Ê-kíp tiếp tục hoàn thành các bước cầm máu, dẫn lưu và đóng ngực.

Đến 22 giờ 27 phút, ca ghép chính thức kết thúc, khép lại hành trình căng thẳng kéo dài từ Hà Nội đến phòng mổ tại TPHCM. "Trái tim đã đập lại được hơn 90 phút, rất mạnh mẽ và ổn định. Chúng tôi tin rằng ca ghép sẽ thành công" - BS Định chia sẻ.

Ê-kíp giữa 2 bệnh viện phối hợp nhịp nhàng để hồi sinh quả tim trong cơ thể bé trai

Thành công của ca ghép tim là kết quả của sự chỉ đạo xuyên suốt từ ban giám đốc, đặc biệt là PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, người đã đồng hành từ ca ghép tim đầu tiên và góp phần hoàn thiện quy trình ghép tạng của bệnh viện qua từng năm.

Đội ngũ chuyên môn các khoa Phẫu thuật Tim mạch, Phẫu thuật Tim trẻ em, Gây mê Hồi sức, Đơn vị Hồi sức sau ghép tạng… có sự phối hợp nhịp nhàng, cùng sự điều phối liên viện chặt chẽ giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cả hai đơn vị đều có bề dày kinh nghiệm trong kỹ thuật ghép đa tạng, vì vậy việc nắm vững quy trình và sự khẩn trương kịp thời đã giúp hành trình của trái tim vượt qua mọi khoảng cách lẫn giới hạn thời gian.

Đến nay, đây là ca ghép tim thứ 5 và cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sau 48 giờ hồi sức, bé trai có nhiều tín hiệu phục hồi tích cực: Tỉnh táo, hợp tác tốt, bắt đầu tập thở, huyết động ổn định, giảm dần nhu cầu vận mạch; chức năng thận và các cơ quan khác cải thiện rõ, chỉ số viêm giảm. Những dấu hiệu này cho thấy trái tim mới đang hòa nhịp tốt với cơ thể, mở ra hy vọng lớn cho chặng đường hồi phục phía trước.







