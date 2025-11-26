Lực lượng chức năng phát hiện thuyền khai thác cát "lậu"

Ngày 26-11, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng tuần tra đường sông của đơn vị đã liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển cát trái phép, qua đó kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản lậu trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 20 giờ 25 ngày 23-11, trong quá trình tuần tra tại khu vực thôn Trần Xá, tổ công tác Công an xã Quảng Ninh phát hiện Lê Quốc Việt (SN 1974, trú thôn Bình Minh) điều khiển thuyền vận chuyển khoảng 30m³ cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật để xử lý.

Đến 22 giờ cùng đêm, tại thôn Trường Niên, Công an xã Quảng Ninh tiếp tục phát hiện bà Phạm Thị Thủy (SN 1978, trú thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu) vận chuyển khoảng 3m³ cát không rõ nguồn gốc. Hồ sơ vụ việc đã được lập theo đúng quy định.



