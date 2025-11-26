HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai chuyến hàng "bí ẩn" xuất hiện giữa đêm, công an lập tức bao vây, xử lý

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong đêm 23-11, Công an xã Quảng Ninh (Quảng Trị) phát hiện liên tiếp hai chuyến hàng bí ẩn trên sông, lập tức bao vây và xử lý theo quy định.

Hai chuyến hàng bí ẩn và việc xử lý khai thác khoáng sản trái phép tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện thuyền khai thác cát "lậu"

Ngày 26-11, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng tuần tra đường sông của đơn vị đã liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển cát trái phép, qua đó kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản lậu trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 20 giờ 25 ngày 23-11, trong quá trình tuần tra tại khu vực thôn Trần Xá, tổ công tác Công an xã Quảng Ninh phát hiện Lê Quốc Việt (SN 1974, trú thôn Bình Minh) điều khiển thuyền vận chuyển khoảng 30m³ cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật để xử lý.

Đến 22 giờ cùng đêm, tại thôn Trường Niên, Công an xã Quảng Ninh tiếp tục phát hiện bà Phạm Thị Thủy (SN 1978, trú thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu) vận chuyển khoảng 3m³ cát không rõ nguồn gốc. Hồ sơ vụ việc đã được lập theo đúng quy định.


Tin liên quan

Nghi phạm hiếp dâm ở Hưng Yên bỏ trốn bị bắt tại Quảng Trị

Nghi phạm hiếp dâm ở Hưng Yên bỏ trốn bị bắt tại Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi hiếp dâm và giữ người trái pháp luật tại Hưng Yên, một nghi phạm đã lên xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và bị bắt tại Quảng Trị.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Khởi tố 38 bị can trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 38 thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến mang theo hung khí, khiến 1 thiếu niên bị thương nặng.

Quảng Trị vận chuyển hàng lậu khai thác cát trái phép Công an Quảng Ninh vi phạm pháp luật Tuần tra đường sông Phát hiện hàng lậu thuyền khai thác cát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo